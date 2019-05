Javier Blanco SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2019 • 20:03

El presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, confirmó hoy que no dará aviso al mercado sobre posibles sus intervenciones cambiarias, las que sólo se producirán si es que detectan "algún movimiento disruptivo" del dólar mientras esa divisa se opere en el mercado dentro de la ex Zona de No Intervención (ZNI) ahora rebautizada "Zona de Referencia", según admitió.

"No vamos a estar mostrando nuestras cartas con anticipación al mercado", dijo Sandleris que volvió a destacar a la estabilidad del tipo de cambio como una de las precondiciones para asegurar un progresivo descenso de la inflación.

A fin de abril, tras algunas semanas de volatilidad cambiaria, el BCRA había anunciado que logró aval del FMI para realizar puntuales intervenciones para evitar saltos injustificados en el valor del dólar, aún cuando ese billete no llegue a superar el techo de $51,45 de la Zona de Referencia, congelado desde hace más de un mes en ese nivel hasta fin de año también con fines antinflacionarios.

El funcionario valoró el recorte que mostró la tasa de inflación durante abril aunque admitió que sigue siendo "alta" y ratificó que el BCRA mantendrá su plan de dureza monetaria para tratar de asegurar que mantengan un camino descendente en los próximos meses.

En este sentido dijo ser "optimista" tras considerar que "las fuerzas económicas que reducen la inflación ya están en marcha: tenemos una política monetaria estricta y estamos recuperando los fundamentos macroeconómicos básicos para lograrlo al ir hacia un equilibrio fiscal, con un tipo de cambio competitivo y precios relativos no distorsionados".

Allí admitió que en anteriores presentaciones había destacado la decisión oficial del derrotar a la inflación "sin recurrir a atajos" y se anticipó a explicar que el congelamiento de tarifas ni el énfasis que el Gobierno pone ahora en cuidar la estabilidad del dólar pueden considerarse como un remedo de recetas copiadas (en obvia alusión a la anterior administración kirchnerista) "porque los aumentos de tarifas que evitan los rezagos ya fueron realizados en la primera parte del año" y si el dólar subió en los últimos meses menos que la inflación no lo ha hecho a costa de "comprometer la corrección del equilibrio externo, ya que partíamos de un tipo de cambio muy competitivo".

Sandleris recordó además que el esquema de crecimiento 0 de la Base Monetaria "ya lleva casi ocho meses" y que durante ellos el BCRA "siempre sobrecumplió sus metas".