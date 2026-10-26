El triunfo sorpresivo de Lula presiona al riesgo país argentino y Mercado Libre se desploma en Wall Street

La sorpresa electoral en Brasil cruzó la frontera antes de que abrieran los mercados. Las acciones de Mercado Libre, la principal empresa argentina de América Latina y con amplias operaciones en Brasil, caían más de 15% en la previa de Wall Street, después de que Lula da Silva diera vuelta el resultado de la primera vuelta y se impusiera en el ballottage frente a Flávio Bolsonaro, el candidato que preferían los inversores.

El golpe contrasta con lo que había ocurrido tras la primera vuelta. El 5 de octubre, el triunfo de Bolsonaro hizo rebotar 9,6% a las acciones de Mercado Libre, el Merval escaló 3,7% y el riesgo país argentino cayó 56 puntos hasta perforar los 600. Desde entonces, el indicador elaborado por JP Morgan volvió a subir y cerró el viernes en 707 puntos básicos, con caídas de hasta 2,5% en los bonos argentinos durante la semana pasada. Con el resultado en Brasil, en el mercado esperan nuevas presiones.

“Se espera un impacto importante a nivel local, ya que los activos argentinos también habían recibido el impulso por la victoria de Bolsonaro”, señalaron en la consultora Outlier. Para la firma, ese envión respondía al oxígeno que implicaba la apreciación del real y a las expectativas de avances en temas pendientes del Mercosur, alentadas por el alineamiento político e ideológico del presidente Javier Milei con el senador brasileño.

El mercado había apostado a un triunfo de Bolsonaro y su promesa de ajuste fiscal; con la victoria de Lula, las acciones brasileñas caían 26% en Nueva York y el real se depreciaba más de 10% Shutterstock

El viernes, las acciones argentinas habían rebotado desde mínimos de un año, lideradas por los bancos, y el Merval medido en dólares subió 3,4%, aunque cerró la semana prácticamente sin cambios.

En el plano político, Milei todavía no felicitó a Lula por su victoria, en línea con su par estadounidense Donald Trump, que tampoco lo hizo. El resto de los presidentes de la región, incluso los de derecha y opositores ideológicos al mandatario brasileño, sí lo saludaron.

Un día difícil en San Pablo

Lula obtuvo el 51,8% de los votos contra el 48,2% de Bolsonaro, con una ventaja de más de 4 millones de votos, y consiguió su cuarto mandato. Es la primera vez desde la consolidación democrática en Brasil que el ganador de la primera vuelta pierde el ballotage. Los mercados de predicción asignaban alrededor de 75% de probabilidad a un triunfo del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que había prometido reducir el déficit y bajar impuestos. Según JP Morgan, una mayor participación electoral en la segunda vuelta explicó parte del giro.

El impacto se sintió en las plazas de todo el mundo. En la previa, el EWZ —el fondo que replica a las acciones brasileñas en Nueva York— caía 26%, mientras que su equivalente en Tokio se hundió 15%, la mayor baja diaria desde 2008, según Bloomberg.

Las acciones de XP e Itaú, que cotizan en Estados Unidos, perdían al menos 26%, y las de Santander y Telefónica, con negocios en Brasil, más de 3%. Los bonos brasileños en dólares encabezaban las pérdidas entre los emergentes y un contrato de derivados en la bolsa de Chicago mostraba al real en 5,59 por dólar, lo que implica una depreciación de más de 10%.

Operadores en San Pablo anticipaban la activación de los circuit breakers por la fuerte caída de la bolsa brasileña Getty Images

En San Pablo esperan que la presión vendedora sea tan fuerte que se activen los circuit breakers, el mecanismo que frena las operaciones ante caídas abruptas. Si el índice Ibovespa cae 10%, la operatoria se suspende 30 minutos; si la baja llega a 15%, se frena una hora más, y con un derrumbe de 20% el operador bursátil B3 puede decidir cuánto tiempo permanece cerrado el mercado. La última vez que se activó fue a principios de 2020, en plena pandemia.

“Va a ser un día difícil. El mercado va a recalcular el precio de todo. Todos fueron tomados por sorpresa”, dijo Bruno Funchal, CEO de Bradesco Asset Management, a Bloomberg.

JP Morgan estimó una caída de alrededor del 20% en la bolsa brasileña en los próximos días, con un tipo de cambio que podría llegar a 5,50 reales por dólar, y no descartó una suba de la tasa de interés Selic el 4 de noviembre para estabilizar el mercado, que hoy está en 14% cuando se espera una inflación del 5% para el año. Según el banco, los exportadores serían los que mejor resistan, mientras que las empresas ligadas al mercado interno caerían con fuerza. El trasfondo es fiscal. La deuda pública brasileña supera el 80% del PBI y los inversores no esperan que Lula impulse el ajuste que reclaman para bajar las tasas.

A la incertidumbre económica se suma la política. Bolsonaro se negó a reconocer la derrota y anunció que pedirá la anulación del resultado por la extensión de dos horas de la votación dispuesta por un juez del Supremo. Lula, de 80 años, deberá gobernar con un Congreso dominado por aliados de su rival.