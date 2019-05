El peso tuvo escasos vaivenes en medio de la volatilidad global

Ganó 1% ayer siguiendo la tendencia emergente en una rueda de gran volumen

El peso atravesó bastante estabilizado la semana en la que regresó la volatilidad global en los mercados: se devaluó 0,8% al cabo de ella, es decir, algo menos que el yuan (-1,3%) o el peso mexicano (-0,9%), pero un poco más que la lira turca y el real de Brasil, que cayeron 0,5% en promedio frente al dólar.

El balance toma en cuenta la recuperación de casi 1% que se anotó ayer y dejó al dólar a punto de volver a quebrar los $46 (quedó a 46,04 en promedio para la venta al público), en una jornada que terminó siendo favorable para las monedas emergentes en general pese a los temores que había despertado la decisión de la administración Trump de confirmar el aumento del 10% al 25% en los aranceles que se aplican a US$200.000 millones de exportaciones chinas hacia su país.

La noticia no golpeó porque no rompió las negociaciones entre ambas potencias, como fue quedando claro con el correr del día, y se preocupó por aclarar el propio Trump al publicar en Twitter que "en los últimos dos días" habían mantenido "conversaciones francas y constructivas", algo que puede dar lugar a que esa suba pueda "eliminarse o no en función de lo que suceda" en la continuidad de ese diálogo,

En este mayo la revalorización que ayer tuvo el peso, junto al resto de las emergentes, pareció avalada por la suba de 21% que mostró el volumen operado en la plaza local, al escalar hasta US$1012,7 millones.

Los analistas creen que esto confirma que el mercado local entró en una nueva dinámica desde que el FMI autorizó al BCRA a usar reservas para intervenir en caso de que detecte saltos del dólar que juzgue injustificados, aun cuando la divisa no llegue al congelado techo de $51,45 de la banda, que habilitaba ese mecanismo de contención.

De allí que tampoco hubiera tenido mayor impacto la fuerte caída del precio de la soja (la tonelada se comercia por debajo de US$300, el menor nivel desde 2008) aun cuando se notó que se resintieron las liquidaciones del agro. "Se notó que hubo otros sectores que aportaron, por caso hoy [por ayer] al incremento de la oferta", observó Fernando Izzo, de ABC Cambios.

"En general lo que se nota es que las monedas de la región sobrellevaron bien la semana movida, incluso el peso. Claro que la sensación es que esto -en nuestro caso- no hubiera pasado de no haber mediado el anuncio de un acuerdo para poder usar las reservas, aun en un momento estacional favorable por la oferta de divisas", dice Leonardo Chialva, de Delphos Invesment.

"Creo que la debilidad del Dollar Index [índice que mide la moneda estadounidense respecto de otras seis divisas fuertes) fue importante para que las monedas emergentes no profundizaran la caída", observó por su parte Nery Persichini, gerente de GMACapital.

Los operadores coinciden en destacar que el contexto fue "menos malo", lo que ayudó a mantener el cambio de expectativa en la plaza local ahora que se espera que la calma cambiaria se sostenga hasta avanzado junio.

Pero admiten que esa percepción se va consolidando por los cuidados que muestra el Gobierno para evitar nuevos sofocones ya sea haciendo jugar al Banco Nación algunas veces en el mercado de contado o manteniendo al BCRA muy vigilante en las operaciones con futuros, como volvió a suceder ayer, y en el retiro de pesos (lleva absorbidos $128.700 millones en lo que va de mayo).