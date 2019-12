Chequeado: qué dijo Juan Grabois sobre el mundo laboral en los años 70 y hoy

Equipo de chequeado.com SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2019

"En los 70, ¿cuántos trabajadores del sector privado había? 6 millones. Hoy hay 6 millones".

Juan Grabois Dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)

El dirigente hizo una crítica a la situación social y laboral del país e intentó hacer una comparación entre supuestos datos de hace casi 50 años y números actuales.

FALSO

Grabois se basó en datos no comparables, por lo que la conclusión es incorrecta. Las cifras de la consultora Orlando J. Ferreres en las que se basó el dirigente para los años 70 muestran la cantidad de trabajadores del sector privado, pero incluye a los registrados (por los que se realizan aportes jubilatorios) y también a los no registrados. Y los datos actuales considerados, en cambio, toman solo a los asalariados del sector privado registrados. Por falta de datos históricos no es posible saber con exactitud cuántos trabajadores registrados del sector privado había en la década de 1970, pero sí se sabe que los trabajadores del sector privado hoy no son 6 millones, como dijo Grabois, sino más. A los alrededor de 6 millones de asalariados registrados de empresas privadas (los que están bajo relación de dependencia), habría que sumarle los autónomos, los monotributistas y los empleados domésticos registrados, por lo que superan los 8,5 millones. Si se toman los datos de Ferreres y se hace la misma cuenta con la cual se llega a los 6,5 millones de empleados en 1970, en 2018 (último dato disponible) los de ese grupo serían unos 13 millones. El empleo privado casi se duplicó, contrariamente a lo que marcó Grabois.