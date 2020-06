Por un sinfín de factores, la tortuga le gana a la liebre Fuente: Archivo

Toda una rareza para los tiempos que corren: por primera vez en la "era Fernández", el precio oficial del dólar (por lejos, el más regulado) sube más que los de las versiones libres de la divisa.

Lo de "rareza" toma en cuenta la errática política cambiaria que aplica el Banco Central (BCRA) al ajustar el valor del tipo de cambio a un ritmo de 9 centavos por rueda desde hace 5 semanas.

Con ese ritmo de actualización el dólar mayorista, que cerró ayer a $ 69,26, sube 1,1% en lo que va de junio, dejando así atrás al aumento del 0,9% promedio que anotó en igual lapso el Contado con Liquidación (CCL) -bajó 1,4% promedio en la jornada al cerrar a $114,40-; al de apenas 0,3% que registra el dólar Bolsa o MEP (quedó hoy a $108,10 -0,6%) y más aún al dólar blue o paralelo que, al mantenerse estable otra vez hoy- cae 9,8% en el mes.

El fenómeno, impensado homenaje a la fábula en que la tortuga derrota a la liebre, obedece a una serie de fuerzas contrapuestas que, en el caso de los valores libres pero legales de la divisa, se encuentran condicionados por las recientes adaptaciones regulatorias y la dinámica de los mercados financieros en el mundo, aseguran los operadores.

En cambio sobre la repentina estabilidad del dólar en negro, describen, influye la aparición de una sostenida desdolarización de particulares que buscan sacar mayor provecho al cambio de moneda para cubrir gastos ante una merma en sus ingresos por la cuarentena pero, por sobre todo, por los que buscan sacar diferencia al adquirir bienes dolarizados, algo que reactivó -por caso- la demanda de autos 0 km.

Por lo pronto, lo que está a la vista es que la dinámica de la plaza cambiaria varió.

En el caso de los precios del dólar libre o financiero, los operadores consultados por LA NACION coincidieron en describir un movimiento de cierta depuración el mercado.

Aseguran que el raid alcista que tuvieron los activos argentinos en las últimas semanas, en particular la recuperación de los bonos nominados en pesos, generó las condiciones para que los fondos de inversión internacionales que mantenían aún fuertes posiciones de cartera en Argentina y en moneda local aprovechen el momento para desarmar buena parte de ella. "Ese flujo de salidas fue el que estuvo detrás de los máximos el CCL y volvió locos a los funcionarios", recuerda un avezado operador bursátil.

Esa presión se diluyó en los primeros días de mes tras poner en marcha el BCRA la circular 7030 que bloqueó el acceso al mercado oficial a las empresas que tengan declaradas divisas "originadas en la formación de activos externos" y las invitó a que usen esos fondos para afrontar sus pagos de importaciones o que los reingresen al país si tienen la aspiración de volver a acceder al dólar al valor oficial para estos fines, suscribiendo además un compromiso de no volver a operar CCL por al menos 90 días.

En el mercado sostienen que en los últimos días varias de esas empresas, con sólidas operaciones en el mercado local, pasaron a ingresar divisas al país para cancelar en muchos casos asistencias recibidas del Estado, lo que estabilizó el valor del CCLy comenzó incluso a presionarlo levemente a la baja hoy. Esos ingresos incluso se habrían acelerado en las últimas 48 horas (ayudando a bajar al CCL de $166,50 a los $114,40 de hoy) por impacto del caso Vicentín y el temor a enfrentar situaciones semejantes.

Pero también aportan que a la estabilización aportaron mucho otras cosas "como la sólida apreciación de casi 19% que registró en las últimas semanas el real en Brasil y la estabilización de flujos hacia los mercados emergentes que se verificó. Eso te diría que calmó más que todo lo demás, aunque algo de lo demás existe también", observó el analista Santiago López Alfaro de Delphos Investmet

Por lo pronto de un primer conteo que hizo el BCRA, tras analizar movimientos del 36% de las 25.000 empresas con actividad importadora registrada, 9% de ellas habían realizado en los últimos meses operaciones con dólar CCL o MEP para alimentar tenencias de divisas en cuentas de aquí o el exterior. De ellas, ya cerca de un tercio habrían reingresado divisas al país buscando ajustarse a la nueva normativa para recuperar acceso al mercado cambiario oficial dado, en muchos casos, que comienzan a volver a la actividad tras los parates obligados en muchos casos por la cuarentena.

La estabilización dio impulso incluso a una leve mejora en la oferta de divisas (reflejada en el aumento del 42% que mostró el volumen operado en la plaza local que alcanzó los US$ 359 millones), algo que le permite al BCRA seguir comprando reservas (adquirió US$ 100 millones en el día y lleva unos US$ 800 millones en lo que va del mes), volvió a colocar su tenencia bruta por encima de los US$ 43.000 millones (después de 15 ruedas de tocar un mínimo en 3 años y medio) y comenzar a abastecer de mejor modo los pedidos de los importadores.

Incluso parece haber permitido una estabilización de los depósitos privados en dólares en torno a los US$16.850 millones en lo que va del mes tras tres meses de goteos sostenidos que derivaron en retiros por US$440 millones en marzo, US$370 millones en abril y US$900 millones en mayo.