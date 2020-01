Emiliano Sordi, campeón de MMA, dialogó con LA NACION sobre el porqué de su decisión de no traer el premio que ganó a la Argentina Crédito: Facebook

Sofía Terrile SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2020 • 16:04

Emiliano Sordi ganó varios campeonatos, pero ninguno lo hizo tan popular como el que recibió ayer. Su triunfo en la categoría semipesados de la Pro Fight League de la MMA (Artes Marciales Mixtas) en Nueva York le dio un premio en efectivo de un millón de dólares. En las redes, un tuit en el que indicaba que no traería el dinero a la Argentina causó revuelo.

En diálogo con LA NACION, el deportista explicó el porqué de su decisión: "Cualquier persona que labura y se esfuerza quiere pagar menos impuestos", dijo.

Sostuvo que si bien la plata es suya y la decisión de qué hacer con ella también, a él lo asesora un equipo de trabajo en Estados Unidos -donde pasa la mitad del año entrenando y compitiendo- que le aconsejó dejar el dinero allá.

Sordi tiene residencia estadounidense, por lo que ese dinero paga los impuestos correspondientes en el país norteamericano, pero prefirió eso a enfrentarse a la falta de seguridad jurídica en la Argentina, dijo. "Si la Argentina me saca el 50% en impuestos, pero me da la seguridad que me da otro país, sin lugar a duda iría", expresó.

La historia del tuit donde dijo que no traería su plata a la Argentina comenzó con un mensaje que le dedicó el economista Manuel Adorni. "Emiliano Sordi se consagró campeón de la MMA (artes marciales mixtas): ganó 1M USD. El Estado se lo pesificará a $60, por lo que cobrará $60M. De eso pagará $21M en impuestos. Recomprará dólares al blue a $80. Del millón le quedarán 487.500 USD. El Estado le dio la mejor paliza", escribió.

Luego, llegó la respuesta de Sordi. "Me extraña amigo, veo todos tus videos y conferencias. No voy a ser tan boludo (sic) de llevar un dólar para argentina jajaj", le contestó. Ese mensaje cosechó 21.700 "me gusta" y fue retuiteado 6800 veces.

Sordi ganó un millón de dólares Crédito: Getty Images

Consultado por LA NACION sobre si moverá ese dinero hacia algún lugar donde pague menos impuestos, resaltó: "No pienso ir a un paraíso fiscal, porque no peleo por la plata, sino por los títulos". Destacó que, si bien el premio le sirve, no necesita tanto dinero para seguir entrenando, por lo que no es su prioridad buscar la mejor rentabilidad ni hacer inversiones con el premio.

Además, detalló que no hace falta que traiga una parte de ese dinero a la Argentina ya que su familia no necesita ayuda económica. "Mi papá y mi mamá trabajan y cada uno tiene su plata", explicó.

Para cerrar, dejó una reflexión sobre la economía del país: "Repetimos la misma historia hace 90 años y no creo que eso cambie por un buen tiempo, así que prefiero hacer lo que estoy haciendo".