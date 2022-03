El aumento de la inflación “es agresivo” y “no termina nunca”, según el presidente de la Federación de Almaceneros bonaerenses

Tras conocerse que la inflación de febrero fue de 4,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), sostuvo que “cuando comienza esto [la espiral inflacionaria] no termina nunca”. En ese sentido, el titular de la entidad que nuclea los comercios barriales agregó que “el índice del Indec no nos toma por sorpresa, sí con preocupación” y que el incremento de los precios “ya es agresivo e impacta sobre el consumidor”.

Savore sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia: “Nosotros vimos que, comparado el comienzo de este año con lo que fue noviembre y diciembre cuando hubo aumentos del 4%, comenzamos enero con aumentos del 15%. Esto ya es agresivo e impacta sobre el consumidor. Y no había nada, las empresas lo hacían por las dudas”.

En ese sentido, el presidente de FABA explicó cómo fue el encuentro con Roberto Feletti: “Pedimos una reunión con el secretario de Comercio Interior y en esa reunión lo que documentamos fueron boletas anteriores y nuevas, listas de precios anteriores y nuevas. Y no es que uno va para hacer un lamento, sino para manifestar una preocupación porque sabemos que cuando comienza esto [la espiral inflacionaria] no termina nunca. No queda empresa que no haya metido un 15% o 20%”.

Luego, Savore mencionó algunos ejemplos de alimentos que sufrieron importantes subas de precios. “En noviembre, diciembre, estábamos vendiendo a $200 el maple de 30 huevos y hoy lo tenemos que vender a $500. A mitad del año pasado teníamos la leche a $74 y hoy la tenemos que vender en $120. Un yogur de vasito cuesta $100. Hubo una marca de galletitas que en un mes aumentó dos veces un 15%. Esto, evidentemente hace que la venta caiga porque ese billete de $1000 no alcanza más que para cuatro productos”, agregó.

Cuando fue consultado por la declaración que ayer hizo el presidente Alberto Fernández, en la que prometió que “el viernes empieza la guerra contra la inflación en la Argentina”, el titular de FABA dijo: “Si pensamos en controles, la verdad que mucho no funcionaron. Si pensamos en un programa de ‘Precios Cuidados’, ‘súper cerca’, la verdad es que son programas que acotan determinados productos a un precio que sabemos que al tiempo, cuando a la empresa no le sirve, el margen empieza a cambiar el packaging o no entrega el producto”.

Según Savore, para ponerle freno a los aumentos hay que tener un consenso, poder debatir sanamente y llegar a un acuerdo con las distintas empresas, cediendo lo que tengan que ceder en una buena negociación.

“Lo que propongo es una mesa grande donde nos pongamos de acuerdo todos y cada uno pueda participar poniendo ese granito de arena. Porque evidentemente de esta forma no lo vamos a frenar. Es más, nosotros tenemos presentado un proyecto al Gobierno; inclusive, hemos pedido una reunión con el Presidente para comentárselo, porque las PyMes que producen alimentos, están creciendo”, remarcó.

Luego, al ser consultado sobre si le cree al Presidente cuando dice que le declara “la guerra a la inflación”, afirmó: “Sinceramente, no. Tal vez tenga las herramientas o los técnicos para poder enfrentarla. Pero esto se trata de consensuar”. Tras ello agregó: “Cuando tuvimos la primera reunión con el secretario Feletti, que había hablado de frenar los precios por tres meses, no tuvo resultados. Y llegaron los precios congelados y ¿en qué terminó? Es apagar el fuego con nafta. Hay que pensar en un modelo nuevo. Pero con distintos gobiernos porque ni yo ni la federación tenemos banderas políticas”.

Savore además se refirió al aumento de precios en los comercios más chicos, los más afectados ante las medidas de congelamiento del Gobierno, y remarcó: “Las subas están en todos lados”. Por último se mostró preocupado por las situaciones que se repiten cada vez más: “A uno le preocupa que los clientes estén comprando un sachet de leche con tarjeta de crédito. Hoy se está usando de nuevo el cuaderno del almacenero”.