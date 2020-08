Fuente: Archivo

El Gobierno presentó hoy ante la comisión de valores de los Estados Unidos(SEC, según su sigla en inglés) la nueva oferta acordada con los acreedores el 4 de agosto pasado, en el marco del proceso de reestructuración de deuda, por US$66.137 millones.

El Ministerio de Economía anunció "los términos y condiciones mejorados de su invitación a ciertos tenedores de sus bonos externos en moneda extranjera para canjear dichos instrumentos por nuevos títulos a ser emitidos por la Argentina".

Se trata de un paso fundamental para sacar al país del default "light" en el que había caído el 22 de mayo pasado por no pagar una serie de vencimientos internacionales de bonos bajo ley extranjera.

La oferta en términos de valor presente neto de los nuevos bonos que se entregarán en el canje equivalen a US$54,9 promedio por cada US$100 de deuda nominal, según estimaciones de varios analistas y los acreedores. Se emitirán 13 bonos en euros y dólares, con vencimientos entre 2028 y 2046, a los que se suman los títulos específicos con vencimiento en 2030 para el pago de intereses devengados.

El documento presentado hoy, además, extiende hasta al 28 de este mes la propuesta a los acreedores para aceptar la oferta argentina, en lugar del 24, la primera fecha límite propuesta.

Luego de meses de negociaciones en medio de la pandemia del coronavirus, el Gobierno acordó con los principales acreedores de la Argentina para cerrar el canje de la deuda un avance que generará un alivio de miles de millones de dólares para el país y abrirá el camino para dejar atrás el noveno default de la historia.

El acuerdo ofreció tres novedades centrales. El Gobierno aceptó adelantar las fechas de pago de los nuevos bonos al 9 de enero y el 9 de julio de cada año, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre como estipulaba la propuesta original, y también corrió el vencimiento de los bonos que serán emitidos para cubrir los intereses devengados en estos meses. Esto permitió mejorar el valor de la oferta, sin que la Argentina deba pagar más. Los acreedores cedieron también al resignar el cobro de los gastos legales de la reestructuración, que estarán "exclusivamente cubiertos por los tenedores de bonos". Y, finalmente, el Gobierno aceptó ajustar las cláusulas de acción colectiva, o "CAC", un tema espinoso que en las últimas semanas había saltado al centro de la negociación.

La semana pasada, el Ministerio de Economía confirmó que esos ajustes se tratan de "dos innovaciones legales" que "se traducen en mejoras contractuales para los nuevos contratos de deuda, respetando el espíritu de los contratos existentes, que la decisión de la mayoría de los inversionistas pueda obligar a la minoría, sin que existan holdouts".

La primera innovación tiene que ver con las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC). Por un lado, y de acuerdo a los cambios consensuados, si el 66% o 2/3 aceptan una propuesta de restructuración futura de la Argentina, el país puede cerrar la oferta con los que aceptaron y excluir de la votación a aquellas series en las cuales no se alcanzaron las mayorías necesarias (las cuales no serían modificadas), sin necesidad de notificar a los inversionistas que aceptaron y sin darles un plazo para que puedan revocar sus aceptaciones. Por el contrario, si no se alcanza el 66%, la Argentina solo podrá excluir series de la votación si previamente notifica a los inversionistas que aceptaron que va a llevar adelante dicha exclusión y les dará cinco días para revocar su aceptación.

La segunda innovación es sobre la llamada estrategia "Pacman". Allí, la Argentina podrá lanzar una oferta de aplicación uniforme (que contabiliza votos en el agregado de las series sin tener en cuenta los votos de cada serie en particular) luego de haber realizado una oferta que contabiliza votos en el agregado de dos o más series teniendo en cuenta también el voto dentro de cada serie, si en la primera oferta ha logrado el 75% de aceptación.