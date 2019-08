Ingrid Briggiler (Llamando al doctor), José Del Rio (LA NACION), Verónica Silva (Apprendo) y Federico Sánchez (Werpi) Crédito: Fabián Malavolta

En un encuentro organizado por LA NACION, referentes del sector empresario, del Gobierno y del mundo tecnológico hablaron sobre comercio electrónico, 5G y las innovaciones que llegarán

Lucila Lopardo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2019

La capacidad de procesar, transmitir y almacenar datos fue creciendo, a la vez que los costos fueron bajando. Eso cambió nuestras vidas y cambió la configuración social". Así es como Alejandro Lastra, director de Relaciones Institucionales de Telefónica Movistar, definió el impacto que la digitalización tiene en la forma de hacer negocios. En un diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, el ejecutivo fue el encargado de dar comienzo a " La revolución de la economía digital", el encuentro que se desarrolló el miércoles 7 de este mes en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). El objetivo que se persiguió fue entender qué hay que hacer para lograr una Argentina más conectada, conocer cuál es el impacto real que la digitalización puede generar en la economía y saber cómo estos cambios pueden abrir al país al mundo 4.0.

Lastra consideró que "la humanidad tiene hoy más tecnología en la mano que la que tuvo en toda su historia". Al referirse a la visión de Telefónica Movistar, explicó que el manifiesto digital de la compañía se basa en tres pilares: la conectividad, el desarrollo de servicios digitales y "lo humano", que implica que nadie se quede atrás en este contexto de avance digital. "Para que eso suceda tiene que haber políticas públicas de empleabilidad", apuntó. Y dijo que cuestiones como las políticas fiscal e impositiva "se vuelven herramientas claves a la hora de ver cómo ayudar a que haya despliegues de tecnología".

"Creemos que el gran desafío de las políticas públicas tiene que ver con poner a la persona en el centro de la escena. Tenemos que ocuparnos de que nadie quede atrás y de que ninguna persona quede fuera de esta revolución", definió el ejecutivo.

Para esto, consideró que deben dejarse atrás las conversaciones que se dan en silos para dar lugar a una planificación general. "Si no la planificamos bien, tendremos personas que sufran en el proceso. Hay una serie de temas claves, como la seguridad de los datos, la confianza digital, la construcción de algoritmos, la privacidad de los datos y el marco genérico de derechos digitales que tenemos que discutir, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con consecuencias que podemos evitar", apuntó.

1- Conectividad, el pilar de la digitalización

En una presentación especial, Enrique Carrier, analista del mercado de telecomunicaciones y nuevos medios, habló sobre el estado de conectividad del país. Explicó que la Argentina es la octava nación en cuanto a extensión, pero se ubica en el puesto 212 en densidad poblacional, punto que "hace muy difícil rentabilizar la inversión necesaria para conectar al país".

Esto también complica la llegada del 5G, red a la que Carrier distinguió como una conectividad distinta y un gran salto respecto de lo que se conocía. "Del 1G al 4G siempre fue más de lo mismo. El 5G no solo tiene mayor velocidad, sino que soporta mayor densidad de dispositivos y también tiene baja latencia, es decir, baja demora entre un clic y su respuesta", explicó. Agregó que lo interesante del 5G es que se trata de la red que permitirá que haya objetos inteligentes. "Esto es porque van a estar conectados a la nube, va a ser más barato y consumirá menos energía", apuntó.

Carrier dijo que en la Argentina las firmas de telecomunicaciones empezarán a hacer pruebas este año, pero la red no llegará hasta dentro de dos años. "Los operadores no están apurados por desplegarla, porque falta 4G, que es la base del 5G. Además, muchos todavía no saben bien cómo monetizarían esta nueva conectividad", resaltó. Hacia el cierre de su presentación, el analista pidió dejar de mirar el nivel de conectividad según la población y pensarla a partir del territorio. "El Gobierno tiene como objetivo conectar al 92% de la población. El 8% restante son 4 millones de personas que viven en la mitad del país. Hay que llegar al 100%, no solo de la población, sino también del territorio", concluyó.

