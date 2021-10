El BCRA no compró por primera vez desde que reajustó el cepo

El Banco Central (BCRA) no pudo comprar dólares hoy en el mercado de cambios oficial por primera vez desde que, hace 15 días, reajustó el cepo.

Cerró sus escasas operaciones de intervención del día con un saldo “neutro”, según logró confirmar LA NACION, cortando una racha compradora que se extendió por 8 ruedas y le permitió recuperar unos US$500 millones, poco menos de un tercio de los US$1528 millones cedidos en operaciones similares entre el 26 de agosto y el 5 de octubre.

La “ventana de oportunidad” para quedarse con un saldo de lo operado en las últimas 2 semanas la generó con la circular que prohibió de manera general el pago anticipado de importaciones hasta fin de mes. Pero la rigidez del esquema levantó quejas de las empresas y provocó que se agenden una serie de reuniones con cámaras empresariales para relevar los problemas ocasionados.

Ese recorrido por el canal productivo se inició ayer con un encuentro con la UIA, entidad ante la cual las autoridades del BCRA prometieron analizar algunas revisiones a la normativa para no afectar a la cadena productiva. “Le pedimos que no se prorrogue la norma o se le contemplen excepciones para la mercadería ya en tránsito o los bienes de capital a los que, en muchos casos, las empresas locales no pueden acceder si no hacen un pago parcial anticipado por las complejidades del mercado de cambio local y el cierre de financiamiento que deriva de convivir con esta tasa de riesgo argentino”, explicó a este diario uno de los asistentes al encuentro.

Dólar mayorista cerró a $ 99,15/99,35 por unidad, cuatro centavos arriba del cierre de ayer — Gustavo P Quintana (@guspaqui) October 20, 2021

La segunda opción parece ser la más probable dado que en el Central ya están pensando en prorrogar por un mes más la prohibición de realizar pagos anticipados, ya que consideran que noviembre será otro mes en que sus reservas estarán bajo fuerte presión. “Quedamos que la semana que viene nos acercan un informe detallado sobre los inconvenientes y a partir de ahí se podrá comenzar a analizar si generamos alguna regla de excepción a la norma, para evitar cuellos de botella al sistema productiva”, confió una alta fuente de esa entidad.

La pausa o el fin temporal de la racha de recompras llegó en una jornada en la que se operaron US$384,6 millones en el segmento de contado, cifra similar a la de la rueda previa (habían sido US$389,5 millones), lo que demuestra que el cambio de balance de la plaza fue producto de una mayor autorización a la demanda, algo que habitualmente comienza a suceder en la tercera semana de cada mes y desde el BCRA incluso habían adelantado que se repetiría en el presente mes.

En el mercado ya se percibía a la actividad recompradora del BCRA como “transitoria”. “Por eso la sucesión de compras no sirvió para despejar la incertidumbre, como se puede ver en la gradual escalada de los tipos de cambio implícitos más libres y la consecuente ampliación de la brecha”, hizo notar el analista Gustavo Ber.

Fue al cabo de una rueda en la que el BCRA convalidó un aumento de 4 centavos en el dólar mayorista oficial que cerró a $99,15/99,35 por unidad para compra y venta respectivamente y así pasa a acumular una suba de diecisiete centavos en la presente semana.

De esa manera acumula un incremento del 0,6% en lo que va del mes y del 18,1% en el año, menos de la mitad de la inflación registrada en el período, lo que está erosionando fuertemente la competitividad cambiaria.