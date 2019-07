José Del Rio (LA NACION) entrevista a Eduardo Costantini (Consultatio) Crédito: Fabián Malavolta

El líder de Consultatio dijo que la Argentina debería lograr las condiciones para que los desarrolladores empiecen a mirar a los segmentos medios y bajos para hacer negocios

Lucila Lopardo 3 de julio de 2019

En su larga trayectoria lleva más de 20 proyectos inmobiliarios. En un principio, la cifra podría parecer poca, pero la impresión cambia si se tiene en cuenta sus tamaños: Nordelta, Puertos y el proyecto de 240 departamentos en Bal Harbour (Miami), que significaron US$1250 millones de venta. "El más grande de todos, sin contar que fue pensado para desarrollarse en 40 años, es Nordelta. Después está Puertos y luego está el de Miami, Bal Harbour, que son US$1250 millones de venta. Le sigue el de Key Biscayne, que son US$650 millones de venta", destacó Eduardo Costantini en un mano a mano con José Del Rio, secretario general de Redacción de la nacion. Fue el diálogo que cerró la cuarta edición del evento "Real Estate Argentina", que se realizó en el hotel Four Seasons.

Durante la charla, Costantini también habló del desarrollo que su firma, Consultatio, lleva adelante en Catalinas, en un terreno que le compró al Estado y que costó US$140 millones. "Dará lugar a unos 94.000 metros de alfombra, que serán US$240 millones más de construcción", explicó, y añadió: "Estamos hablando de un proyecto que se acerca a los US$400 millones".

-Ha pasado distintos contextos, algunos muy buenos y otros de crisis. ¿Es un momento ahora para comprar o para vender?

-Diría que es un momento para comprar. Es muy importante, sin duda, tener en cuenta la situación de la empresa o la persona que compra. En nuestro caso, hicimos compras que no dejaban de ser estratégicas, porque hay un valor intrínseco en el terreno. Pero esas compras están apoyadas en una estructura patrimonial que no tiene deudas financieras. En la Argentina todos sabemos que, cuando se produce una crisis, hay un efecto tenaza, porque, por un lado, te sacan la línea de crédito, las tasas vuelan y, al mismo tiempo, cae la demanda. Ahí te encontrás sin grado de libertad y encerrado. En el gobierno de Macri hubo un factor sorpresa, sobre todo en la crisis del año pasado.

-¿A qué se refiere con "un factor sorpresa"?

-En realidad, el programa de Macri, visto globalmente, ha hecho cosas positivas. Hay más República en la Argentina, un intento de mejorar la Justicia, ha habido obras y mejoras en infraestructura. Ha habido una revisión en lo energético desde el punto de vista de la inversión. Donde sí ha fallado es en el diseño del programa económico, pero en el fondo nosotros estamos esperanzados. Debido al expertise académico y teórico del equipo que el Gobierno tuvo y tiene, el comportamiento macroeconómico tendería a un equilibrio. En el fondo, fue una utopía, porque fue un autoconvencimiento de que se podía salir de la crisis o de defectos de la economía argentina. La idea fue salir hacia adelante, que es una solución muy vendedora. Sin embargo, si partís de una tasa de inflación alta, tenés que devaluar y ajustar precios relativos. Si encima pretendés crecer, lamentablemente, subís la inflación. Yo decía "el sendero es angosto, pero se puede lograr". Y la verdad es que no se puede lograr, la inflación desarticuló todo el programa.

-¿Va a seguir estable la relación peso-dólar? ¿Cómo lo ve?

-Eso depende también del resultado electoral. El dólar está sobrevaluado, perfectamente podría bajar en términos de precio relativo, pero depende de muchas variables. Si ajustás el tamaño del Estado y hacés que el país sea más eficiente y productivo, necesitás un dólar "menor". Ahora el dólar es la contracara de la situación argentina. Somos el único país del mundo casi bimonetario y con la mayor cantidad de activos en el exterior. Nuestra moneda de ahorro es el dólar, es casi surrealista. Hay más de US$200.000 millones afuera. Si la Argentina se estabilizara, el problema sería cómo frenar el ingreso de capitales. Si las cosas van peor, las familias y el inversor recurren al dólar como refugio de valor para proteger el patrimonio. Por eso, cada vez que sube el dólar, bajan las ventas e incluso la baja en el precio de las propiedades tiene un efecto relativo menor por el temor de la familia, que prefiere postergar la compra. Hay poca elasticidad en el precio.

-¿Cómo es la realidad hoy en Nordelta?

-Ahora viven más de 15.000 familias y poco más de 40.000 personas. Hay cinco colegios en los que trabajan 1000 personas. En total, trabajan casi 10.000. A Nordelta le faltan 20 años, pero, si hubiéramos tenido una Argentina potente, a Nordelta le faltarían cinco o diez a lo sumo. Va a tener unos 90.000 habitantes. Además, nos falta el segundo centro urbano o cívico, que está sobre la bahía. Nos falta un millón de metros cuadrados de departamentos y tres barrios más. Hay 25 barrios y quedan cuatro barrios, de los cuales uno está semiconstruido.

-¿Qué siente usted al ver el proyecto?

-Nordelta es apasionante. No solamente el construir puentes o caminos. Tal vez la parte más interesante es la social, la comunidad. Que el "nordelteño" vaya teniendo su identidad. Lamentablemente, en este país la sociedad está polarizada. La seguridad ha aumentado y ha cambiado la característica del crimen por la droga. Por un lado, el "nordelteño" tiene miedo, pero, por el otro, la ciudad crece y tenés que hacerla más permeable. No podés tener una ciudad cerrada, tiene que haber transporte público. El 1º de abril Nordelta empezó a ofrecer transporte público, que yo creo que es muy sano. Hubo un debate bárbaro. La "cheta de Nordelta" es excluyente, porque "estéticamente" no le gusta otro tipo de gente.

-¿Cuál es para usted el segmento con más potencial?

-La Argentina es un país atípico, surrealista y único, donde no hay crédito hipotecario. Es una locura, porque hay inflación, es terrible. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de eso. Está llevada por la necesidad imperiosa del día a día, porque no tiene plata para pagar las cosas, y es entendible. Si seguimos en la Argentina de antes, tenés que ubicarte en un segmento donde la compra se produce de ahorros y siempre en un segmento familiar alto. Nosotros somos el vehículo de realización de Nordelta, pero las familias son las que han invertido más de US$3000 millones sin un dólar de crédito bancario. Lo contás afuera y no lo creen. No es bueno ni para el desarrollador ni para las 15.000 familias que viven. Si seguimos con la misma Argentina, vas a tener que desarrollar más "Nordeltas". Si tenés una Argentina enderezada, con inflación del 2% o del 3%, vas a tener crédito hipotecario y la demanda se va a multiplicar, vas a poder llegar a familias con menor patrimonio y menores ingresos.

-¿Cómo analiza el futuro de la Argentina?

-Ahora estamos más felices porque hay estabilidad en el dólar y porque la inflación está mejor. Voy a votar a Macri, lo quiero decir, porque creo que hay más República y una decisión de división de poderes. Hubo errores importantes, pero, si la Argentina toma la decisión correcta, va a requerir años, va a ser doloroso, pero con el tiempo van a venir los beneficios reales.