2- La capacidad de adaptación

"Son más las preguntas que las respuestas y esto excede a la Argentina. No hay consenso en el mundo y lo que uno ve es que el regulador corre desde atrás a la tecnología", apuntó Marcelo Celani, economista y profesor full time en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Junto a él, y moderados por la periodista Carla Quiroga, estuvieron Agustín Parodi, head de Productos y Soluciones de Prisma Medios de Pago; Agustín Rotondo, country manager de Wayra, y Rosana Mazza, socia de Financial & Digital Services en PwC Argentina, quienes hablaron sobre las oportunidades, los negocios y las tendencias que surgen en un mundo hiperconectado.

Mazza, quien participa de la mesa de innovación del Banco Central, colaborando en los cambios regulatorios que se vienen dando en los últimos años, comentó que PwC terminó este mes una encuesta en la Argentina, de la cual participaron más de 50 bancos y fintech. El estudio determinó que el 80% de la banca tradicional se apalanca en los servicios y nuevas soluciones de las fintech, pero cuando se les pregunta si hay un trabajo en conjunto, el porcentaje es muy bajo. "Las fintech ven la relación con los bancos como una oportunidad para ofrecer nuevos productos. Hay una relación colaborativa, pero, en algún punto, también hay tensión", definió.

Wayra es la aceleradora de startups de Telefónica Movistar. En la Argentina tiene un portfolio de más de 30 firmas en las que invirtió US$3 millones a lo largo de ocho años. "Todas son de diferentes verticales, desde educación, fintech y hasta agro, pero tienen en común que son de base tecnológica", apuntó Rotondo. Sobre las fintech en particular, dijo que observa que hay cada vez más bancos que invierten en este tipo de empresas y que participan en "la revolución desde adentro". Contó que la industria del venture capital es muy particular y cada vez hay una mayor participación colaborativa entre inversores. "Mientras a nuestras empresas les vaya mejor, a mí me conviene presentarle startups de mi portfolio a los inversores. Hay lugar para que entremos todos y la necesidad de capital es grande", dijo.

Según agregó, Wayra replicó en la Argentina por primera vez una experiencia hecha por la aceleradora en España, en la que juntaron a los fondos locales para que cada uno presentara sus mejores startups y, así, incentivar la inversión en ellas.

En lo que refiere a los medios de pago, Parodi explicó que la transformación digital no solo tiene que ver con digitalizar los procesos en sí, sino también con entender por qué se está haciendo y con agregar valor. "Lo que hacemos es entender a nuestros clientes, que cambiaron sustancialmente. Hoy el comerciante vende vía e-commerce y el flujo transaccional cambió", dijo. Sostuvo que la estrategia de Prisma es generar soluciones que sean plug and play para lo que los comercios necesitan. "Vamos a un mundo más ágil. La tecnología contactless va a cambiar mucho la forma en que hacemos las compras y pagamos. Creo que vamos a un mundo con múltiples opciones de pago hasta que se vaya el efectivo", analizó.

Desde el punto de vista de las regulaciones, Celani afirmó que la futura llegada del 5G plantea una revolución, dado el aumento de velocidad para las conexiones que implica esta tecnología. "Hay preguntas, como si todos los servicios van a ser inalámbricos y si la regulación tiene algo que hacer al respecto", dijo. Y concluyó: "La revolución tecnológica va a 200 kilómetros por hora, mientras que la regulación va a dos".

3- El marco impositivo

Otra de las entrevistas mano a mano de la jornada fue protagonizada por Leandro Cuccioli, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En diálogo con José Del Rio, el funcionario afirmó que la digitalización beneficia a la recaudación en general y, en particular, a los dos objetivos que definió como los pilares de su gestión: bajar la evasión en el IVA del 33% al 23% y reducir los costos de ser un contribuyente con buen cumplimiento.

Sobre este punto, Cuccioli contó que en noviembre pasado la AFIP hizo una encuesta y los resultados no fueron buenos. En total y según los datos obtenidos, un responsable inscripto en IVA tarda 353 horas al año en sus tareas impositivas. "Eso es casi una hora por día al año y es una pérdida de competitividad", definió. Y agregó: "La transformación digital tiene un rol central: que el contribuyente tarde menos tiempo en cumplir con sus impuestos".

