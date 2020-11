De qué depende que mejore la productividad, un gran desafío de la Argentina

La capacidad de aumentar la producción por trabajador es un factor clave para los países Fuente: Archivo

Santiago Bulat Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2020 • 00:00

1 Definición. La productividad mide la eficiencia con que los insumos de la producción, como la mano de obra y el capital, se utilizan en una economía para elaborar un determinado nivel. Los aumentos en los insumos imponen costos a la sociedad. Por ejemplo, aumentar el factor mano de obra significa tener menos tiempo libre; aumentar la inversión en capital significa reducir el consumo actual; y el aumento de los insumos materiales reduce las reservas de recursos naturales. Que crezca la productividad da la oportunidad de aumentar la producción sin aumentar los insumos y sin incurrir en tales costos. Como dijo Paul Krugman, premio Nobel de Economía en 2008: "La productividad no lo es todo, pero a la larga lo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar su nivel de vida a lo largo del tiempo depende casi por completo de su capacidad para aumentar su producción por trabajador".

2 La región. Entre 1960 y 2017, la tasa de crecimiento per cápita promedio del PIB real en América Latina y el Caribe fue de 2,4% al año, considerablemente inferior a la de los países asiáticos emergentes y de rápido crecimiento (4,9%) y por debajo del 2,6% promedio de todos los países que no están en la región. Sin embargo, no solo el crecimiento fue mediocre; la volatilidad también fue alta, algo muy perjudicial para el crecimiento de largo plazo. La volatilidad de las tasas de crecimiento del PIB per cápita es mayor en América Latina y el Caribe que en los grupos de comparación. La región se enfrenta a un doble desafío: aumentar el crecimiento y conseguir que sea más estable. Un factor que impidió un crecimiento sostenido en la región es que las tasas de inversión anuales promedio han sido menores a los de cualquier otra parte, con la excepción del África Subsahariana. Y el crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) que es la medida más usada referida a la eficiencia económica agregada, también se ha rezagado en relación con otras regiones.

3 Productividad total de los factores. El crecimiento de la PTF (que captura la efectividad con la que los factores acumulados de producción se usan para producir) tiende a acelerarse en períodos de expansión económica, mientras que se desacelera en recesión. Un trabajo del Ministerio de Hacienda encuentra que entre 1990 y 1998, la PTF registró un crecimiento anual promedio de 1,9%. Desde el comienzo de la recesión en 1998 y la posterior crisis de la convertibilidad, se derrumbó hasta alcanzar un piso en 2002. Mientras que en 2003-2007 hubo una recuperación significativa de la PTF, con un alza de 1,5% promedio anual, el período 2008-2014 es, junto con 1998-2002, el de peor desempeño de la productividad.

4 Competitividad. Nuestro país tiene un desafío enorme de ganar competitividad. Si bien la mejora en la productividad del conjunto de la economía no significará necesariamente que todos los sectores ganen igual nivel de eficiencia, ni que se vuelvan más competitivos con relación al resto del mundo, sí es preciso virar la tendencia de este rezago en términos relativos. El World Economic Forum nos ubica en el puesto 83 de 141, en un ranking de países por su competitividad, con falencias en la estabilidad macroeconómica, el tamaño del sistema financiero, el mercado laboral y los impuestos distorsivos.

5 Desafíos. El crecimiento de la productividad es el motor de la mejora de los estándares de vida en el largo plazo. Para mejorar la competitividad será necesario darle estabilidad a la macroeconomía, impulsar el ahorro y la inversión. La permanente volatilidad reduce los niveles de inversión agregada y compromete su eficiencia, porque lleva a las empresas a priorizar inversiones poco específicas y con bajo efecto sobre la productividad, que se ven menos afectadas por los vaivenes en los precios relativos.

Conforme a los criterios de Más información