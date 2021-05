El nuevo orden económico. Entre el triunfalismo chino y las amenazas al comercio mundial

Este año comenzó horriblemente para China. Cuando un virus respiratorio se propagó en Wuhan, la reacción institintiva de los funcionarios del Partido Comunista fue esconder la noticia. Algunos predijeron que este podría ser el "Chernobyl" de China, una referencia a cómo las mentiras del Kremlin sobre un accidente nuclear aceleraron el colapso de la Unión Soviética. Estaban equivocados. Después de su discusión inicial, el partido gobernante de China impuso rápidamente una cuarentena de alcance y severidad impresionantes. La medida parece haber funcionado. El número de casos recientemente reportados de covid-19 se ha reducido a un goteo. Las fábricas en China están reabriendo. Los investigadores están apresurando las vacunas candidatas a los ensayos . Mientras tanto, la cifra oficial de muertos ha sido superada por Gran Bretaña, Francia, España, Italia y Estados Unidos.

China muestra este escenario como un triunfo. Una gran campaña de propaganda explica que el pais controló su epidemia gracias a un fuerte gobierno de un solo partido.

El país ahora muestra su benevolencia, dice, al suministrar al mundo material médico para combatir la pandemia, que incluye casi 4000 millones de máscaras que fueron entregado a distintos países entre el 1 de marzo y el 4 de abril . Sus sacrificios le dieron tiempo al resto del mundo para prepararse. Si algunas democracias occidentales lo desperdician, eso muestra cómo su sistema de gobierno es inferior al de China.

Algunos, incluidos los nerviosos observadores de la política exterior en Occidente, han concluido que China será la ganadora de la catástrofe. Advierten que la pandemia será recordada no solo como un desastre humano, sino también como un punto de inflexión para el liderazgo de los Estados Unidos.

Esa vista ha echado raíces en parte por defecto. El presidente Donald Trump parece no tener interés en liderar la respuesta global al virus. Los anteriores presidentes estadounidenses lideraron campañas contra el Sida y el ébola. Trump se comprometió a desfinanciar a la Organización Mundial de la Salud por su presunto sesgo pro China. Con el hombre en la Casa Blanca afirmando "no me hago responsable en absoluto", China tiene la oportunidad de mejorar su influencia.

Aun así, es posible que China no tenga éxito. Por un lado, no hay forma de saber si el historial del país en el trato con covid-19 es tan impresionante como afirma, y mucho menos tan bueno como los registros de democracias competentes como Corea del Sur o Taiwán.

Los observadores extranjeros no pueden verificar si los funcionarios secretos de China han sido sinceros sobre la cantidad de casos y muertes por coronavirus. Un régimen autoritario puede decirle a las fábricas que inicien, pero no puede obligar a los consumidores a comprar sus productos. Mientras persista la pandemia, es demasiado pronto para saber si la gente terminará acreditando a China por suprimir la enfermedad o culparla por esconder a los médicos en Wuhan que primero dieron la alarma sobre la pandemia.

Cuestión de estilo

Otro obstáculo es que la propaganda de China es a menudo grosera y desagradable. Los voceros de China no solo elogian a sus propios líderes; algunos también se jactan de la disfunción de Estados Unidos o promueven teorías de conspirativas acerca de que el virus es una arma biológica estadounidense.

Durante algunos días, los inmigrantes africanos radicados en la ciudad de Guangzhou fueron desalojados en masa de sus hogares, excluidos de los hoteles y luego acosados por dormir en las calles, aparentemente porque las autoridades locales temían que pudieran estar infectados. Su difícil situación ha generado titulares enojados y reprensiones diplomáticas en toda África.

Y los países ricos sospechan de los motivos de China. Margrethe Vestager, la comisaría de la Competencia de la Unión Europe, insta a los gobiernos a comprar participaciones en firmas estratégicas para evitar que China aproveche las turbulencias del mercado para recuperarlas a bajo precio. En términos más generales, la pandemia ha alimentado los argumentos de que los países no deberían confiar en China para obtener bienes y servicios cruciales, desde respiradores hasta redes 5G. La Organización Mundial del Comercio espera que el comercio mundial de mercancías se reduzca entre 13 y 32% en el corto plazo. Si esto se convierte en un escenario a largo plazo de la globalización, que ya era una preocupación antes de covid-19, dañará a China tanto como a cualquier parte.

Más importantes que el hecho de saber otros países están dispuestos a ver a China suplantando a Estados Unidos es comprobar si la propia China tiene la intención de hacerlo. Ciertamente, China no está a punto de intentar reproducir las fortalezas de Estados Unidos: una vasta red de alianzas y legiones de actores privados con el llamado "poder blando global", desde Google y Netflix hasta Harvard y la Fundación Gates. Al menos por ahora, no muestra signos de querer asumir el tipo de liderazgo a nivel global que tomó Estados Unidos a partir de la la Segunda Guerra Mundial.

Una prueba de las ambiciones de China será cómo actúa en la carrera por una vacuna. Si llega primero, el éxito podría usarse como un triunfo nacional y una plataforma para la cooperación global. Otra prueba es el alivio de la deuda de los países pobres. El 15 de abril, el G20, incluida China, acordó permitir que las naciones endeudadas suspendan los pagos de la deuda a sus miembros durante ocho meses. En el pasado, China ha regateado la deuda a puerta cerrada y bilateralmente, de dragón a ratón, para obtener concesiones políticas. Si la decisión del G20 significa que el gobierno de Pekín ahora está dispuesto a coordinarse con otros acreedores y ser más generoso, eso sería una señal de que está listo para gastar dinero para adquirir un nuevo rol.

Sin embargo, quizás China esté menos interesada en administrar el mundo que en asegurarse de que otras potencias no puedan hacerlo. Su objetivo es reducir el rol del dólar como moneda de reserva. Y está trabajando para colocar a sus diplomáticos en puestos influyentes en organismos multilaterales, de modo que estén en condiciones de dar forma a las reglas globales en materia de derechos humanos o políticas de seguridad en Internet.

Tiempo de precaución

El gobierno de China combina grandes ambiciones con una precaución nacida de la enorme tarea que tienen para gobernar un país de 1400 millones de personas. No necesita crear un nuevo orden internacional basado en reglas desde cero. Es posible que prefiera seguir presionando los pilares tambaleantes del orden construido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, para que una China en ascenso no se vea limitada.

Esa no es una perspectiva reconfortante. La mejor manera de enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas es a nivel mundial. Así, también, problemas como el crimen organizado y el cambio climático. La década del '20 mostró lo que sucede cuando las grandes potencias se vuelven egoístas y se apresuran a aprovechar los problemas de sus rivales.

El brote de covid-19 hasta ahora ha provocado tanto maniobras para sacar ventaja a otros países como muestras de magnanimidad con visión de futuro. Trump tiene mucha culpa por estos problemas. Para para China, reforzar estas visiones sombrías del comportamiento de las superpotencias no sería un triunfo sino una tragedia.

The Economist