El empresario Eduardo Costantini estuvo en el programa Mesa Chica, que se transmite por LN+, y opinó sobre el futuro de la economía en manos del presidente electo, Alberto Fernández. "Fernández tiene una situación mucho más difícil que la de Néstor", señaló, en alusión al contexto socio político y económico en que debió gobernar Néstor Kirchner cuando arribó al poder en 2003.

También dijo que es probable que el presidente electo aplique "políticas heterodoxas" para mejorar, entre otras cosas, el consumo. Y advirtió: "Creo que la economía de Fernández va a ser más intervenida y con un éxito temporal".

Al comparar lo que sucedía en 2003 con el contexto actual, el empresario explicó: "Néstor Kirchner agarra un país derrumbado, con una caída del 14% del producto pero donde se había licuado el gasto público, había superávit, el Estado era mucho más chico y no había inflación. Entonces, el deseo de aumentar el empleo y aumentar la demanda era el apropiado para una economía casi deflacionaria". Sin embargo, resaltó que el kirchnerismo continúo "alentando exageradamente la demanda y generando la inflación que terminó con el cepo".

Para Costantini, teniendo en cuenta el panorama actual, los objetivos que se quieren lograr en simultáneo son contradictorios en el tiempo y solo posibles de lograr con reformas estructurales. Con estos objetivos se refería a la inflación, a la recesión, al desempleo y a la baja inversión, entre otros puntos.

"Primero, en todo caso, hay que cambiar las expectativas", señaló. "Cuando vino Macri en 2015 ya las expectativas cambiaron para bien porque iba a haber un cambio de gobierno. El dólar bajó, subieron la bolsa y los bonos, aumentaron las ventas de inmuebles... Entonces, el primer tramo contó con el beneplácito del ingreso de capitales y el aumento del endeudamiento. Después, bueno... chocó la calesita". En ese sentido, explicó que el Presidente "gastó más de lo que se podía" y eso provocó un desequilibrio estructural.

Por último, opinó que es muy difícil que baje la inflación y sugirió cómo optimizar el punto de partida para que la situación actual mejore. "La dirigencia de ambos partidos debe coincidir en un diagnóstico. El Estado no puede tener el tamaño que tiene. Hoy el Estado ha crecido enormemente y la carga impositiva creció, y eso en definitiva perjudica a los empleados. [Debería haber] un diagnóstico consensuado y que parta de una política monetaria ordenada, una política cambiaria y otra fiscal. Si no tenes un programa que te cierre, la economía no te va a responder", cerró.

