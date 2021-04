El pronóstico de Carlos Melconian: “El 2021 con represión inflacionaria es incontinuable”

El economista Carlos Melconian analizó el escenario en el que se encuentra la Argentina ante las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno para controlar la segunda ola de coronavirus y, en ese sentido, sostuvo, fiel a su estilo: “El 2021 como tal en berretalandia, post elección, con represión inflacionaria es incontinuable”.

En diálogo con Jonatan Viale y Pablo Rossi en LN+, en el pase entre ambos programas, el economista fue consultado sobre el panorama que tiene el Gobierno ante la segunda ola, con “3 millones de pobres solamente el año pasado”. Ante eso, Melconian dijo: “Creo si no viene una catástrofe sanitaria no cierran ni loco más que esto, porque no les da política, social y económicamente”.

"No tener horizonte es letal para un país" expresó Carlos Melconian

Mientras tanto, sobre lo que le depara a la Argentina, aseveró: “El 2021 como tal en berretalandia, post elección, con represión inflacionaria es incontinuable; viene un nuevo programa seguro, a mi juicio el quinto de este Gobierno en dos años; el primero duró tres meses; después la pandemia de emisión monetaria; el tercero estuvo tres meses y fue la pseudo-ortodoxia del presupuesto 2021 y ahora el sietemesino, entre abril y octubre, porque el primer trimestre está jugado y después Dios dirá”.

Más adelante, el economista consideró que el país “aguantó” por el “loto de los granos: aceite, harina, maíz”. “Trajo una montaña de dólares adicionales para bancar esto”, dijo y agregó: “Ahora estás a la espera de otro loto importante para tirar de la piola en este despelote que tenemos con el FMI”.

Además, con su ironía, se refirió al ministro de Economía, Martín Guzmán, como “un mensajero”. Ante tal definición, los periodistas le preguntaron por qué se refería al funcionario de esa manera. “No reduzco a Guzmán a cartero ni lo descalifico, es que está terminando en lo que sabíamos. Cada movimiento que quiere hacer no puede”.

Carlos Melconian: "Si no hay una catástrofe sanitaria, no se puede cerrar más la economía"

Y concluyó: “Esto lo he criticado en el período del gobierno de Mauricio Macri. El ministro de Economía es un tipo que resuelve en el área, a veces. Tiene un grado de libertad de movimiento; tiene que decir que no le puede mandar el secretario de Energía a decir qué hacer con las tarifas; no se puede enterar por el diario lo que hace el ministerio de Industria; no podés enterarte de lo que tenés que hacer a través de los muchachos de Cristina Kirchner o el Instituto Patria”.

LA NACION