El futuro de las telecomunicaciones en la Argentina, según un referente internacional

El doctor en Derecho y licenciado en Ciencias en Telecomunicaciones, John Giusti, tiene una larga trayectoria en el sector. Pasó 17 años en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos y actualmente se desempeña como director de Regulación de la GSMA, la organización mundial que nuclea a empresas del rubro. Como representante de la GSMA, estuvo de visita por Buenos Aires, donde se reunió con el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Juan Martín Ozores, y pudo interiorizarse sobre los proyectos del gobierno de Javier Milei para el sector.

“Hay una gran prioridad para este gobierno que es desregular en general y, por supuesto, las telecomunicaciones no son una excepción. Así que discutimos las oportunidades en torno a la desregulación”, dijo Giusti, y agregó que el interventor les adelantó que las inversiones en el sector estarán contempladas en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), algo que estaba en duda porque la redacción habla de inversiones en tecnología en general.

¿Cómo ve la política de desregulación en el sector que permitió el ingreso de operadores de internet satelitales y terminó con la fijación de precios del gobierno anterior?

Para mí, lo más importante sobre las prioridades desreguladoras del gobierno actual es el enfoque en crear un ambiente propicio para la inversión. En nuestro caso estamos hablando de una industria que requiere de una enorme cantidad de inversiones de capital, así que necesita de un ambiente propicio. Creo que todavía estamos en el comienzo de este gobierno, pero las prioridades que hemos escuchado sobre la eliminación de regulaciones antiguas y generar un ambiente más acorde a la economía digital son una gran oportunidad.

¿Sabe si las inversiones en telecomunicaciones finalmente van a quedar incluidas en el RIGI?

Ozores dijo que se incluirán y hablamos un poco más sobre cómo la conectividad apoyará a otras industrias. Ahí es donde el 5G brilla. Porque el caso de uso del 5G no es que los usuarios se bajen algo en segundos, sino hacer que otras industrias sean más eficientes. En este mundo globalizado eso es lo que hará la diferencia cuando se habla de que una economía sea más competitiva. La pandemia nos mostró que sin conectividad todos los sectores de la economía resultan heridos. Necesitamos pensar la infraestructura digital en relación con la economía completa y los diferentes sectores, como la minería, la industria, etc.

5G es la quinta generación de tecnología celular inalámbrica TELEFÓNICA DEUTSCHLAND - TELEFÓNICA DEUTSCHLAND

El presidente Milei también ha hablado de convertir a la Argentina en un hub de inteligencia artificial...

Exactamente. Creo que hay una oportunidad acá. Hay otros desafíos macroeconómicos que están siendo atendidos, pero, más allá de eso, invertir en lo digital será una parte clave para llegar al otro lado. Una de las cosas que me fascina es que sabemos que el paisaje digital es completamente diferente a lo que era hace 20 años, mientras que el paisaje regulatorio no se ha transformado ¿Quién va a ser el primero en hacer los cambios significativos para reflejar esta nueva realidad? Estamos escuchando el mensaje correcto de Ozores y del Gobierno y vamos a hacer lo que podamos para apoyarlo.

El nuevo gobierno ha hablado de cambiar el uso del Fondo de Servicio Universal al que aportan las empresas para pasar a un esquema de subsidio a la demanda más que a la oferta ¿Cómo ve esa modificación?

Creo que históricamente los Fondos de Servicio Universal no siempre han funcionado para los propósitos para los que fueron creados. Es un tema global, no argentino. Así que cualquier nuevo enfoque sobre cómo se utilizan los subsidios y cómo se relacionan con las políticas que se quieren lograr, es bueno. El Gobierno está trabajando con la industria para ver cuánto cuesta expandir la cobertura y cuál es la definición de cobertura porque necesitás objetivos de política muy claros. Y luego, asegurarte de que tengas pasos mensurables para mostrar que en realidad estás usando ese dinero de una manera que permita a la industria invertir correctamente y lograr los objetivos.

Eso, por un lado. Por el otro, más que el 5% que no están cubiertos nos preocupan las personas que podrían usar los servicios digitales y están cubiertas por ellos, pero no los están usando porque no tienen las habilidades o no acceden a dispositivos. Vemos este problema en otros mercados también, pero un punto de partida es el costo de importación de los equipos y el peso de los impuestos.

El año pasado tuvimos la licitación de espectro de 5G y ahora en el mundo se están viendo ciertos reparos a continuar invirtiendo en esta tecnología por la falta de retornos suficientes. ¿Cómo puede impactar en lo que pase acá?

El desafío para las redes móviles globalmente es que operan en un medio en el que el ingreso es relativamente plano, mientras que el tráfico de datos está creciendo. Así que se requiere de eliminar algunos de los costos regulatorios para ampliar los despliegues y por eso veo una gran oportunidad en la Argentina. Cuando hablamos específicamente de 5G siempre sabemos que toma un poco de tiempo poder ver la oportunidad económica que viene con la nueva generación de la tecnología. Así que no me preocupo demasiado por eso.

¿Cuál es el estado de situación con respecto al Fair Share en el mundo?

Para mí Fair Share es una llamada de atención de que el mercado digital ha cambiado. Creo que hay un reconocimiento en la Argentina de que muchas de las regulaciones que tenemos son para un mercado que era muy diferente del que tenemos hoy con tantos jugadores over the top. Entonces, si el mercado ha cambiado y si muchas empresas fuera de la Argentina se benefician significativamente del uso y el manejo del tráfico de estas redes, ¿qué rol deberían tener? No hay una respuesta correcta o equivocada, pero deberían de estar invirtiendo algo en la infraestructura del país. Creo que esa es la discusión necesaria que ya ha comenzado en Europa ¿Qué tenemos que hacer para que haya un equilibrio en el mercado y se sienten a discutir cómo deberían contribuir? Creo que es una discusión que se tiene que dar ahora porque durante mucho tiempo ha habido mucho dinero extraído y girado a otros lugares sin invertir en el país.

OTT: Netflix se lleva el 15% del consumo de banda ancha del mundo

En cuanto a la licitación 5G, el Gobierno dijo que volvería a licitar los 100 MHz que le dio a Arsat ¿Cómo lo ve porque el año pasado las compañías no estaban de acuerdo con esa decisión?

La banda de 3,5 es la banda pionera para 5G. Globalmente, los operadores móviles la utilizan para desplegar 5G. Nos gustaría que la Argentina se alinee con la práctica comercial global. Un mercado móvil competitivo ofrece los mejores resultados en términos de calidad de servicio y de saber dónde se debe invertir. A veces hay que mirar otras políticas o incentivos para cubrir áreas que no son comercialmente sostenibles. Pero discutiría la reserva para usos no móviles de un enorme bloque de espectro usado globalmente para telefonía móvil.