A diferencia de lo que muchas veces se cree, el e-commerce funciona como un aliado contra la evasión, al menos según lo dicho por el funcionario. "Todas estas plataformas nos ayudan a mirar a un tipo de usuario al que antes no accedíamos", dijo. Advirtió también que la gente que cree que por vender en Mercado Libre está libre de la mirada de la AFIP se equivoca. "En realidad, a nosotros nos conviene", consideró.

Para contrastar declaraciones juradas con información de Mercado Libre, el organismo encargado de recaudar formó un equipo de análisis de datos que indagó 50.000 transacciones. Y en la muestra se encontraron diferencias enormes. Para este tipo de tareas la AFIP contrató en 2019 a 1200 personas. ¿Contadores? No, la mitad de estos profesionales son científicos de datos y matemáticos. "En los próximos diez años vamos a recaudar muchos más impuestos con big data y tecnología que con métodos tradicionales", afirmó.

4- El desafío de reinventarse

Cambios en las formas de vender, operar o en el producto. Estos son algunos de los grandes desafíos que plantea la digitalización. No solo son difíciles porque proponen un giro de 180 grados, sino porque, además, se tienen que dar de la manera más rápida posible. Lorena Suárez, Venture Capital Manager del Grupo Supervielle; Mariano Calviello, head portfolio manager de Fondos Fima del Banco Galicia, y Martín Galdeano, CFO de Ford Grupo Sur, contaron en primera persona cómo se vive esta revolución oficinas adentro.

Para Galdeano estamos atravesando un momento "en el que hay que enfocarse más fuerte en innovar y establecer las bases para el negocio que sigue a largo plazo". Para esto, la automotriz abrió un laboratorio de innovación en Silicon Valley. "El auto del futuro es conectado, eléctrico y autónomo. Parece simple, pero para conseguirlo necesitás generar asociaciones entre empresas. Por eso, para acceder a las tecnologías, asociarnos y adquirir startups fue que nos instalamos en Silicon Valley", apuntó.

Para llegar a la meta buscada se dan alianzas entre las grandes automotrices a nivel mundial. "Al momento de implementar nuevas tecnologías se necesita una cantidad de recursos muy grandes, por eso buscamos el complemento, para hacer más eficiente la inversión", dijo el ejecutivo.

Calviello explicó de qué manera la digitalización y la posibilidad de operar a través del celular cambiaron la forma en que los clientes gestionan sus inversiones. "Hay una mayor profundidad en el uso del producto. Clientes que usaban un fondo en particular hoy se mueven dentro de toda la familia de fondos", indicó. Además, agregó que el 25% de las operaciones que se registran diariamente se hacen a través del celular. Hace solo dos años ese porcentaje era de 1%.

Calviello dijo que esto se vio impulsado por la posibilidad de operar en horarios más amplios y por las alternativas que dan tanto el online banking como el office banking. "El cliente puede simular rendimientos históricos, generar un perfil de inversor y sumar comentarios a los portafolios de cada fondo", dijo.

Para Suárez, en la Argentina hay un gran espacio para el desarrollo de nuevas herramientas digitales y financieras. "En la Argentina, una de cada dos personas no está bancarizada. Tener la clave virtual uniforme (CVU) permite una nueva digitalización de pagos de la población y, por lo tanto, permite la inclusión", explicó. Suárez dirige el fideicomiso que lanzó Grupo Supervielle para invertir en nuevas compañías. El objetivo es hacer entre 10 y 12 inversiones de entre 200.000 y 500.000 dólares.

Al momento, Suárez explicó que el banco ya invirtió en dos proyectos: uno es 123Seguro, broker online, y el otro es Increase, firma de gestión de finanzas. "El objetivo del grupo es generar un retorno financiero y alinearnos con las expectativas de los emprendedores, pero, al mismo tiempo, la idea es que el proyecto acompañe a la estrategia del grupo en cada uno de sus verticales y que haya un valor para el emprendedor, al asociarse con una empresa como Grupo Supervielle", dijo.

5- La revolución fintech

En una presentación especial, Pablo Valenti, coordinador Regional de Digital e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), habló del mapa regional de fintech y ubicó cómo está la Argentina. El país es parte del top 5 del sector con más de 200 firmas (en la región de América Latina y el Caribe ya hay más de 1100). "Es interesante ver cómo cerca del 60% del ecosistema digital se concentra en tres segmentos: pagos y remesas, préstamos y gestión financiera empresarial. Esto obedece a la estructura del mercado y a sus características", apuntó Valenti.

