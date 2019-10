Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

El sector privado se unió para generar 45.000 empleos en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil cuando llegue 2020

27 de octubre de 2019

SAN PABLO.- El desempleo joven es un problema no solo local sino mundial. Quienes intentan ingresar al mercado laboral pero no tienen experiencia se ven en serias dificultades, que aumentan si además la formación inicial y la secundaria fue débil o se interrumpió. En la Argentina, la mitad de los jóvenes no termina la secundaria. En este marco, la unión de las fuerzas del sector público con el privado y el aporte de las ONG es la columna vertebral de la urgente inclusión laboral.

Según consignan los últimos datos del Indec, del segundo trimestre de este año, la tasa de desocupación es del 10,6% en el país, pero en las mujeres de hasta 29 años llega al 23,4%, mientras que en los varones de la misma franja etaria la tasa es del 18,1%.

Este fue uno de los ejes del "Segundo Encuentro de Jóvenes del Mercosur", que forma parte de la "Iniciativa por los Jóvenes", ideada y liderada por Nestlé, un programa que nació en Europa en 2013 y que se implementó en la Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a partir de 2018. Esta iniciativa, a la que ya se sumaron otras 57 empresas en la región, además de Nestlé (28 de ellas en la Argentina), tiene como objetivo ofrecer 45.000 oportunidades de desarrollo a jóvenes del Mercosur hasta 2020. En un año ya se generaron más de 20.000 empleos en los cuatro países. Son números que cambian día a día. Además de los 9500 en la Argentina, fueron 12.000 en Brasil, 500 en Uruguay y 300 en Paraguay. A esta cifra se agregan más de 100.000 jóvenes preparados para el trabajo a través de distintos entrenamientos.

El objetivo a nivel mundial es ambicioso y se trata de ayudar a 10 millones de jóvenes a tener acceso a oportunidades económicas en 2030, y no solo dentro de las empresas. Actualmente, solo el 2% de los millennials son emprendedores y tratarán también de ayudarlos. "Estoy convencido de que las empresas tienen un rol fundamental para lograr que los jóvenes puedan aprender herramientas que les permitan ser empleables. Un joven empleado es un joven integrado a la sociedad", dijo durante el evento Laurent Freixe, CEO de Nestlé Zona Américas.

"La tasa de desempleo de los jóvenes latinoamericanos sigue siendo tres veces mas alta que la de los adultos, y el subempleo y el trabajo informal son prevalentes. En el Mercosur hay 43 millones de jóvenes y uno de cada tres está desempleado. Esta realidad exige que los representantes del sector privado seamos aliados y trabajemos junto al sector público para crear oportunidades", agregó el ejecutivo.

Gian Carlo Aubry, presidente y CEO de Nestlé para la Argentina, Uruguay y Paraguay, explicó que la empresa contrató, a partir del compromiso de 2018, a 130 jóvenes como trainees en los últimos 12 meses y contrataron a 100. Algunas de las compañías que se adhirieron son Andreani, The Adecco Group, Bunge, Cargill, Facebook, GS1 Argentina, Manpower, McCain, Mercer, Nielsen, Roche y Syngenta. Se suman este año Accenture, Bradesco, HP, Microsoft y Ogilvy, entre otras.

Protagonistas

Para el encuentro en San Pablo, la compañía invitó a 30 jóvenes de cada uno de los cuatro países que forman parte de la iniciativa. Con perfiles variados, todos llegaron para hacer lo que los ejecutivos de alto nivel saben que es de máxima importancia: networking. Nicole Vispo es una de las argentinas que viajó especialmente al encuentro. Ella es parte de Plasticando, un proyecto de reciclado de plástico. "Reutilizamos bolsas en su fase postconsumo. Llevamos cuatro años dando talleres y charlas a personas de diferentes contextos socioeconómicos en este sentido. Diseñamos dinámicas que se adaptan a todas las edades para docentes y emprendedores que les interese utilizar el plástico reciclado como materia prima. Nos interesa que las personas aprendan a transformar el material a través de la experimentación y el hacer. Somos diseñadores industriales y queremos generar un mayor impacto positivo ambiental, por eso queremos lograr nuevas alianzas con empresas. Además, diseñamos productos 100% reciclados", contó.

