El gobierno de Mendoza defiende un megaproyecto hidroeléctrico que divide a los empresarios locales

MENDOZA.- Vuelve a temblar Portezuelo del Viento, la “obra del siglo”, un megaproyecto hidroeléctrico en el sur mendocino que se encuentra en plena licitación internacional.

La histórica puja ya no es sólo con La Pampa, por las aguas del río Grande, principal afluente del Colorado. Ahora, la pelea también es interna; se trasladó puertas adentro de Mendoza. Así las cosas, aparecen en escena, entre varios rubros de la economía local, las empresas constructoras independientes que, a través de un duro documento, empezaron a rechazar la millonaria iniciativa y piden que se frene el proceso.

En la vereda del frente, al menos entre la mayoría de los socios, está la Cámara Argentina de la Construcción. En el medio, apoyando a esta última asociación, se encuentra el Gobierno local y el único consorcio oferente: Malal-hue, compuesto por una gigante china y la mendocina Impsa, que quedó en manos del Estado, nacional y provincial, lo que empieza a generar suspicacias, sobre todo entre quienes plantean que se frene la obra.

En los últimos días, el gobernador provincial Rodolfo Suarez salió a contener los roces y responder los cuestionamientos, pero la grieta parece no se detenerse. Para el mandatario, las críticas de diversos sectores productivos y económicos de Mendoza están comandadas, principalmente, por firmas que quedaron afuera del grupo que se metió en la licitación. “Me sorprenden estas actitudes, porque con esta obra ya estamos dando una pelea con la provincia de La Pampa. Los mendocinos tenemos que estar unidos, sino las cosas fracasan”, indicó el jefe del Ejecutivo mendocino, quien se preguntó: “¿Qué pasó con estos empresarios cuando se hicieron las audiencias públicas? Nadie dijo nada antes”.

Desde la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), que conduce Gerardo Fernández, salieron a aclararle al gobernador que “desconoce a un gran arco de la economía que está pidiendo postergar el proceso” ya que la histórica obra “se planteó con una realidad distinta”, haciendo referencia al continuo descenso del caudal del río Grande en la última década y el escenario sombrío hacia adelante, lo que haría “innecesaria semejante obra”.

Además, consideran más importante realizar el trasvase del río Grande al Atuel, teniendo en cuenta costos y beneficios para la provincia cuyana.

En tanto, desde la Federación Económica de Mendoza (FEM), consideran que los reparos al proyecto no tienen que ver con “un tema administrativo o de empresas que se quedaron afuera, sino con condiciones climáticas que han cambiado”, por lo que consideran que no tiene sentido hacer un dique si no tendrá la cantidad de agua suficiente.

Más allá de estas consideraciones, sin dudas, lo que más inquieta por estas horas a los detractores es el precio inicial ofertado por el consorcio internacional, que finalmente lo redujo en un 22%, lo que provocó incluso más malestar y sospechas de los reclamantes.

En síntesis, pretenden que el dinero que le corresponde a Mendoza sea utilizado de manera “eficiente y transparente”, dijeron a La Nación.

“El precio propuesto, sumado a los gastos de inspección y otros que requieren la ejecución de la obra superan ampliamente el presupuesto oficial y excede los 1023 millones de dólares que la Provincia tiene para costear la obra, producto del acuerdo/resarcimiento acordado con la Nación en el juicio por la promoción industrial de las provincias vecinas iniciado en 1998, 1999. Esta diferencia, existiendo un solo oferente, hace altamente inconveniente la adjudicación al mismo. Entendemos que el valor presupuestado está por encima del valor real de la obra, producto de que las condiciones y requisitos del pliego restringieron la participación de más oferentes, no habiéndose producido la condición de sana competencia que un proyecto de estas características exige”, señala el documento en uno de los planteos contra la obra.

Así, finalmente la UTE Malal-hue, conformada por la empresa china Sinohydro Corporation y las compañías locales Impsa, Ceosa y Obras Andinas presentó la semana pasada la mejora de oferta de la licitación para la construcción de Portezuelo del Viento, con una reducción que ronda los 200 millones de dólares.

La oferta inicial del consorcio contemplaba seis variables, que iban desde 884 millones hasta 1063 millones de dólares, sin IVA, lo que muestra que se superaba ampliamente el presupuesto oficial de 884 millones de dólares, con el IVA incluido.

“Es un conflicto gigante que tiene en frente el gobernador Suarez, quien, por ahora, no frena la licitación por temor a que Nación congele el envío de fondos. Políticamente quizás no le conviene suspender todo, pero realmente lo que viene pasando en el proceso con un solo oferente es un disparate, y más ahora, con la sorpresa de que la UTE mejora la oferta con un descuento de 200 millones de dólares. Nunca he visto algo como esto, salvo en un país bananero. Acá hay maniobras que no cierran y deberían declarar desierto todo”, contó a La Nación una alta fuente de una de las principales compañías constructoras del país, que aun estando en la CAC, considera que el proyecto no debe adjudicarse.

Por ahora, todo sigue su curso, como el agua, pero nada está dicho. Los desembolsos de Nación no se han detenido; de hecho para fin de mes se aguarda un pago de más de 48 millones de dólares. Hasta ahora la provincia acumula más de 215 millones de dólares, del total de 1023 millones de dólares que debe recibir en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024.

Así, aunque en las últimas horas, tras las palabras del gobernador, aparecieron algunas asociaciones empresarias que apoyan la realización de la obra, el escenario se ha contaminado y hay más certezas que dudas de que Portezuelo del Viento finalmente será una realidad.

