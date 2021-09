El valor de poder conectarse en momentos muy difíciles

Karina Gao, cocinera, influencer y creadora de Mon Petit Glouton estuvo doce días en coma inducido mientras estaba embarazada, tras contagiarse de Covid-19 en febrero de este año.

Al participar del encuentro sobre “La revolución de la economía digital”, contó que cuando empezó a introducirse en el mundo digital no era consciente del impacto que podría llegar a generar. “Hoy sí, y hay que transitarlo con mucho cuidado, al ser una influencia hay que saber comunicar bien, tenés más responsabilidades”, afirmó.

Y dijo, respecto de lo que le tocó vivir al transitar la enfermedad: “En el peor momento que viví, el contacto tecnológico fue positivo. La verdad que el hater es muy minoría; el tema es que nos quedamos mirando ese punto negro y nos olvidamos de mirar la parte blanca. Hay mucho amor. Esto que me pasó me hizo resaltar que el blanco está, y el amor de la gente hizo desaparecer por completo la parte negra. Para mí fue muy emocionante y fue una clara demostración de que la tecnología no es fría y mecánica, sino que acerca mucho más a la gente”.

Durante aquellos días de internación, según contó Gao, su miedo más profundo era no poder despedirse de sus amigos y estar ausente en los momentos más importantes de la vida de su familia.

Ahora cree que la vida le dio una segunda oportunidad. Tras la experiencia, aprendió a valorar los aspectos más importantes y a soltar aquellas cosas que le hacían mal.

LA NACION