Con respecto al perfil de los clientes, dijo que "hay una tendencia clara hacia los sectores de la economía no bancarizada". Y puntualizó: "Los negocios y empresas fintech reconocen que entre su prioridades están las pymes no bancarizadas y los consumidores no bancarizados. La Argentina es testigo de los desafíos que tenemos para armonizar políticas y estrategias de la banca tradicional".

Juan Bruchou dirigió la operación local del Citibank entre 2002 y 2015, año en el que se fue de la firma porque "quería algo diferente". Ese algo diferente se materializó tiempo después en Brubank, una firma de tecnología que da servicios financieros, emplea a más de 70 personas y planea aumentar ese número a 120 para fines de este año y a 200 para 2020. "Nuestra intención es estar más asociados a un servicio como el que da Netflix o Google", dijo Bruchou. Y explicó: "No admitiríamos abrir Netflix y que haya un cartel que diga que funciona solo de 10 a 13. Con el banco es lo mismo: tiene que estar activo las 24 horas y en Brubank se puede hacer de manera instantánea cualquier operación en cualquier momento. Lo que queremos es darle el control a la gente".

A principios de mes, el ahora banquero digital vendió el 15% de la firma a David Thomson, el multimillonario canadiense. Bruchou aclaró que se trata de una operación cash in, que implica que, en realidad, "nadie vendió nada, sino que el dinero se reinvierte en nuevas acciones". Y explicó: "Compartimos la idea de invertir a largo plazo y de usar la tecnología como un medio para un mejor producto y la experiencia de usuario".

6- Los otros negocios de las fintech

Moderados por Ignacio Federico, periodista de LA NACION, Manuel Beaudroit, cofundador y CMO de Bitex; Martín Ferrari, CEO y cofundador de 123Seguro, y Juan Pablo Bruzzo, presidente de la Cámara Argentina de Fintech y CEO de Moni, contaron cuáles son las posibilidades que abre la revolución digital en el mundo de los negocios.

Beaudroit contó cómo fue la primera exportación de un bien físico en bitcoins a Paraguay. "Nos contactó una pyme con la problemática que implica cobrar las exportaciones. Era un monto chico, pero venían molestos por la burocracia del sistema tradicional. Paraguay pagó en guaraníes, la plata se transfirió en bitcoin y a ellos le llegó en moneda local", contó. Y detalló: "A nivel costos, esta exportación se hizo por US$50 dólares, versus los US$100 o US$150 que cuesta la misma operación en un banco tradicional. Acá se pasa cotización antes de ejecutar la operación y en una hora se ejecuta el pago".

Los padres de Ferrari se conocieron en el sector de seguros en los 70 y la llegada de las nuevas tecnologías hicieron que él y su hermano Bruno también optaran por este sector. Juntos crearon 123Seguro, broker online que ya trabaja en tres países con más de 30 aseguradoras. "Estuvimos ocho meses tratando de convencer a las firmas para poner sus productos y precios. El 100% nos dijo que no; luego convencimos a tres a sumarse y ahí empezó todo", relató sobre los comienzos allá por 2010.

Para Ferrari, la industria de seguros está atravesando un cambio de paradigma que necesita de la tecnología para poner al cliente en el centro y generar valor. "A nivel tecnológico es armar productos a medida de la persona, del bien, o del uso del bien. Tecnologías como internet de las cosas permiten hoy saber cómo y cuándo se usan esas cosas", apuntó.

Bruzzo, por su parte, afirmó que cualquier pelea que se plantee entre los bancos tradicionales y las nuevas firmas no tiene sentido. "El sistema financiero argentino es muy chico y nos tenemos que enfocar para que crezca", apuntó. Aclaró que desde el punto de vista impositivo está bien alentar que haya pagos digitales "con incentivos fiscales". "Hay países como Uruguay, que demostraron que eso fue una fuente de mayor recaudación y formalización de pagos. Siempre haciendo referencia a la simetría: por ejemplo, si hay incentivo a pagos digitales, que no sea solo para la billetera electrónica, sino también para tarjetas de débito y crédito, para todos los sistemas", aclaró. Además de incentivar pagos digitales, Bruzzo llamó a trabajar sobre la identidad digital. "Hay avances, pero estamos lejos con respecto a otros países", diagnosticó.

