El trigo concentró la actividad en Rosario, en una jornada con poco movimiento

Los exportadores pagaron hasta US$175 por cereal con entrega en enero, US$3 más que el viernes

22 de octubre de 2019

En una rueda con poco brillo por la estabilidad de las ofertas de los compradores por la soja y por el maíz, el trigo concentró ayer la atención del mercado doméstico de granos, con algunas propuestas de los exportadores que se acercaron a las expectativas de los vendedores.

Para las terminales del Gran Rosario la demanda elevó de 172 a 175 dólares por tonelada las ofertas por el trigo con descarga durante enero, pero mantuvo sin variantes las propuestas para noviembre/diciembre, en US$172; para febrero, en US$175, y para marzo, en 180 dólares.

"Entre todas las posiciones de entrega se negociaron unas 40.000 toneladas", contó a LA NACION una fuente del sector comercial. Agregó que el volumen de ventas podría crecer "en la medida que los compradores mejoren hasta los 175 dólares sus propuestas para las entregas más próximas (noviembre/diciembre), porque es a partir de ese nivel donde se encuentra la oferta".

Para los puertos del sur, un exportador elevó de 175 a 180 dólares por tonelada su oferta por el trigo con entrega en enero sobre Bahía Blanca, mientras que para Necochea la propuesta mejoró de 170 a 172 dólares. "Los valores no son malos en la zona, pero la persistente falta de humedad hace que muchos productores opten por no comercializar o por vender pocos lotes, porque no se quieren aventurar a vender algo que no saben si podrán cosechar", explicó un operador.

Según la previsión agrometeorológica semanal del INTA, publicada ayer, las lluvias recibidas en los últimos días por el centro-oeste y por el sudoeste de Buenos Aires "no fueron suficientes y el trigo sigue transitando por un estrés hídrico de diferente magnitud según la zona". Este cuadro podría agravarse, dado que "no se esperan eventos de lluvias para los próximos 12 días".

En cuanto a otra de las regiones que padece déficit de humedad, el sur de Córdoba, el INTA dijo que las lluvias de los últimos días aportaron humedad al suelo, "pero en la mayoría de los casos fue insuficiente debido al estado previo en que se encontraba el perfil. En toda la zona sur, y en particular en el sudoeste, las mermas en el rinde serían importantes". El reporte augura lluvias de distribución heterogénea entre el jueves 24 y sábado 26, y hacia la última semana de octubre.

Por último, para la zona sur de Santa Fe, donde las condiciones de los cultivos son irregulares, el INTA advirtió que sobre el sudoeste la mayor parte del ciclo del trigo transitó en situación de sequía. "Si bien las últimas lluvias aportaron agua al perfil, no lograron revertir totalmente la situación de estrés. Allí no se esperan eventos significativos en los próximos 12 días", dijo el organismo.

En el Matba Rofex la posición diciembre del trigo se mantuvo estable, con un ajuste de US$171,50 por tonelada, mientras que el contrato enero sumó US$0,90 y terminó la rueda con un precio de US$174,70.

Tras las subas de la semana pasada, el trigo de EE.UU. se negoció en baja ayer, por una toma de ganancias de los operadores y por la leve apreciación del dólar respecto del euro. En efecto, la posición diciembre en Chicago y en Kansas retrocedió US$3,22 y 3,04, en tanto que su ajuste fue de 192,35 y de 156,34 dólares, respectivamente.

Soja y maíz

Por tonelada de soja disponible las fábricas ofrecieron ayer US$240 para el Gran Rosario, sin cambios. Sí hubo mejoras para Bahía Blanca, de 240 a 243 dólares, y para Necochea, de 240 a 242 dólares.

La soja con entrega entre abril y mayo sobre el Gran Rosario se mantuvo estable, en US$240. En el Matba Rofex la posición noviembre bajó US$0,20 y cerró con un ajuste de US$244,80, en tanto que el contrato mayo sumó US$0,80 y quedó en 240,50 dólares.

El maíz disponible se cotizó a US$152 por tonelada en Bahía Blanca y a US$135 en el Gran Rosario, sin cambios, mientras que en Necochea subió de 150 a 152 dólares.