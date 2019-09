El desembolso del FMI, la deuda y el déficit fiscal, en Twitter

Qué se comenta de los temas que ganaron el escenario económico

@cbuteler

Christian Buteler,Analista financiero "Saben que el FMI no desembolsará los US$5400 millones hasta tener elegido el presidente. Desembolso que se iba a realizar en septiembre, aún no se hizo la revisión técnica. Así y todo, ¿no solo van para que le digan que no en la cara, sino que exponen al presidente Macri?"

@rcas1

Ramiro Castiñeira,Economista "El plan Gelbard (1973): un grotesco plan peronista de pisar precios, salarios, dólar y tarifas en un contexto de mega emisión monetaria para cubrir un déficit fiscal de 7% del PBI. Todo culminó en el Rodrigazo, inaugurando los 3 dígitos de inflación.En Sinceramiente se elogia el plan"

@PalacioJuanM

Juan Manuel Palacio,Licenciado en Finanzas "La deuda con el FMI es de US$44.000 millones y no de US$57.000 como andan diciendo. Además, 7000 millones están en el BCRA aún. Por otro lado, buena parte de los 37.000 millones restantes se usaron para cancelar deuda con privados que pagaba mayor interés"

@gabrielzelpo

Gabriel Zelpo,Economista "En el 2012 el kirchnerismo buscó financiarse con emisión monetaria forzando demanda con cepo. Duró un año y medio. Con el tiempo fueron encontrando la forma de evadirlo. El resultado final fue el balance del BCRA destrozado y la crisis cambiaria del 2014"