7- Emprender en clave digital

La conectividad y las nuevas tecnologías no solo permiten crear nuevos negocios y servicios, sino también llevar aquellos que ya existen a rincones en los que no estaban, incentivando la inclusión social. Una de estas iniciativas es Llamando al doctor, una aplicación que conecta médicos con pacientes para resolver consultas simples a través del uso del celular.

Su fundadora y CEO, la médica ginecóloga egresada de la UBA Ingrid Briggiler, explicó que, al momento, tienen un staff permanente de 30 médicos y la app ya llegó a dos millones de usuarios con consultas recibidas desde la Argentina y desde países como Uruguay, Bolivia y Perú. Briggiler destacó que la aplicación no solamente permite llegar con el servicio a puntos remotos, sino también, generar un ingreso extra a los médicos que atienden consultas que, en la mayoría de los casos, resuelven vía WhatsApp y responden de oficio, sin recibir ganancias.

Otra de las aplicaciones es Werpi, fundada por Federico Sánchez, que tiene como objetivo permitir que se encuentre lugar para estacionar en el país. Esto no abarca solo al espacio público, sino que se trata de la posibilidad de identificar espacios en estacionamientos y hasta cocheras privadas en distintas zonas y generar una ganancia a partir de ello.

"Tuvimos que desaprender, aprender y reaprender todo, porque de parking y real estate no sabíamos nada", reconoció Sánchez, para quien lo más difícil de la revolución digital está en generar hábitos distintos en clientes y consumidores.

Del panel también participó Verónica Silva, creadora de Apprendo, una plataforma digital que nació con el objetivo de conectar profesores particulares con alumnos. La idea surgió de su propia experiencia: al momento de buscar un profesor particular online, Silva no encontraba un espacio donde todo estuviera centralizado y, además, no confiaba en los perfiles que veía en las redes sociales. "Planteamos conectar profesores, institutos y personas que quieren aprender y también damos solución de espacios seguros mediante alianzas con cafeterías y bibliotecas públicas", aclaró.

8- La digitalización del Estado

El cierre del evento estuvo a cargo de Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete de Ministros y secretario de Gobierno de Modernización de la Nación, quien hizo un repaso por el proceso de digitalización del Estado nacional. "Pusimos sobre la mesa la agenda de la modernización tratando de dotar la necesidad de tener estados acordes a las nuevas tecnologías que le den un servicio del siglo XXI al ciudadano en general. El gran desafío fue poner esto en la agenda y darle prioridad absoluta", aseguró.

En este sentido, dijo que a nivel nacional se alcanzaron los 13 millones de expedientes digitales en 190 organismos. "Esto va acompañado de la firma digital en la nube, que permite que las tramitaciones que requieren firma se puedan hacer", agregó, y dijo que se lanzaron más de 1700 trámites a distancia (TAT). "Hoy podemos sacar la clave nivel 3 de AFIP a distancia", ejemplificó el funcionario. Además, mencionó la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y dijo que generó más de $5000 millones en ahorro.

Con respecto al impacto de la digitalización en el empleo público, dijo que el Gobierno incorporó el concepto de "planeamiento de dotaciones", con el que se generó una reducción "de punta a punta" del 18%. "Nosotros queremos fortalecer la carrera pública con las dotaciones que corresponden, porque todo es financiado por los argentinos", aclaró. Y dijo que el Gobierno generó una "carrera con itinerarios formativos" para que la gente se capacite "en función de lo que hace el Estado".

Hacia el final de la entrevista con Del Rio, Ibarra dio un estado de situación de la llegada a la Argentina de la red 5G y confirmó que en primer lugar "se debe desarrollar el despliegue de la red 4G". "Hoy, el 70% de las localidades ya tienen alguna antena de algún operador. Vamos a llegar a fin de año al 93% de la población argentina, con acompañamiento de las empresas en el despliegue de rutas, a través del roaming. Vamos a tener un despliegue fenomenal en la Argentina de la red 4G", concluyó.