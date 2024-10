El Financial Times entrevistó a Milei y resaltó que la Argentina no está lista para levantar el cepo

Escuchar

En una entrevista publicada en las últimas horas por el diario británico Financial Times, el presidente Javier Milei afirmó que su autodenominado “régimen de libertad” no está listo para levantar el cepo cambiario. Argumentó que, para eliminar los controles, la inflación debe caer aún más, además de alcanzarse otros objetivos de índole económica. “No somos comunistas, somos libertarios. Hay una cuestión filosófica detrás de esto, y es que no puedo fijar fechas porque no pienso como un planificador central. Pensamos en términos de un régimen de libertad”, sostuvo el jefe de Estado y líder de La Libertad Avanza (LLA).

Se trató de una charla conjunta, a la que asistió también el ministro de Economía Luis Caputo. Al ser consultado sobre si octubre era el momento adecuado para quitar las trabas al acceso al dólar, Milei fue tajante. “No, todavía no”. El titular del Palacio de Hacienda coincidió con el análisis del Presidente. “Parece infantil concentrarse en si estos controles terminan en dos, tres, cinco u ocho meses. Eso no importa. Cada vez que vamos al exterior, siempre vemos inversores en la economía real y, honestamente, nadie pregunta por los controles cambiarios”, insistió el expresidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri.

Y sentenció: “Esta prisa, esta ansiedad por levantar los controles de cambios es un error y no vamos a cometerlo. Los levantaremos cuando no cause estés a la gente”.

Más adelante, Milei, como había hecho en reiteradas oportunidades, enumeró las tres condiciones necesarias a cumplir para el levantamiento de restricciones: terminar con los pasivos remunerados y los PUTs, y lograr la convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual. “Ya hemos comenzado a levantar algunas de las regulaciones que conforman los controles”, destacó, lo que fue posible por la caída de la inflación. “Si alguien viene y nos da mucho dinero, mañana mismo los abrimos. Ahora trabajamos como si no fuera a pasar... como si tuvieran una aversión extrema al riesgo”, explicó el mandatario.

En ese sentido, y como respuesta a la falta de inversiones, Caputo deslizó la posibilidad de iniciar nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un paquete de préstamos con “efectivo fresco” que le permita a la administración “aumentar las reservas netas y que ayudaría a levantar los controles”.

Sobre el final de la entrevista, el ministro de Economía habló sobre la moneda argentina en comparación con otras divisas internacionales. Negó que el peso esté sobrevaluado. “No podemos esperar que el tipo de cambio real sea tan bajo como lo fue durante la peor crisis económica de la historia argentina”, opinó. Dijo que la solución a los problemas no es la devaluación sino “ganando competitividad”. “La solución es crecer, lograr superávit y bajar impuestos”, concluyó.

La apuesta de uno de los autores del Presupuesto 2025 sobre la quita del cepo

La última noción sobre el levantamiento de trabas al acceso a la moneda norteamericana la había ofrecido el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Tras la presentación del presupuesto 2025 en el Congreso el pasado septiembre, ceremonia que ofició el mismo Javier Milei, el funcionario y uno de los autores del proyecto dio un anticipo en LN+ vinculado al cepo cambiario. En Comunidad de Negocios, y a priori, Guberman dijo: “Del cepo se saldrá cuando estén dadas las condiciones”.

“¿Es un disparate pensar que el cepo no esté durante todo el 2025?”, le consultó Luis Novaresio tras la respuesta del secretario de Hacienda. “Esperemos que no”, sostuvo Guberman con cierta esperanza. Luego reafirmó: “La expectativa presupuestaria es que no todo el año 2025 sea con cepo”. Más allá de la definición, aclaró que no hay “fecha puntual” para la salida -lo mismo remarcó este miércoles el Presidente- y que dependerá “de que se vayan dando ciertas condiciones”.

