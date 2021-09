El Gobierno sobre la suba del dólar: “El Banco Central está en control de la situación”

Nadie en el Gobierno se altera, más allá del vuelo que tomó el dólar blue en las últimas horas, a sólo días de las elecciones primarias. Tal es así que hoy, luego de un encuentro del gabinete económico, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, volvió a negar la posibilidad de una devaluación y aseguró: “El Banco Central está en control de la situación”.

El funcionario fue el encargado de la improvisada conferencia de prensa luego del encuentro de ministros. En la ronda con periodistas destacó que ya se habían entregado 155.000 créditos para monotributistas a tasa 0% por $16.000 millones y luego, ante la suba de la cotización paralela en las últimas horas y las ventas que debió realizar el Banco Central (BCRA) en las últimas jornadas en el mercado oficial, el ministro de Desarrollo Productivo minimizó la situación cambiaria.

“Cuando aumenta el ritmo de ventas se pone el ojo; pero cuando aumenta el ritmo de compras por ahí no se tiene la misma mirada”, dijo Kulfas. “El Banco Central ha tenido un año con muchas rondas compradoras, donde ha acumulado reservas fruto de superávit [comercial], del crecimiento de las exportaciones que hemos tenido”, agregó.

“Definitivamente no vemos el riesgo mencionado”, agregó cuando los consultaron sobre una posible devaluación antes o después de las elecciones. “Estamos viendo un escenario donde el Banco Central está en control de las situación. Estamos trabajando con la política fiscal, monetaria y cambiaria que está en la ley de presupuesto”, completó el ministro.

El BCRA debió vender dólares en siete de las últimas nueve ruedas y ya sacrificó unos US$670 millones de sus reservas internacionales, informó LA NACION. Ayer, por caso, debió aportar al mercado otros US$90 millones para asegurar que vuelva a bajar el ritmo de depreciación del peso de cara a las elecciones.

En los últimas semanas, gran parte del gabinete de Alberto Fernández debió salir a aclarar que no habría una devaluación, algo en lo que el mercado no creen ante la enorme emisión monetaria, la dificultad oficial para captar deuda en los mercados, en medio de una significativa brecha cambiaria y ante la posibilidad de un acuerdo con el FMI. “Estamos cerca”, dijo el Presidente hoy en una charla con LA NACION, una declaración que algunos interpretaron como una mención para calmar a los mercados. Días atrás había señalado que todavía faltaba para un acuerdo y que no tenía apuro.

Una desmentida larga

“Nuestro plan no es devaluar”, había dicho la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca a comienzos de mes. “No creemos que la devaluación sea la solución para ninguno de los problemas. Cada vez que el tipo de cambio pega un salto arrastra a todos los precios”, había alertado. “Hoy el Banco Central ha podido recomponer su nivel de reservas. Nosotros tenemos los instrumentos para seguir con nuestra planificación y con nuestra política cambiaria”.

“Sí nos preocupa. Nosotros tenemos un diagnóstico de inicio. Lo dijimos muchas veces: la economía argentina es una economía bimonetaria, funciona con dos monedas. Eso genera un presión sobre la macroeconomía. El saldo que nosotros tenemos no nos es suficiente para bancar todo ese ahorro en dólares. Entonces, cuando la Argentina se queda sin dólares tenes turbulencias ahí”, había dicho entonces Todesca.

En esos días, en una entrevista televisiva, el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, había minimizado el salto del blue entonces, algo que hoy se replica. El economista había retratado su “escasa incidencia debido a su pequeño tamaño”, pero además había afirmado: “Tenemos los instrumentos para mantener la brecha cambiaria con el dólar oficial y si bien hay algo de ruido en la etapa pre electoral, tenemos instrumentos para neutralizar esas oscilaciones de precios”.

“Cuando ligeramente se empieza a discutir sobre devaluaciones, nosotros decimos que no va a haber, ni antes ni después de las elecciones”, había prometido, en tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “No hay hoy ningún indicio de que vamos hacia ese lugar, de que haya un atraso en el tipo de cambio en la Argentina”.

