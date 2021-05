El mercado festejó que la Argentina busque evitar, otra vez, un evento disruptivo

La tasa de riesgo país registró hoy su mayor retroceso desde el 15 de marzo, en un contexto en que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street subieron hasta 7% y el índice de precios referencial de la Bolsa porteña superó los 54.800 puntos, nivel que no frecuentaba desde la primera semana de diciembre pasado, al trepar más de 4% en la jornada.

¿Esto significa que Argentina volvió a ingresar en el radar de los inversores? Los analistas coinciden en destacar que no. “Sólo muestra que el mercado valora que el país logró evitar nuevamente un evento disruptivo, lo que genera la posibilidad que avance en acuerdos en adelante o no. Por lo pronto se considera positivo que haya habido un encuentro formal de primer nivel con el FMI y que no habría default formal con el club de París. Pero ya sabemos: muchas veces hubo avances que luego se diluyeron”, explicó Nicolás Chiesa, economista director por Portfolio Personal inversiones (PPI).

“Es una reacción lógica a la descompresión del escenario base que se tenía con el Club de Paris: se descuenta que no va a haber default si nos permiten patear el vencimiento de unos US$2400 hasta que arreglemos con el FMI. El rebote ya se había comenzado a notar en los últimos días y, también, está ayudado por el clima vigente en los mercados globales. Además, está alimentado por ‘compras de oportunidad’, dado que los activos argentinos están en valores muy bajos”, coincidió Gustavo Neffa, economista especializado en mercado que dirige Research for Traders y Fin.Guru.

La observación de Neffa se corrobora en los números. En las últimas dos jornadas la tasa de riesgo cayó de 1606 a 1564 puntos (2,5% promedio) y los papeles de las empresas más referenciales de la Argentina recuperaron hasta 9% en Nueva York.

Pero el dato más notable es que el rebote de precios -que amagó ser menor a media jornada por una toma de ganancias- se sostuvo luego, lo que certificaría la presencia de una demanda sostenida, algo que no ocurría con los activos locales desde hace varios meses.

“Bienvenida esta recuperación, pero tengamos en cuenta que nos lleva del quinto al segundo subsuelo. Las dudas sobre lo que viene en el corto y mediano plazo siguen presente, como lo muestran las curvas de los bonos argentinos que se mantienen completamente invertidas y con rendimientos, en el caso de los de corto plazo, que diría son obscenos”, hizo notar el economista Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa (IEB).

En la plaza local los bonos subieron 2% promedio, un porcentaje de mejora generalizado que no registraban desde agosto del año pasado, es decir, cuando trascendió la adhesión al canje de deuda externa 2020. Por su parte, el índice accionario S&P Merval avanzó 4,23%, cerrando arriba de las 54.850 unidades, con lo que acumuló una mejora del 6,67% en la semana.

Los analistas consideran que el recorrido que tengan de aquí en más dependerá de las novedades, lo que incluye que se haga oficial en los próximos días el “puente” para no tener que pagar al Club de París a fin de mes. Pero para que esto sea un catalizador de un nuevo nivel de precios en el mercado “falta y mucho”, advierten.