El Banco Central usó una mejora en la oferta, y otros US$25 millones de sus reservas, para planchar el dólar oficial

El Banco Central (BCRA) aprovechó un leve repunte que mostró la oferta de divisas para cerrar la semana “planchando” al dólar oficial, tarea en la que i nvirtió otros US$25 millones de sus menguantes reservas.

La entidad actuó para lograr que el dólar mayorista, que había operado en buena parte de la jornada a $101,58, caiga a $101,55, y marque un cierre que lo dejó apenas un centavo por sobre el nivel de clausura previo aunque no evitó que el deslizamiento semanal del tipo de cambio llegue al 0,38% (subió 39 centavos) , el mayor nivel para un lapso similar en más de 9 meses.

“La oferta genuina de dólares fue algo más intensa en el último tramo de la rueda, recortando las ventas oficiales que resultaron fueron las más bajas de esta semana”, observó el analista y operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

La suba del tipo de cambio mayorista registrada en esta semana es la más alta desde la última semana de abril de este año — Gustavo P Quintana (@guspaqui) December 10, 2021

La observación que relaciona el nivel de oferta con el ritmo de devaluación -de comprobarse- indicaría que la entidad procuraría dosificar la aceleración en el ritmo de adecuación del tipo de cambio en la medida en que comience a hacerse sentir la liquidación de la cosecha fina. “El cierre fue muy ofertado. Veremos la semana próxima si vuelve la brisa”, deslizaron desde la entidad en relación a ese esperado aporte.

Esto altera la perspectiva que empezaba a ganar al mercado a partir de las mayores subas que el BCRA había validado en las ruedas anteriores para el Tipo de Cambio (TC) oficial.

Pero a la vez tensiona contra uno de los pedidos que el FMI blanqueó en la jornada (ver aparte) al pedirle a la administración Fernández concretamente “políticas para acumular reservas internacionales”.

La lista del FMI:

➡️ Bajar de “manera gradual y sostenible” el déficit

➡️ Reducir el financiamiento monetario al Tesoro

➡️ Tasas de interés reales positivas

➡️ Coordinación de precios y salarios.

➡️ Acumular reservas

➡️ Promover la inversión extranjera y las exportaciones — Rafael Mathus Ruiz (@rmathus) December 10, 2021

Claro que para poder mantener férreo control del nivel de ajuste del tipo de cambio el BCRA necesitará recomponer su “poder de fuego” para disciplinar al mercado, tomando en cuenta que acumula una pérdida neta de reservas propias levemente superior a los US$330 millones sólo en lo que va del mes que se eleva por encima de los US$2050 millones en los últimos tres meses y medio sólo por intervenciones de venta en el mercado de contado.

Hay que recordar que las reservas netas se encuentran ya levemente por debajo de los US$ 6000 millones (representan 14% de la tenencia total que declara) y que en un par de semanas esa tenencia disminuirá en US$ 1900 millones más cuando se concrete el pago de la segunda cuota de capital al FMI...