El inesperado elogio de Carlos Melconian al joven que trató de “chorros” y “vagos” a los políticos de La Matanza

El expresidente del Banco Nación Carlos Melconian volvió a cargar hoy contra la gestión económica del Gobierno y alertó sobre la “explosión de gasto infinanciable estructural” que tiene lugar en la Argentina desde años. Para revertir ese rumbo, consideró “muy importante” la demanda activa de la sociedad y elogió en esa marco la actitud de Emiliano Bondarchuk, el joven que trató de “chorros” y “vagos” a políticos de La Matanza en el cierre de la feria ExpoJoven.

El economista hizo las declaraciones en radio La Red, donde se le consultó sobre los motivos de la derrota electoral del oficialismo en las PASO. Luego de atribuir parte importante del resultado a la situación económica que atraviesa el país, profundizó: “Acá hay una gran confusión en el diagnóstico. Se buscó un conejillo de Indias en términos de que se subejecutó el gasto en los últimos meses y toda esa historia, pero se perdió por la política económica global, que es inconsistente hace mucho tiempo y no ofrece resultado”.

Y siguió: “La Argentina por segundo año consecutivo está en una explosión de gasto infinanciable estructural que arrastra desde la década del 2000, concretamente desde el último gobierno de los 12 años del kirchernismo”. Frente a esta situación, Melconian cuestionó a “los discursos populistas que meten fichas en lo marginal” en lugar de “ponerle el pecho a la sucesión de desaciertos” que, entre otros factores, provocaron el quiebre de las jubilaciones.

Por ese motivo, evaluó que “para ir en el camino correcto es muy importante la demanda de la sociedad” y agregó: “Es como el pibe que habló en un acto en La Matanza, que dijo: ‘Me plantaron con la escuela en un acto donde vinieron tres tipos a bajar línea y a decir cosas vacías’. Y cuando preguntaron si alguien quería decir algo, él subió y dijo dos cosas con tono agresivo, que no me gusta, pero expresó un sentimiento”.

YO SOY EL GORDO CHORRO. Fue en la ExpoJoven, no fue Espinoza, a nosotros nos prometieron una charla de laburo joven y nos metieron a tres politicos a taladrarnos la cabeza por hora y media.

Encima querian sortear hamburguesas, full miserable. pic.twitter.com/bPpf0mTWOq — Emiliano F. Bondarchuk (@efbondarchuk) October 2, 2021

“Cuando me lo mostraron dije: ‘Cómo definió el pibe’. Y no se trata del video de cuando sube, porque después apareció un reportaje donde él dice: ‘Subieron tres interlocutores y era una sanata vacía”, sostuvo Melconián, que calificó de “impecable el contenido” del joven . “No sé ni quién es, pero habló con frescura y con transparencia. Y esa colaboración de la sociedad es muy importante, porque si no queda en un diálogo de sordos y de elites, donde la cúpula política se cree la dueña del mundo. Después viene el mensaje de que escuchan al pueblo, pero se lo siguen pasando por las bolas”, aseveró.

En ese sentido, el economista volvió a insistir en que el resultado de las PASO “abrió mucho la esperanza”. “La gente dijo ‘esto no me gusta y no lo quiero’. Esta cosa del pueblo, del acuerdito de un par de trimestres con el Fondo hasta la próxima elección presidencial para no entrar en default, ya no lo compra nadie. Ojalá que la bocanada de aire fresco se sostenga”, concluyó.