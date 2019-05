Elecciones. Un banco privado les pedirá definiciones a los candidatos

Enrique Cristofani, presidente del banco Santander Río, adelantó que se reunirá con todos los referentes de cara a los comicios para pedirles que se definan en algunos puntos clave

Jorge Liotti SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2019 • 14:35

MADRID.- El cierre de las jornadas para América Latina del Banco Santander fue el contexto elegido por la entidad para hacer una serie de anuncios, algunos a nivel de servicios y otros de perfil más institucional. El encargado fue el presidente en la Argentina, Enrique Cristofani, quien adelantó una serie de beneficios impositivos para sus clientes, y también una propuesta para lograr compromisos con ciertas políticas públicas de parte de los candidatos que se inscriban para competir en las PASO de agosto. Al pasar, también hizo una autocrítica sobre el rol del empresariado en las últimas décadas por no haber tenido "una voz más activa".

El anuncio económico más importante que hizo el Santander fue el lanzamiento de una línea de créditos para pymes a una tasa del 45% -por debajo de los promedios de mercados- por un plazo de tres años. Para el mismo sector también habrá una nueva línea de descuento de cheque también del 45%.

En paralelo con estas novedades para las pymes, Cristofani explicó en diálogo con un grupo de medios en esta ciudad que habrá beneficios para clientes personales en materia de tarifas. Por un lado, detalló que extenderán durante junio la devolución en tarifas de luz, agua y gas, durante las próximas cuatro facturas, hasta un tope de $1000, adhiriendo al débito automático. Por otro, precisó un beneficio en la recarga de la SUBE del 25%, hasta un tope de $250, por dos semanas a partir del 10 de junio.

El otro segmento del mensaje del titular del Santander Río estuvo referido a cuestiones institucionales. "El 23 de junio (día después de la inscripción de listas) vamos a pedirles a los candidatos una reunión para saber qué piensan sobre algunas cuestiones clave", señaló Cristofani, quien precisó que les demandarán posiciones claras y públicas sobre temas como la importancia del equilibrio fiscal, la libertad cambiaria y un compromiso de que no licuarán los depósitos a quienes tengan cuentas en pesos y les garantizarán al menos una actualización similar a la inflación.

"Hay una necesidad de establecer políticas públicas y este es un momento excelente para fijar compromisos sobre estas cuestiones. Yo participo de entidades como ABA, IDEA, AEA y el Foro de Convergencia, donde la mayoría coincidimos en la necesidad de tener una voz más activa", explicó el banquero.

Consultado sobre el rol de los empresarios en los últimos años, Cristofani hizo una autocrítica a modo personal: "Creo que en las últimas décadas el empresariado no tuvo una voz activa. Cuando uno es dirigente tiene que ejercer esa responsabilidad, y nosotros no lo hemos hecho. Hay que ser protagonista, no espectador".

Cristofani también se expresó a favor de los 10 puntos de consenso que difundió el Gobierno para lograr acuerdos con otras fuerzas políticas, porque, según su opinión, una de las razones principales de las incertidumbres que hay sobre el futuro económico tiene que ver con "el muro que parece levantar cada elección, que impide ver qué viene detrás". Y completó: "Esto solo se resuelve con políticas de Estado que garanticen una continuidad".

En el cierre de la conversación, el empresario confirmó que próximamente la empresa pasará a llamarse en la Argentina Banco Santander a secas (ya no más Santander Río), en línea con una política general de la entidad a nivel global. También dio precisiones sobre la inauguración, en la segunda quincena de julio, de la nueva sede en Buenos Aires, que estará en el barrio de Barracas y tendrá casi 52.000 m2 para albergar a 2200 empleados. La obra demandó una inversión de US$170 millones.