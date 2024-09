El exFMI Claudio Loser dijo que la salida de Valdés no cambiará las exigencias a la Argentina

Escuchar

El corrimiento de Rodrigo Valdés como interlocutor del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la Argentina no implicará un cambio en las exigencias del organismo con el país, según la visión del exintegrante de la entidad Claudio Loser, que estuvo allí durante 30 años y ofició ocho como director del Hemisferio Occidental.

Sin embargo, Loser sí reconoció que fue poco habitual la forma en que el FMI anunció la salida de Valdés de las negociaciones con el país, luego de que el presidente Javier Milei lo criticara y lo tildara de izquierdista, aunque advirtió que el ingreso de Luis Cubeddu como nuevo enlace no implicará que el Gobierno reciba la totalidad de los fondos que pretende para avanzar con su programa económico.

De acuerdo a lo que explicó Loser, “no suele pasar” en el organismo que se informe con tanta estridencia la salida de una persona de la negociación. “Es usual que la gente cambie, pero es muy inusual que se haga este tipo de anuncio; yo creo que es mucho menos importante de lo que Milei cree”, sintetizó en Radio con vos.

Es que, en base a su postura, el FMI es “muy poco personalista”, al contrario de Milei. “El Fondo es una organización vertical. Evidentemente, la jefa del Fondo [por Kristalina Georgieva] es importante. Pero el trabajo se hace en equipo. Y el hecho de que Valdés, a quien conozco y respeto mucho, diga ‘yo me hago a un lado’ no quiere decir que para la Argentina vaya a ser diferente . Cubeddu no va a ser más blando, el Fondo no va a ser más blando, ni va a pedir cosas diferentes. Lo único que habrá es un poco menos de tensión inicialmente”, explicó.

En ese sentido, avaló que, por ejemplo, si el organismo considera que la Argentina tiene que devaluar para enviarle fondos frescos, eso no va a modificarse por la rotación entre Valdés y Cubbeddu. Además, ratificó que para un nuevo desembolso el FMI pulsará por que se corrija la brecha cambiaria. “No le va a decir [al Gobierno]: ‘Escuchame, yo te doy solamente cuando cambies estas cosas’. Lo que yo creo es que el Fondo le va a decir: ‘Tenés un plan, decime cómo vas a ir haciendo y entonces vamos a hablar’. Pero no es un tema que depende del presunto izquierdismo de Valdés o de alguna de su gente’, comentó, siempre en la misma postura.

En tanto, Loser se mostró alineado con el también exFMI Alejandro Werner, al respecto de que la Argentina debería recibir plata del FMI porque el ajuste monetario que hizo el gobierno libertario fue “muy importante” y “de libro”, aunque reparó: “ El Fondo tiene que prestarle, pero no le va a prestar la cantidad que la Argentina quiere o que Milei quiere , porque iría en contra de la voluntad de los socios de la cooperativa, que son los 190 países. No le va a dar [a Luis “Toto” Caputo] 20 mil o 15 mil palos, mi cálculo es que le puede dar cinco o siete palos verdes, miles de palos verdes, y no más que eso. Y van a tener que trabajar en otras cosas. E incluso, y por supuesto, van a tener que hacer algo con el cepo” .

Asimismo, Loser planteó que tampoco impactará de lleno en la Argentina si el republicano Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, pese a la sintonía ideológica que tiene el Presidente con él. “No le tengo confianza a Trump, ese es un tema personal. Pero en términos de política económica, Estados Unidos no tiene la fuerza para decir ‘yo le voy a dar la plata’. Él va a estar metido en otras cosas, va a decir ‘sí, son amigos míos, pero hacen la competencia en la parte agrícola y yo no quiero que nos vengan a hacer estas cosas’. O sea, Trump está metido en sus cosas y le va a dar muchos besitos a Milei, pero no le va a interesar tampoco dar tanta plata a la Argentina”, consideró y acotó que “siempre puede haber algunos cambios” con las transiciones en la Casa Blanca, pero alegó que son “relativamente menores”.

No obstante, Loser admitió que la presencia de Trump fue clave para autorizar el giro récord que el FMI le hizo a Mauricio Macri cuando era presidente. “Christine Lagarde, que era la directora, quería darle al Fondo un rol importante cuando estaba medio sin dar préstamos. Yo estoy en desacuerdo con la cantidad que se le dio en ese momento. También generó consecuencias dentro del Fondo, en el sentido de que hubo un análisis y dijeron que estuvo bien el préstamo a Macri, pero que estuvo mal la cantidad. El Fondo también piensa en esas cosas. En este caso [de Milei], el tema es cuánto la Argentina le debe. ¿De dónde saca la plata el Fondo? De los bancos centrales de los países, no de los Estados Unidos, ellos hablan mucho y nunca prestan. Pero de los alemanes, de los chinos, de los japoneses... así que, la cosa es: ‘Está bien que te preste, pero yo no quiero prestarte tanto’”, justificó.

Convencido de que Valdés es un hombre “reconocido por su rectitud y su seriedad”, pese a que Milei lo tildó de izquierdista por su paso por el gobierno de Michelle Bachelet en Chile, Loser consideró que el economista “no merece los ataques que tuvo” de parte de la administración libertaria, que además lo acusó de ser laxo con las exigencias a Sergio Massa cuando era ministro y a la vez candidato presidencial.

“No [jugó a favor de Massa], el Fondo estaba profundamente frustrado por Massa. Yo creo que jugó a ayudar que la Argentina no entrara en default, en atraso. El monto que debe la Argentina es el mayor que debe cualquier país. Y yo diría que el Fondo dijo ‘bueno, vamos a darle esto, a controlar un poquito y a extender las obligaciones’. Pero era por interés del Fondo y de ninguna manera por interés de Massa, demostrando que no es partidario el Fondo”, aseguró.

Por otra parte, Loser admitió que del plan de Milei no le cierra que todavía haya cepo ni las diferencias en los tipos de cambio, pero sí en la parte fiscal que “es crucial” y también en la monetaria. “Por supuesto hay temas acerca de distribución del ingreso, de los jubilados, de la gente más pobre, que hay que discutir y que arreglar, pero en principio, desde un punto de vista fiscalista, es un programa como no ha tenido la Argentina en mucho tiempo”, opinó, a favor del Presidente.

