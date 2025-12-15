El boom de internet satelital: creció exponencialmente en 2025 y asegura cobertura en entornos con poca infraestructura

La conectividad impulsa la productividad. La capacidad de estar conectados desde cualquier lugar se volvió clave para empresas que trabajan en el campo, en obras, en pozos petroleros o en zonas donde la red móvil no siempre está disponible.

El servicio satelital es la solución en zonas remotas que desafían la productividad.

Movistar Empresas presentó una nueva actualización de Movistar Link, su servicio de conectividad satelital pensado para que empresas y PyMEs puedan operar con internet rápido y estable incluso en lugares donde no llega la infraestructura tradicional. La solución, basada en la red satelital de última generación de Starlink con más de 6.750 satélites, se volvió clave para actividades que dependen de la coordinación remota, el acceso a plataformas online para la continuidad del negocio.

En lo que va del año, Movistar Link registra un crecimiento del 251% y proyecta cerrar 2025 con un 360% de aumento respecto de enero. Su adopción es especialmente fuerte en la región patagónica, donde se concentra el 57% de los servicios activos.

El trabajo en equipo con el cliente fue la clave del éxito de este proyecto.

“Buscamos que las empresas tengan un servicio de internet estable incluso en áreas rurales o remotas, lo que facilita la coordinación de equipos y la realización de videollamadas sin importar la ubicación. Además, permite supervisar procesos operativos en tiempo real y optimizar tareas reduciendo tiempos muertos gracias a una instalación rápida y flexible. Todo esto unificando la conectividad de sus diferentes sedes bajo un único servicio robusto y eficiente”, dijeron desde Movistar Argentina.

La propuesta de Movistar funciona como puente para mantener viva la operación en empresas como Rakiduamn.

Rakiduamn SRL: un caso de éxito en Vaca Muerta

Entre los usuarios que ya incorporaron Movistar Link se encuentra Rakiduamn SRL, una empresa rionegrina especializada en soluciones tecnológicas para energía y minería. Sus operaciones están concentradas en Vaca Muerta, uno de los entornos más desafiantes del país debido a la distancia, el clima y la ausencia de conectividad tradicional.

Durante años, Rakiduamn trabajó con sistemas satelitales antiguos que tenían poca capacidad y requerían ajustes manuales constantes. “En petróleo necesitás una cobertura total. La conectividad era nuestra principal traba”, explicó su Director Ejecutivo, el Ingeniero Luis Aiassa.

Tomas nocturnas de dron en la Planta Modular Aranda, Vaca Muerta.

En solo 110 días Rakiduamn concretó la construcción y el montaje de la Planta Modular Rincón de Aranda, en Vaca Muerta, con capacidad para procesar 20.000 barriles de petróleo por día, 10.000 de agua para reinyección, y hasta 200.000 metros cúbicos de gas asociado. Cuenta con separadores trifásicos, calentadores de fuego indirecto, desgasificadores, sistemas de tratamiento de crudo y agua, almacenamiento y despacho, todo pensado con una visión modular e integrado con precisión. Sin registrar incidentes de seguridad. Una demostración de que la excelencia operativa y el cuidado de las personas pueden ir de la mano.

La llegada de Movistar Link transformó el panorama permitiendo que el equipo de campo se comunique por videollamada con especialistas a cientos de kilómetros y que los técnicos supervisen instalaciones y reciban alertas desde cualquier punto del yacimiento. Esto se traduce en una reducción de traslados y tiempos de espera gracias al soporte remoto en tiempo real, posibilitando a la empresa transmitir grandes volúmenes de datos desde lugares donde antes no había señal de ningún tipo.

Un servicio pensado para el futuro

Movistar proyecta que Movistar Link será una pieza central de la digitalización empresarial en los próximos años, especialmente en compañías que necesitan conectividad robusta para operar en la nube, realizar mantenimiento remoto o monitorear activos desde cualquier punto.

Rakiduamn, una de las empresas que hacen posible Vaca Muerta en Río Negro.

A través de Movistar Link, la compañía continúa trabajando para cerrar la brecha digital entre zonas urbanas y rurales. Y casos como el de Rakiduamn muestran cómo la conectividad satelital permite que la innovación llegue a todo el país, incluso a los lugares donde antes parecía imposible trabajar conectado.

La propuesta suma beneficios adicionales, como soporte técnico 24/7, atención local, instalación rápida y programas de prueba en campo real.

