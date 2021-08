El drama irreversible: con el derrame no alcanza

En el diagnóstico coinciden el Partido Obrero y economistas ortodoxos, algo que ocurre sólo con cuando el problema es grave: esa enorme masa de excluidos del sistema que viene protestando en las calles no podrá salir de la pobreza sólo con crecimiento económico. Porque ya es demasiado tarde.

Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social, lo explica de un modo brutal: “Un adulto de más de 25 años que no terminó la secundaria ya está complicado. Aunque retome la escuela de grande, ya no será lo mismo. La apuesta tiene que ser el hijo del piquetero, que no debería estar en la marcha sino en la escuela”.

Es el drama de la Argentina. El 30% de los jóvenes de entre 18 y 24 años de todo el país tiene esa etapa educativa sin terminar. Entre los pobres la cifra supera el 50%. Lo expuso Daniel Herrero, presidente de Toyota, cuando contó días atrás en un seminario que, pese al desempleo, la automotriz no conseguía personal para cubrir 200 puestos de operarios. Por eso la cuestión, que todavía no figura al tope de los temas de campaña, viene provocando tensiones dentro del propio Gobierno. ¿Deberían las organizaciones sociales tener un sindicato y sentarse codo a codo con la CGT? Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social bonaerense, opina que no. “Yo soy del modelo más tradicional -dijo la semana pasada a Radio 10-. No soy de la idea de formar un ‘sindicato de pobres’, sino de ir a una economía que contenga a toda nuestra población”.

La definición molestó a Juan Grabois, líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que le contestó en su cuenta de Twitter. “Estimado Cuervo. Leí tus declaraciones. Tenés razón. Hay que tener cuidado con las palabras. Como cuando decís que la UTEP es un ‘sindicato de pobres’ reproduciendo el estereotipo denigrante que promueven los gorilas contra los trabajadores de la economía popular. Es muy ofensivo. La UTEP agrupa a trabajadores que se rompen el lomo. Son pobres porque su trabajo está mal pago y poco reconocido. Con tu lógica, la mitad de los sindicatos en la Argentina son ‘de pobres’ porque la mediana salarial está en 60 lucas y la canasta básica en 66 (INDEC)”, escribió.

Será una encrucijada para esta y las próximas administraciones. Hace dos semanas, a través de la resolución 449, el Ministerio de Trabajo le dio a la UTEP la personería social, el paso previo a la personería gremial que le permitirá convertirse en sindicato. ¿Significa entonces que el Gobierno descuenta que nunca los sacará de ese estado de marginalidad? ¿Habrá que acostumbrarse a un estado de emergencia perenne? “¿Eso no debería ser para usted una mala noticia?”, le preguntó LA NACION el día de la marcha de San Cayetano a Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP. “En un mundo ideal nosotros no deberíamos existir. Pero la realidad es otra”, contestó.

No hubo un punto de inflexión, pero el paisaje social argentino parece haber cambiado definitivamente. Por eso el ministerio en el que acaba de asumir Juan Zabaleta, el de Desarrollo Social, ha pasado a ocupar la histórica relevancia que siempre tuvo la cartera de Trabajo. El sector de los nuevos excluidos, cuyos propios referentes calculan en 7 millones, ya supera en más de un millón a los asalariados formales que representa la CGT. Colina dice entonces que no bastará con crecer, sino que habrá que modernizar las leyes laborales, principalmente para las pymes, y mejorar la educación. “Pero eso lleva años”, advierte.

Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita y secretario de Economía Social de la Nación, suele decir que, si no se reemplaza por un trabajo, un subsidio permanente acaba perjudicando al beneficiario. En su ciclo televisivo “Libre para elegir”, que se emitió durante los 80 en la cadena norteamericana PBS, el premio Nobel de Economía Milton Friedman planteaba lo mismo, pero de un modo desalmado: tarde o temprano, decía, al excluido sin subsidio lo asaltará el impulso de sobrevivir y saldrá a buscar empleo. “Una de las cosas más tristes es que muchos niños cuyos padres reciben ayuda del gobierno terminarán cobrando beneficios para desempleados cuando crezcan”, insistía.

Parte del problema argentino reside en percatarse de sus propios dramas cuando rozan lo irreversible.