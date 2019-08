El BCRA permitirá que las entidades financieras compren depósitos e inversores en FCI entre el 30 de agosto y el 30 de octubre Fuente: Archivo

El Banco Central anunció hoy una serie de medidas que permitan resolver la falta de liquidez de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) para que, de esta forma, tengan dinero disponible para hacer frente a la demanda de ahorristas que quieran rescatar sus inversiones en estos instrumentos.

Según detalló en un comunicado oficial publicado esta mañana, el BCRA dispuso que los bancos puedan comprarle a los fondos sus plazos fijos, escenario que no estaba permitido hasta el momento. De esta manera busca calmar la situación generada ayer, cuando algunos bancos y entidades financeiras suspendieron la operatoria de sus fondos hasta tanto hubiera un panorama económico más claro.

"Por ejemplo, si un determinado FCI tenía en su cartera un plazo fijo del BBVA, ahora el BBVA o el Banco Nación puede recomprárselo. Así le inyectás liquidez a los fondos para que puedan afrontar los rescates de los ahorristas", explicó Guido Lorenzo, director de la consultora LCG.

"Con esta mayor liquidez los FCI podrán volver a operar seguramente sin problemas. Es decir, se va a poder suscribir y rescatar. No estarán exentos de la pérdida que se produjo en el mercado de capitales en su conjunto, pero como instrumento, el fondo común de inversión se preserva", agregó Lorenzo.

La medida tendrá vigencia entre el 30 de agosto y el 30 de septiembre y, según se detalla el la normativa (Comunicación "A" 6766) publicada hoy, "las entidades financieras podrán comprar depósitos e inversiones a plazo constituidos en entidades financieras locales por Fondos Comunes de Inversión del país, siempre que desde la fecha de la imposición haya transcurrido un lapso no inferior a siete días corridos".

¿Salen perdiendo los bancos? "Depende a qué precio se haga la recompra", opinó Vauthier.

Martín Vauthier, director de EstudioEcoGo, explicó que "estos FCI tienen una parte de la cartera en estos plazos fijos, que son los que les generan el rendimiento, pueden tener también otra parte en otros activos, pero siempre tienen una parte en pesos que eso les permite afrontar los retiros", y agregó: "Después de las medidas del miércoles, con el aumento de la incertidumbre y la pérdida de confianza, vimos un desarme muy fuerte de esos fondos que estaban operando, que son los que no tienen Lecap pero sí tienen plazo fijo", lo que generó un problema para devolver el dinero a los ahorristas.

¿Salen perdiendo los bancos? "Depende a qué precio se haga la recompra", opinó Vauthier. "Seguramente no va a ser al 100% del valor nominal porque el depósito no se retiró. En un plazo fijo uno pone un monto y recibe uno mayor, con el interés adentro. Acá si no se llegó a la fecha de finalización del contrato eventualmente los intereses serían menores".

Para el economista la medida va en línea con otro anuncio del BCRA, la subasta de Letras del Tesoro, que también busca contribuir a otorgar mayor liquidez. "Esa medida encara a los otros fondos, que son los que estuvieron suspendidos ayer y que en muchos casos sigue suspendida la operatoria hoy con todos los costos de incertidumbre y de pérdida de confianza que eso implica", apuntó el economista, sobre la disposición establecida en la comunicación "A" 6767.

"Las medidas de Hacienda (por el "reperfilamiento" de los vencimientos de la deuda anunciado el miércoles) perjudicó al industria de fondos produciendo una salida importante de los productos más líquidos, como los T+0. Y una manera de acompañar el sistema, de estabilizarlo y evitar riesgo sistémico es ofrecerle a los fondos la posibilidad de que los bancos recompren su propio crédito", apuntó Diego Falcone, head portfolio manager de Fondos de Cohen.

En este sentido, consideró que se trata de una "medida excelente", en un "contexto de desastre" y que dependerá de la negociación del precio y la tasa a la que recompra su propio plazo fijo -lo que se deberá acordar de manera privada en cada caso- el impacto que tenga sobre las entidades financieras.

Qué son los Fondos Comunes de Inversión

Los FCI son un instrumento financiero que recibe un determinado flujo de dinero de un conjunto de ahorristas y se destina a invertir en diferentes instrumentos como plazos fijos, acciones locales o internacionales y bonos. Los FCI son administrados por bancos o entidades financieras, y el inversor puede ingresar adquiriendo una fracción (cuotaparte) de ese fondo, cuyo valor fluctúa según la evolución del conjunto de activos que lo integran.

Una de las mayores ventajas que tienen es que se puede sacar la liquidez del fondo en poco tiempo, como un máximo de 48 horas, dependiendo en qué tipo de FCI se esté invirtiendo. Es la diferencia que tienen con los plazos fijos, por ejemplo.

El míércoles, el Ministerio de Hacienda anunció que para los tenedores instituciones (entre los que se encuentran los bancos) de Letes, Lecaps, Lecer y Lelinks, el Gobierno reprogramará los pagos de esas letras. Es decir, en vez de cobrar el 100% el día del vencimiento, el Tesoro pagará un 15% el día que vencen, un 25% a los tres meses y el 60% a los seis meses.

Pero nada se sabía de las personas humanas que tienen sus inversiones en estos instrumentos a través del los FCI, pero ayer la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que los pequeños inversores que ahorran en estos instrumentos no serán alcanzados por el decreto. Si los clientes que invierten en esos tipos de fondos deciden rescatar su dinero de forma masiva, el banco deberá buscar un alternativa para devolver a los usuarios su liquidez.