A su lado en el auditorio, con 29 años de edad, se ubicaba el "más viejo de los jóvenes", según él mismo se presentó. También ingeniero industrial, Francisco Hansen, de la firma de calentadores solares Calares, contó que se dedican a las energías renovables, asesorando a empresas y familias para que instalen termotanques y paneles solares, "para que ahorren dinero y a la vez se genere un impacto ambiental y social positivo. Y agregó: "También ofrecemos cursos para que comedores sociales aprovechen la energía solar, ahorren gas y alimenten a más chicos". Y con materiales reciclados, ayudan a personas en contextos vulnerables a instalar energía renovable.

Ambos llegaron invitados por Nestlé, pero a través de Ashoka, una organización que apoya a los emprendedores sociales.

Talento y algo más

KondZilla llegó al escenario y provocó un aplauso arrollador. Los jóvenes conocen bien a este número uno de Brasil, que tiene apenas 31 años, pero que ya produjo Sintonía, la serie de Netflix más vista en el país vecino, donde es con un canal de YouTube que suma 52 millones de suscriptores. Konrad Dantas -su nombre completo- es guionista, productor y director, además de divulgador del funk, un estilo que prevalece en los videos que produce.

Con esa impronta transformadora que tienen las nuevas generaciones, en la que la palabra propósito pasa a ser una acción, usa parte de su talento para generar información y toma de conciencia. Por ejemplo, realizó un video donde una conocida youtuber brasileña, Fraan Ferreira, explica, sobre el techo de una típica casa de una favela, la importancia de cuidarse para evitar el embarazo adolescente. Lo dice en un lenguaje directo, sin vueltas. Al grano.

Por otro lado, decidió no difundir en los clips imágenes de mujeres semidesnudas, para no hacer de los cuerpos un objeto, algo que generó una ovación entre la audiencia.

Sistema dual

Países como Suiza y Alemania lo proponen una y otra vez. A ellos les funciona, dicen y exponen sus números de bajísima tasa de desempleo juvenil. Andrea Semadeni, embajador de Suiza en Brasil, se refirió a las ventajas de este sistema que empieza a aplicarse a los 15 años en Suiza, donde el 85% de los jóvenes tiene trabajo después de solo un año de graduados. "No somos solo chocolates o relojes, sino un modelo de educación muy exitoso", dijo. Una cifra de impacto revela que, de los jóvenes que trabajan, solo el 20% está egresado de la universidad.

Allí, dos tercios de los jóvenes optan por la educación dual. A partir de los 15 años asisten a cursos teóricos y prácticos en más de 250 profesiones según sus intereses y habilidades, pero siempre son profesiones que brindan oportunidades laborales concretas. A los cuatro años de este entrenamiento reciben un título que es reconocido no solo en Suiza sino en el mundo. "En Suiza, la formación técnica y profesional tiene el mismo valor que la educación universitaria Lo importante es que todos tienen un trabajo decente que responde a sus intereses y muchos CEO son el mejor exponente de que con la educación dual se puede llegar a lo más lejos en la vida profesional", añadió.

La "generación grieta"

Desde que tienen uso de razón, los jóvenes de la Argentina escuchan la palabra "grieta", y esto los lleva a padecer, en materia política, lo que hacen de manera natural: opinar y comunicar a través de distintos medios, redes sociales incluidas. "El día del debate publiqué una opinión en Twitter en desacuerdo sobre algo que dijo uno de los candidatos. ¡Me mataron! No me dan ganas de opinar", dijo a la nacion un joven y muy exitoso emprendedor.

Por otro lado, durante el encuentro, distintos jóvenes manifestaron que son lo contrario a la manera "adulta" de hacer las cosas en la Argentina. Para ellos, hacer es concretar, sin vueltas. Y comentan que las trabas, las demoras y las interminables regulaciones de este país son "insoportables". Quizás sean ellos, los que arrancan su década de los 20, quienes se decidan a alivianar la enorme carga que existe en materia de trabajo (regulatoria, impositiva y judicial) para destrabar las posibilidades laborales, enredadas en una maraña de impedimentos que, con casi un 38% de pobreza (según la UCA), es vital solucionar.