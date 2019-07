El sector aeronáutico reclamó a Dietrich una baja de costos

Crédito: Twitter: @Aerolienas_AR

Afirmaron que la política de Aerolíneas de reducir los precios de los pasajes complica a otras firmas

Gabriela Origlia 27 de julio de 2019

CÓRDOBA.- Las quejas llegaron al Gobierno. En una reunión entre el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, con representantes de líneas aéreas y del sector aeronáutico, uno de los planteos esgrimidos fue que la estrategia de Aerolíneas Argentinas de bajar los precios de sus pasajes está complicando al resto de las empresas del rubro.

"Los recursos que les ponen a ellos nos los sacan a nosotros", graficó un ejecutivo del sector. Otro pedido pasó por la necesidad de encarar una discusión global entre Gobierno, compañías y sindicatos para instrumentar cambios pendientes y reducir costos en el sector.

El consultor del sector aerocomercial, Franco Rinaldi, definió como "muy complicada" la situación de la industria en la Argentina. "Todas las líneas pierden plata, ninguna gana", señaló a LA NACION. Desde Latam confirmaron que hace tres años pierden plata; en Andes aseguran que aun siendo "muy cautos" en los gastos, los ingresos no alcanzan a cubrirlos; fuentes de Norwegian y Flybondi dijeron que este año llegarían al punto de equilibrio. Avian entró en concurso de acreedores con la AFIP y dejó de volar en junio.

"La situación es muy complicada a mediano plazo -describe Rinaldi-; el proceso de desregulación que inició la Argentina tiene problemas porque está a mitad de camino, no se terminó de hacer. No se bajaron los costos en general y tampoco, en particular, el laboral. El piso de banda tarifaria quedó liberado vendiendo con 30 días de anticipación, lo que les quita la posibilidad a las aéreas de vender más barato cuando quedan 48 horas y tienen lugares. Es un esquema absurdo".

Un reclamo transversal apunta a las tasas de embarque. La chilena Sky insiste en el tema desde hace tiempo. Pide que haya diferencia entre las internacionales y las regionales. Gonzalo Pérez Corral, gerente general de JetSmart, coincide en que hay una "oportunidad" para una política de promoción regional como las instrumentadas por Chile y Brasil. "Hay buen diálogo con Dietrich -agregó-. En la tarifa base pedimos que se contemple la venta por tramos".

Fuentes de Norwegian señalaron a este medio que la operación es "nueva" (inició en octubre pasado) y que, aunque el plan (por el contexto local y por factores externos) va "más lento" de lo proyectado, aunque este año se alcanzaría el punto de equilibrio. "Nuestros factores de ocupación están en crecimiento permanente; la guerra de precios no es el estilo de la empresa ni a nivel global ni acá; apostamos a un producto diferente. Si los precios no se mueven van quedando cada vez más atrasados respecto de los costos".

Desde Andes, Horacio Preneste indicó que la situación general es "muy complicada" y apuntó: "Miramos a ver qué pasa; los proveedores son todos superavitarios y, en general, monopólicos. Además, las condiciones no son iguales para todos. El gran competidor es Aerolíneas Argentinas, que vende barato con la excusa de no perder mercado, aun cuando es líder absoluto con el 65%; es la que debería establecer las pautas".

Rinaldi agregó que la devaluación golpeó fuerte porque, mientras en pesos el alquiler de un Boeing se duplicó, en ningún caso las tarifas domésticas siguieron ese camino. Además, hay sobrecostos derivados del sistema de contratación de personal y de la concentración aeroportuaria. "Si no hubiera subsidios cruzados -completó- sería más complicado todavía".

"Los costos en dólares deberían estabilizarse en los próximos meses. Mejoramos los niveles de ocupación; las tarifas sufrieron una baja importante, esperamos que empiecen a normalizarse con una suba de pasajeros en el sector", dijeron desde la firma low cost Flybondi. Por otro lado, Pérez Corral indicó: "Estamos arrancando, invirtiendo fuerte en mantener una operación segura y confiable; el mercado crece pero falta un poco para llegar a precios más acordes".