El millonario Bill Gates puede comprar con su fortuna cinco YPF

La mayor empresa de la Argentina se torna insignificante al ser comparada con la fortuna del hombre más rico del mundo. Si quisiera, Bill Gates, fundador de Microsoft, podría comprar cinco empresas del valor de la petrolera estatal argentina. En efecto, el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, cuenta con US$ 79.200 millones de dólares, lo que equivale a 5,4 veces los 14.600 millones que vale YPF. El genio de Windows y Office bien podría decir "nafta y gasoil para todos y todas", ya que él solo abastecería a gran parte del mercado argentino de combustibles. Gates, además, cuenta en su billetera con más del doble de las reservas que guarda el Banco Central y que ascienden a US$ 33.800 millones. Si quisiera darle una mano a la Argentina, el millonario podría también pagar más de diez deudas con los holdouts (US$ 7000 millones).

Bill Gates no sólo es actualmente el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, sino que lo fue durante 16 años entre 1994 y 2010. Recuperó el primer puesto de la lista de las personas más ricas del planeta en marzo de 2014, luego de cuatro años de estar liderada por el mexicano Carlos Slim Helu. Es el cofundador (junto a Paul Allen) de la empresa Microsoft, la cual le otorgó gran parte de su fortuna actual, pero durante unos 15 años continuó aumentando esa fortuna mediante la venta de sus acciones en la compañía. En 2014 vendió un tercio de las acciones que le quedaban, de ese importe, US$ 1500 millones los donó a su fundación, The Bill & Melinda Gates Foundation, en noviembre de ese mismo año. Así, el monto total que ha donado en su vida llega a US$ 29.500 millones, siendo la persona del mundo que más dinero ha donado en la historia.

Su fundación se encarga de combatir enfermedades mediante la donación a instituciones de investigación científica; mejorar la educación en Estados Unidos, y los sistemas de salud en distintos países del mundo. Otra de las metas de Gates y su fundación incluyen erradicar el hambre en el mundo y difundir las tecnologías digitales en los países más pobres. En Etiopía, la fundación de Bill y Melinda tiene como objetivo reducir la pobreza y ayudar a la población a vivir de forma más sana y productiva. Han concedido más de 125 subvenciones a sus asociados que trabajan en Etiopía para mejorar la productividad agrícola y aumentar la cobertura de servicios de salud familiar que permiten salvar vidas. La prestación de servicios de salud y la transformación del sector agrícola cuentan entre las prioridades principales del gobierno de Etiopía.

Profesión: empresario

Empresa: Microsoft

Edad: 59 años

Nació en Seattle, Washington, Estados Unidos, el 28 de octubre de 1955. Está casado con Melinda Gates. Tiene tres hijos: Jennifer Katharine (1996), Rory John (1999) y Phoebe Adele (2002).