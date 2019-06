El día que vivimos menos iluminados que nunca

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2019

El apagón del seleccionado ante Colombia podría haber sido la premonición más literal, porque que Mirtha Legrand no pudiera ir a hacer su programa ya fue la confirmación de la sombría hecatombe.

Unas cuantas cosas raras, anticipatorias de un pequeño apocalipsis criollo, venían sucediendo desde semanas atrás: una candidata a vicepresidenta que nomina al titular de la fórmula; otro candidato peronista a vicepresidente, pero de un presidente en ejercicio no peronista; un dirigente cuyo espacio se llama Consenso 2019 y no quiere consensuar con nadie, y hasta dos hermanos que peleaban en las urnas puntanas por el mismo trozo de queso. No caeré, sin embargo, en el chiste trillado sobre Sergio Massa porque ya lo gastaron demasiado en los memes que estallaron en cuanto nos quedamos sin electricidad.

A los argentinos cada vez nos cuesta menos asombrarnos a nosotros mismos porque tenemos un don extraordinario para ello. Este domingo conseguimos superarnos otra vez. Nuestra pasión por lo inédito y por lo que nunca pasó mereció una nueva cucarda de récord jamás igualado: ¡ganamos el mundial de la oscuridad!, de norte a sur y de este a oeste.

Pero este nuevo precario y, por suerte, efímero apocalipsis vernáculo lo vivimos casi como siempre, tragicómicamente, de tan acostumbrados que estamos a que nuestra vida nacional sea una suerte de Esperando la carroza en continuado, que nos encabrona, nos avergüenza y nos preocupa, pero no tanto como para no reírnos al mismo tiempo de las desventuras compartidas. Algo distinto para temer de ahora en más que se repita, mientras en algún lugar se empieza a gestar una nueva sorpresa que nos deje patitiesos y tentados de risa, todo a la vez. Marca argentina: que los sinsabores, que son muchos, se pasan mejor si los acompañamos con un poco de irreverencia. El bendito cable a tierra argentino: reírnos de nosotros mismos aun cuando el agua nos llegue al cuello.

"Falló algo que nunca falla", nos alarmó el exsecretario de Energía Jorge Lapeña. Muchos, todavía sugestionados por la pesada ingesta de Chernobyl, la dramática miniserie sobre la explosión de la planta nuclear rusa y sus desastrosas consecuencias, sentimos un escalofrío cuando leímos o escuchamos la palabra "colapso" aplicada al Sistema Argentino de Interconexión. Y más nos erizamos cuando el actual titular de Energía, Gustavo Lopetegui, con esa cara de funcionario soviético que tiene, intentó vanamente tranquilizarnos al decir que no creía que se tratara de un ciberataque. ¿No se acordaba de que los argentinos solemos decodificar lo que los gobernantes pretenden ocultarnos interpretando exactamente lo contrario de lo que nos dicen?

De un momento para otro comprobamos la cantidad de cosas esenciales de nuestra vida que pueden dejar de funcionar dejándonos desvalidos: el ascensor, el horno de microondas, el televisor, los cajeros automáticos, Netflix y -¡horror!- los celulares en cuenta regresiva hacia la extinción de sus baterías, que es como ver caer de a pedacitos nuestro cerebro: chau GPS y Rappi, chau Google y peleítas en Twitter, chau mundo ideal de Instagram o de llamar a Uber.

Fue un Día del Padre atípico. El día en que vivimos en peligro. El día en que los argentinos estuvimos menos iluminados que nunca.