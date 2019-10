Esteban Grin, director global de Seguridad en Tenaris Crédito: AAEC

En un congreso internacional se destacó el poder de la tecnología para jugar limpio en los negocios; el rol de quienes trabajan en el área

Paula Urien SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2019

KYC es una sigla para tener en cuenta. Se refiere a la frase know your customer: conoce a tu cliente. Y para ello, la inteligencia artificial está, literalmente, mandada a hacer. Se trata de saber con quién o quiénes se hacen negocios a nivel local y también en el mundo, para poder detectar si a través de la compañía con la que se está por interactuar se intenta lavar dinero sucio o proveniente de algún delito financiero, o para saber si un proveedor, por más pequeño que sea, tiene problemas de reputación, por ejemplo.

Acostumbrarse a cumplir con las normas es el eje sobre el cual giran hoy todas las conversaciones sobre el tema del compliance, nombre que alude también, en la práctica, al departamento que, para la mayoría de las empresas de la Argentina dejó de ser un aspiracional a partir de la vigencia de la ley penal empresaria sancionada a principios de 2018.

En este marco se desarrolló el IV Congreso Internacional de Compliance, organizado por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) con Refinitiv. Esta empresa provee World Check, inteligencia artificial para la verificación de identidad y de documentación y para screening en base a datos.

"Los procesos KYC suelen incluir registros de perfil básicos como nombre, domicilio y estructura de la organización, pero también información que puede resultar esencial para la transacción o el negocio que se proyecta, como historial comercial y crediticio, antecedentes penales o judiciales, e incluso un chequeo de la reputación del cliente en el mercado", explica a LA NACION Ramiro Cabrero, presidente de la AAEC. "La mayoría de estas revisiones pueden realizarse automáticamente, sin ninguna intervención humana, gracias a las tecnologías de inteligencia artificial más avanzadas", agrega.

Carlos Rozen, uno de los organizadores del encuentro y socio de BDO, y Mariana Idrogo, de G5 Integritas coinciden en que "muchos informes de "conozca a su cliente", de "control de proveedores" o de "due diligence" se efectúan a partir del uso de herramientas de cruce automático de datos que están públicamente disponibles. Estos informes automatizados son muy valiosos, pues aportan en breves instantes un pantallazo de información valiosa".

Sin embargo, esconden riesgos, según advierten. "En primer lugar, las bases de datos en varios países de América Latina contienen mucha información de baja calidad. Esto hace que cualquier cruce a partir de allí arroje falsos positivos (problemas no son tales) o bien, que no surjan alertas donde eso hubiera sido lo adecuado. En segundo lugar, existe mucha información valiosa que no se encuentra públicamente disponible, o no lo está en un formato que permita su utilización eficiente en la mayoría de las búsquedas internacionales". Para resolver estos problemas, "la aplicación de inteligencia humana aún es necesaria, tanto para chequear los datos y ponderarlos como para incorporar los matices que se encuentran disponibles -aunque no en formato online- y que permiten una lectura eficiente de la información", agregan.

Clara María Bozzo, directora legal comercial de Microsoft, dijo durante el congreso que las compañías tecnológicas vienen trabajando hace varios años en la temática de inteligencia artificial, pero hay dos factores que la favorecen: la explosión de datos y el poder de la nube. "Se trata de las computadoras entendiendo al mundo. Pueden comprender patrones de conducta y hacer sugerencias, como lo hace Spotify, por ejemplo. Hay enormes beneficios y oportunidades para la humanidad, pero también pensamos que presenta desafíos. No se trata de lo que las computadoras pueden hacer, sino lo que deberían hacer".

Usos y costumbres

Para dar una idea del poder de la IA, Augusto Fernández Villa, de Poincenot, dice que la base de datos que manejan en la firma tiene 900.000 personas, pero que la gestionan solo dos personas.

Gonzalo Balderrama CO de Ripio, una empresa de servicios financieros no tradicionales basados en blockchain, contó que a los futuros clientes, en solo unos segundos, les solicitan una selfie que se machea con una base de datos de los Estados Unidos y también con la foto del documento, con un margen de error del uno por ciento.

Por su parte, Alejandro Cosentino, Fundador y CEO de Afluenta, una red de financiamiento colectivo, y VP de la Cámara Argentina de Fintech, sostiene que a través de la tecnología "se estudia a los inversores para asegurar que el dinero viene de donde se dice que viene y también se estudia al tomador del crédito". Agrega que también se estudian otras variables, que pueden parecer insólitas. "Es importante la hora del día en que se llenan los formularios o en cuánto tiempo completa su fecha de nacimiento, por ejemplo". Además, como "vivimos en la era de la respuesta instantánea, las respuestas no tardan más de 15 segundos".

Ciberseguridad

La primera aclaración que hizo durante el encuentro el director global de Seguridad en Tenaris, Esteban Grin, es que la compañía está regulada por la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (SEC), ya que se trata de una empresa que cotiza en la bolsa norteamericana. Esto implica cumplir regulaciones que incluyen la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), una normativa que penaliza la corrupción en el extranjero por parte de empresas que tienen alguna relación comercial con los Estados Unidos: habla explícitamente de sobornos a funcionarios extranjeros para allanar el camino a los negocios.

Además de la corrupción o de su prevención, el otro gran problema que enfrentan hoy las empresas es la ciberseguridad. "Los cambios rápidos en la tecnología provocan cambios en las regulaciones. Sin embargo, las regulaciones no llegan a tiempo -dice Grin-. Los primeros que abrazan la tecnología son las personas, después la adoptan los negocios y finalmente, tarde, aparecen los reguladores".

Y continúa con algunos números. "En un año generamos mas datos que en los últimos 7 años. Cada vez mas países tienen regulaciones sobre el data privacy, pero cada vez hay más fugas de información".

En Tenaris, hasta ahora se detectaron y bloquearon 20.000 ciberataques y 262.000 virus; se frenaron 394 millones de mails que vienen de afuera porque tienen contenidos maliciosos, o porque tienen archivos con virus. En promedio se bloquea el 90%de los mails antes de ser recibidos por sus destinatarios.

Como conclusión del encuentro en el vistoso Palacio de las Aguas Corrientes, Ramiro Cabreo opina que "asociarse con los clientes equivocados conlleva un fuerte riesgo reputacional y puede ser difícil recuperarse. Los costos económicos para remediar estos problemas suelen ser muy significativos, y reconstruir la confianza es aún más difícil".

Contra la cleptocracia: El agente a cargo del Miami International Corruption Squad -un equipo de investigadores anticorrupción- dijo en el encuentro que la mitad de las investigaciones del FBI están relacionadas con América Latina. Su tarea es buscar la cooperación de quienes están o podrían estar implicados en lo que llaman cleptocracia, o lograr y mantener el poder a través del robo.

ADEMÁS