El desafío de avanzar, en medio de la inflación y de la falta de previsibilidad

“Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son los superhéroes de esta película”, definió Juan Marotta, CEO de HSBC Argentina y CEO de HSBC LAM Sur. En una conversación mano a mano con José Del Rio, secretario de Redacción de LA NACION, durante la quinta edición del Premio Pyme, el ejecutivo se refirió a las trabas que hoy enfrentan los emprendedores. Y recordó que “sin ellos, nada funciona”.

“Las pymes buscan planificar lo básico: cuánto van a cobrar, a pagar y cómo replantear en precios el incremento de los costos; esa es la dinámica del día a día”, detalló. Por eso, en un año que luce por demás desafiante, Marotta planteó que “no se puede seguir retrasando el reordenamiento de la economía”, e indicó que el país debe buscar un sendero fiscal para llegar al equilibrio entre lo recaudado y lo gastado por el Estado. Además, agregó que se tiene que asegurar una tasa de interés que sea positiva, una política monetaria acorde y un tipo de cambio “que funcione de acuerdo a la inflación del país, para evitar apreciaciones o devaluaciones fuertes”.

“La Argentina genera dólares, pero no los puede retener. Tiene que haber estímulos y políticas públicas que impulsen aún más las exportaciones, y también un mínimo de sendero pre-acordado, una previsibilidad que trascienda a los gobiernos y que permita recuperar parte de la confianza. Hoy, lo que no funciona y está quebrado es la confianza. No hay certeza de nada y todo lo que se dice se pone en duda. Hay que decir, planificar las medidas y tomarlas. Después de meses de demostrar que la actividad está relacionada a lo que uno planificó, vas recuperando la confianza que hoy está perdida”, agregó Marotta.

Hacia el final del encuentro en el que se entregaron los premios a las pequeñas y medianas empresas, Del Rio dialogó también con Patricia Bindi, directora de Banca Empresas de HSBC Argentina, quien destacó el rol de “Mujeres al Mundo”, ya que conformó una comunidad de más de 15.000 empresarias. E indicó que durante el año pasado, a través de este servicio financiero del banco se desembolsaron préstamos por $16.400 millones. El 70% fue para pymes.

Por otra parte, Bindi mencionó que en los últimos cinco años en el Premio Pyme se inscribieron más de 3000 empresas para competir y para que se den a conocer sus historias. “Es impresionante el esfuerzo y la resiliencia de las pymes, las ganas de cambiar, de proyectarse internacionalmente. Y nos consultan. Trabajamos en equipo y decidimos hacer esto porque es difícil que se conozca a estas empresas, que son unas perlitas; nos encontramos con grandes historias inspiradoras. Y está bueno que la sociedad argentina las conozca, porque están haciendo un montón de cosas”, concluyó la directiva.