El dólar soja ya aportó casi US$4000 millones a las reservas del BCRA

Que la oferta de dólares, ante el renovado atraso cambiario y la falta de otros mecanismos confiables para el resguardo de valor, necesitaba estímulos, era un secreto a voces. Pero el denominado programa de fomento de exportaciones sojeras iniciado el 5 pasado no hizo más que confirmarlo: en solo 16 ruedas de negocios, ya sirvió para arrimarle al BCRA US$3978 millones para sus muy debilitadas reservas netas.

Es una cifra sin precedentes para un mes, aunque también ayudó a abultar más su elevada deuda (ya está en torno a los $8,3 billones) y a debilitar algo más su golpeado patrimonio, por el perjuicio que asumió al tener que vender a $144 promedio en el mes lo que había comprado a $200.

Boom de ventas

Y que se encuentra incluso por encima de las primeras proyecciones públicas y privadas, ahora replanteadas hacia un rango que va de los US$7000 a 7500 millones, en relación con el total de liquidaciones, y se acerca a los US$ 5000 millones, en cuanto a la “pesca” de reservas, aunque desde el BCRA se niegan a hacer estimaciones al respecto.

“El sector sojero aprovechó las retenciones implícitas más bajas en dos décadas y liquidó un récord histórico que estimamos llegará a USS7.000 millones en septiembre. Para advertir la magnitud, es el doble de lo que liquidó el sector el mes previo y casi tres veces lo que liquidó en igual mes del año pasado”, apuntó al respecto el economista Ramiro Castiñeira, de Economética.

Los números citados a hoy que aportó el mecanismo surgen tras tomar en cuenta los US$412,4 millones que aportó en la jornada de hoy el dólar soja, el 78,5% de los cuales (unos US$324 millones) fueron capturados por el ente monetario para sus reservas propias que, de este modo, ya están rondando los US$4500 millones y representando más del 12% de la tenencia total por US$ 36.317 millones que declaró ayer, el mayor ratio en casi 5 meses.

A 4 ruedas del vencimiento del dólar soja, el esquema ha implicado una expansión marginal equivalente al 20% de la BM informada al 7/9. Comprar tiempo a toda costa..👇 pic.twitter.com/95Po0NqiSH — Andrés Reschini (@adreschini) September 26, 2022

Todo fue tras una jornada en la que el volumen total operado en el segmento de contado llegó a los US$ 627,1 millones, lo que indica que US$ 214,7 millones se canalizaron por la rueda “común”, aquella en que los vendedores no beneficiados por este programa tuvieron que desprenderse de sus divisas a $ 146,37 y los compradores de alguna manera privilegiados pudieron adquirirlas a $146,57 por unidad en promedio.

“Partiendo de la base que el BCRA compró los US$7000 millones a $200 por dólar, se concluye que la contracara es una emisión de $1,4 billones que hubiera sido de $1 billón si realizaba la misma compra al tipo de cambio oficial. Es decir, el esquema cerraría con una pérdida de $400.000 millones para el BCRA por comprar a mayor precio que el Tesoro Nacional compensaría emitiendo un bono, equivalente a US$2650 millones”, concluye el informe de la consultora.

Igualmente, a esta altura la mirada del mercado está puesta en que sucederá una vez se termine el tránsito por el oasis y el BCRA deba volver a moverse en el desierto. Es decir, se vea obligado a volver del lado vendedor del mostrador.

“Con el dólar soja ya llegando a su fin, la atención de los operadores se concentra en las características que tendrá la siguiente etapa, toda vez que además podría tener implicancias en el ritmo del crawling-peg y la tasa de interés que venían mostrando un reacomodamiento alcista buscando acompañar la nominalidad de la economía”, explica el analista Financiero Gustavo Ber.