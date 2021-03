“El dinero es basura”: en qué aconseja invertir el multimillonario Ray Dalio

Sin pelos en la lengua, Ray Dalio sostuvo que, en términos de ahorro e inversión, el dinero no vale nada. A través de un artículo publicado en la red profesional LinkedIn, el fundador de Bridgewater Associates sostiene que las estrategias más recomendables en la actualidad son las de “pedir préstamos y comprar activos de inversión que no generan deuda”.

En un artículo titulado Why in the World would you own dollar debt? (¿Por qué razón tendrías una deuda en dólares?), Ray Dalio reflexionó acerca del rol del dinero y de las inversiones. “La economía de invertir en bonos (y la mayoría de los activos financieros) se ha vuelto estúpida. En lugar de cobrar menos que la inflación, ¿por qué no comprar cosas, cualquiera sea, que iguale la inflación o sea mejor?”, se preguntó el multimillonario este lunes en su página en LinkedIn.

La portada del artículo publicado por Dalio en su perfil de LinkedIn

Dalio admite que las ganancias que ofrecen los mercados de bonos son ridículamente bajas, con valores reales negativos y, en sus palabras, los más bajos de la historia. Al mismo tiempo consideró que el mundo afronta impactantes subas impositivas y múltiples prohibiciones para los movimientos de capital así como también hacia activos como las criptomonedas y el oro.

Sobre los Estados Unidos, Dalio sostiene que ya se puede percibir a ese país como “un lugar inhóspito para el capitalismo y los capitalistas”. El inversionista centró su atención en la propuesta de la senadora Elizabeth Warren de establecer un impuesto a la riqueza, que a su juicio solo contribuiría a la salida de capitales y la evasión fiscal.

La estrategia de Dalio para invertir de manera eficaz

Ante el escenario y la coyuntura actual, y la “dinámica de burbuja clásica”, la manera más eficaz para invertir sería hacerlo en una cartera muy diversificada de activos sin deuda y sin dólares. “Los inversores internacionales poseen, cada vez más, bonos chinos y tienen razón, porque los activos de los países bien desarrollados con divisas de reserva tendrán un rendimiento menor al de los mercados de países emergentes asiáticos”, opinó.

El fundador de Bridgewaters centra su postura dado que los rendimientos considerablemente negativos en relación con la inflación de la tenencia de dinero. Para evitar esto, Dalio recomienda dos posibles medidas: “Solicitar un préstamo en efectivo en vez de mantenerlo como un activo y comprar activos de inversión con mayor rentabilidad que no generan deuda”.

