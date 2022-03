El peso ya se devalúa más del 3% en el mes

La cotización del dólar oficial ya avanzó más del 3,1% en lo que va del mes y a falta de dos jornadas para cerrarlo, lo que confirma que el peso registrará en marzo su mayor devaluación nominal en 14 meses.

El ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial se viene acelerando mes a mes (más que triplicó su velocidad en los últimos tres meses), algo que se confirmó en la jornada de hoy cuando el Banco Central (BCRA) validó un alza de $0,14 del dólar mayorista (cerró a $110,82 para la venta), aunque no logra acortar la brecha que mantiene con una tasa de inflación de la economía local que se desborda.

“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió cuarenta y cuatro centavos, contra treinta y siete centavos de suba en idéntico lapso de la semana anterior”, hizo notar por caso el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

Dólar mayorista cerró a $ 110,61/110,82 por unidad, catorce centavos arriba del cierre de ayer — Gustavo P Quintana (@guspaqui) March 29, 2022

De mantener ese ritmo, el dólar oficial cerraría el mes con una suba de entre 3,3 y 3,4%, más de un punto por encima de la del 2,31% que registró en febrero o el 2,24% que había anotado en enero.

La estrategia oficial no solo busca cumplir con una de las exigencias que le plantea al Gobierno, el acuerdo con el FMI recientemente aprobado (estipula que se debe evitar una apreciación del tipo de cambio real, algo que el BCRA está logrando por ahora, aunque solo gracias a la mayor inflación global y la marcada tendencia a la apreciación que registró en los últimos meses el real brasileño) sino minimizar la pérdida de reservas mientras se aguarda el ingreso pleno de la cosecha gruesa para comenzar a revertirla -al menos temporalmente-.

Pero deberá profundizarla en adelante si, como se descuenta, la inflación consolidó en marzo su tendencia al alza, ya que las primeras proyecciones privadas alertan sobre un IPC cerrando en torno al 5,5% o aún por encima. Claro que eso lo obligaría a disponer a la vez nuevos ajustes a la tasa de interés de referencia para los depósitos, que ya aumentó en 6,5% puntos en lo que va del año, pero va del 3,6 al 4,38% mensual, según se considere la nominal o la efectiva anualizada.

El IPC que difunda a mediados de abril el Indec condicionará los pasos del BCRA Archivo

“En medio del cambio de contexto global por la guerra, es esperable que el FMI admita un incumplimiento de las metas fiscales por parte de la Argentina, pero seguramente será mucho más exigente con el objetivo de impedir una apreciación del tipo de cambio real”, advirtió al respecto en un informe la firma bursátil TPCG Valores.

Por lo pronto hoy el BCRA permitió que el billete, que había arrancado el día ofrecido a $110,80, cierre 2 centavos por encima de ese valor para no tener que ceder más de US$ 40 millones en intervenciones sobre el mercado, toda vez la delicada situación en que se mantienen las reservas propias que podría comprometer en este tipo de ventas, pese al refuerzo de US$ 7000 millones netos que recibiera el viernes del FMI para recomponer su tenencia total.

Esto indica que aportó al mercado 11,3% de los US$ 355,4 millones operados en el segmento de contado hoy para poder atender los pedidos de compra que habían superado la multiplicidad de filtros oficiales, algo que hizo además caer por debajo de los US$ 390 millones el saldo recomprado a lo largo del mes monto que representa apenas 24% de lo adquirido en marzo del 2021 (US$ 1476 millones) y con precios de exportación para el grueso de los productos argentinos hasta 25% menores.

Se trata de un diferencial evidente, en especial, considerando que a comienzos de mes el BCRA decidió limitar la demanda importadora a las empresas que hayan obtenido una licencia automática (SIMI), lo que provoca faltante en varios rubros que se hacen cada vez más evidentes.