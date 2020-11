El análisis de los economistas en Mesa Chica por LN+ 20:50

El economista y exvicepresidente del Banco Central Lucas Llach participó de Mesa chica, el programa conducido por José Del Rio que se emite por LN+, y compartió su análisis junto con el economista Roberto Cachanosky sobre el fututo económico de la Argentina. ¿Alcanzan los gestos en la incertidumbre económica?

Para Llach, el principal problema del país está vinculado con la falta de crecimiento, íntimamente asociado con la alta inflación y la inestabilidad económica de la Argentina. "Lo esencial para esto es que sea negocio hacer negocios en el país y no veo que haya una visión tan clara en ese sentido sobre cómo vamos a salir creciendo", observó.

El economista vinculó el crecimiento a los problemas financieros y justificó: "Si el país crece es más probable que tengas recaudación impositiva y que no tenga este déficit fiscal enorme, mientras que si no crece va a tener que repartir miseria para pagar el IFE".

"Argentina no puede financiar el tamaño de su Estado", lanzó. Asimismo, manifestó que se debe volver a la unificación cambiaria y mostró una luz de esperanza al final del túnel para el gobierno de Albero Fernández. "El Gobierno con no mucho, con un par de cosas de orientación podría generar condiciones para empezar a crecer", dijo.

Y planteó: "Me parece que este esquema no va a generar crecimiento en la Argentina, pero que están a tiempo de hacer un cambio y que les vaya bien en las elecciones. En los zapatos de Alberto Fernández, que ahora parece que lo empoderaron, le diría que aproveche esta oportunidad".

Por su parte, Cachanosky sostuvo que la Argentina "solo podrá crecer si exporta muchísimo y se abre al mundo", pero consideró que antes el país debería llevar adelante cinco reformas estructurales con un indispensable apoyo político.

"Primero hay que tener una moneda, cosa que no tenemos", comenzó. Luego, señaló que habría que hacer una reforma laboral que estimule la contratación y desarrollar un sistema impositivo competitivo. "Somos el segundo país más caro del mundo, después de la Isla de Comoras", enfatizó. Y continuó diciendo que sería necesario modificar el sector público y hacer una reforma tributaria.

De todos modos, Cachanosky advirtió sobre la necesidad de un acuerdo político. "Podés sentar a los mejores economistas con el mejor plan económico, pero si no hay un conjunto de políticos que respalden ese plan y a esos economistas no llegás ni a la esquina. El problema económico argentino es esencialmente político e institucional", evaluó.

El economista se refirió al discurso de clase que es utilizado en algunos casos por la política argentina. "Hay una tradición en el país de hacerle creer a la gente que uno es pobre porque el otro es rico", dijo y consideró que la estrategia de "sacarle al que es rico para darle al pobre solo lleva a que los ricos se vayan del país y a que se reduzca la inversión, la oferta de trabajo y el número de empresas". "Eso hace que todos sean pobres, no es esa la solución", criticó. Y apuntó: "No hay que combatir a los ricos, sino que hay que combatir a la pobreza".

Más adelante, Cachanosky habló acerca del mercado cambiario, y lanzó: "En la Argentina el dólar no baja, se agacha, toma fuerza y sale disparado después". Según sostuvo, el problema radica en la falta de confianza que hay en el peso y, siguiendo con ese análisis, proyectó que "tarde o temprano" habrá una devaluación porque, entre otros factores, "no va a haber dólares para importar insumos".

Llach coincidió en el análisis y calificó a la brecha cambiaria como "un problema de difícil solución". Y, respecto a una posible devaluación, opinó: "Los funcionarios están diciendo lo que tiene que decir un Gobierno que no quiere devaluar, pero a veces es inevitable, se ha dicho varias veces, la brecha hace que los exportadores no vendan sus dólares y hay un momento en que el Banco Central no tiene más reservas, entonces llega un momento en que no es una elección la devaluación", explicó. No obstante, observó: "No veo a un gobierno peronista devaluando".

