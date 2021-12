El S&P 500 y el Nasdaq caen tras fuerte dato de precios al productor antes de decisión de la Fed

El S&P 500 y el Nasdaq caían el martes, después de que datos mostraran que los precios al productor aumentaron más de lo esperado en noviembre y antes de que esta semana la Reserva Federal pueda decidir una reducción más rápida de las compras de activos.

La variante del coronavirus ómicron también golpeaba el estado de ánimo después de que el S&P 500 alcanzó un máximo histórico de cierre a finales de la semana pasada.

Las caídas eran lideradas por las acciones de tecnología y comunicaciones de megacapitalización, con Meta Platforms, Microsoft Corp, Tesla Inc, Alphabet Inc y Amazon.com Inc perdiendo entre 0,8% y 3%.

Apple Inc, en tanto, subía un 0,7%, contrarrestando la tendencia entre sus pares de peso pesado, mientras se mantenía en camino de convertirse en la primera empresa del mundo con valor de mercado de 3 billones de dólares.

Datos del Departamento de Trabajo mostraron que el Índice de Precios al Productor para la demanda final en los 12 meses a noviembre se disparó un 9,6%, registrando su mayor ganancia desde noviembre de 2010 y tras un aumento del 8,8% en octubre.

El Promedio Industrial Dow Jones subía 28,96 puntos, o un 0,08%, a 35.679,91 unidades, mientras que el S&P 500 perdía 19,90 puntos, o un 0,43%, a 4.649,07 unidades. El Nasdaq Composite cedía 149,93 puntos, o 0,97%, a 15.263,35 unidades.

El Dow Jones ascendía por las alzas en Goldman Sachs y UnitedHealth Group.

Siete de los 11 principales sectores del S&P 500 avanzaban, con el financiero sumando un 0,7%, ya que los inversores esperaban un tono agresivo de la Fed al final de su reunión de dos días el miércoles.

El banco central podría señalar una reducción más rápida de las compras de activos y, por lo tanto, un comienzo anticipado de las alzas de tasas de interés para contener el rápido aumento de los precios.

Con información de la agencia Reuters