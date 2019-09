Expertos aseguran que el mundo del trabajo no puede esperar y llaman a que se construyan consensos; mientras, algunas industrias incorporan personal

Con intensidad, los días posteriores a las PASO se sintetizan en una sola palabra: incertidumbre. Sin embargo, los expertos aseguran que no hay margen para una espera que desespera. "Hay que poner de nuevo a girar la rueda de la producción", dice Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). "Salimos de la hiperinflación de 1989 y de la crisis de 2001 a través de una decisión política apoyada por los distintos sectores en pos de que arranque el país. Había que defender las fuentes de producción y de empleo y se hizo, y así la salida de las dos crisis se produjo de una manera bastante veloz", agrega.

"El problema del empleo en el país es la inestabilidad macroeconómica", sentencia la economista de FIEL Nuria Susmel. Si el empleo privado registrado no crece desde 2012, es porque las reglas cambian una y otra vez. "La política te cambia las reglas de juego todos los días y esto lleva a que no hayan las inversiones suficientes, ni extranjeras, ni locales", dice. "El mercado de trabajo entonces está en una situación de wait and see".

Otra vez, las cifras de empleo que se dieron a conocer la semana pasada mostraron que la rueda no gira. El último reporte laboral da cuenta de que en junio de 2019 hubo 12.112.788 trabajadores registrados, 172.169 menos que en el mismo mes del año pasado. En el sector privado, hubo 148.000 asalariados privados registrados menos en la comparación interanual. En cambio, en el sector público se registraron 24.000 trabajadores más, que en general corresponden a provincias y municipios.

Tampoco hubo buenas noticias para los asalariados que conservaron su trabajo: la remuneración real promedio estimada se redujo 8,1% interanual, mientras que la remuneración real mediana (sin los extremos de la medición que pueden desvirtuar los datos) lo hizo en 9%. Por último, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el 4,1% de las empresas espera aumentar su dotación de personal en los próximos tres meses, y el 5% espera disminuirla. En el 90,9% de las empresas no habrá cambios en la dotación de personal.

Consensos

Al igual que los diferentes sectores productivos, Funes de Rioja y Susmel piden consensos, políticas de Estado de mediano y largo plazo, con respaldo del Congreso y de los diferentes sectores. Se trata de acuerdos básicos, para que la coyuntura no sea una suerte de minuto a minuto para la economía. "Los países tienen metas compartidas, que todavía no hemos logrado construir. Hoy no son solo convenientes sino imprescindibles", advierte el presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Funes de Rioja considera que no se puede esperar a las elecciones de octubre o a quién será el próximo presidente, porque "el daño que implica esta parálisis, esta dependencia de indicadores financieros y no de los productivos, es muy grande. No esperemos el entierro, salvemos al paciente" agrega.

El paciente no está en condiciones de sobrevivir las altas tasas de interés que paralizan a la producción. "Limitar los efectos de una corrida cambiaria con medidas sobre las tasas inhibe aún más la actividad económica y productiva", dice. Por otro lado destaca en los dos últimos días dos medidas positivas: los planes de pago por parte de la AFIP, porque "el organismo financia lo que no se puede financiar a través de los bancos por las tasas actuales", y la eliminación del IVA sobre algunos alimentos. "Un 40% de los precios de los alimentos corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales. Esto llega al 50% en las bebidas. Esta última medida debería transformarse en una política permanente", destaca.

El día después

Si bien el resultado de las PASO no fue el esperado por diferentes sectores de la economía y del empleo, que no predecían una diferencia tan grande entre los candidatos, unos días después del shock inicial las cosas volvieron a su cauce no tan normal. Quienes ya estaban en una situación muy difícil, léase la industria, por ejemplo, siguen en el mismo lugar, pero, por el contrario y paradójicamente, quienes buscan a determinados perfiles para incorporar a sus filas no los encuentran.

Más allá de los cimbronazos de la economía, la matriz productiva sigue siendo igual y no se cambia de un día para el otro, ni de un año a otro. En la Argentina, se trata de una matriz que debe aggiornarse por un lado, y que está a la vanguardia por otro. Desde la Cámara de Comercio Argentino Canadiense, Laura Yorghanjian, directora de la entidad, comenta que "aunque el mercado de la energía, el petróleo y gas está un poco shokeado por el congelamiento de los precios, son sectores que siguen incorporando personal, lo mismo que sus proveedores".

Agrega que "hay mucha expectativa por la posibilidad de una reforma laboral en cuentagotas". El acuerdo de Vaca Muerta, que significó mayor flexibilidad en el convenio, abrió una ventana al cambio que muchos sectores desean. Por ejemplo, se consensuó un horario de trabajo que no incluye el traslado del trabajador desde su casa hasta su lugar de trabajo. "Hay quienes se entusiasman con más acuerdos de este tipo, pero el contexto en la Argentina tiene otro color. El sindicato petrolero es muy fuerte y es muy difícil lograr consensos si hay recortes drásticos", advierte. Según la directora de la cámara, Vaca Muerta no llega ni siquiera el 30% de su potencial.

El sector de la minería también está dispuesto a tomar gente, aunque piden un contexto jurídico que se sostenga en el tiempo, que sea previsible. Es, en realidad, el pedido de todo el sector empresario.

Un paradigma de la Argentina que debe ser pero que todavía no es, con puestos de trabajo libres que no se pueden cubrir, es el sector de tecnología, que tiene más empleos disponibles que el número de personas que podrían cubrirlos.

Para que el mercado laboral tenga las mismas posibilidades en diferentes sectores tienen que darse, según Funes de Rioja, tres condiciones:

1- Que las pymes, las mayores empleadoras del país, no sigan teniendo miedo a contratar gente por los impuestos y los juicios que esto les puede ocasionar. Hay que buscar los caminos para incentivar la producción y que haya mas "apetito por contratar".

2- Educación: hay que transformar también las habilidades y los oficios. "Puedo tener mano de obra disponible pero no con los requerimientos técnicos necesarios", aclara.

3-Costo laboral no salarial: el índice de empleo no registrado es muy alto. En parte, se debe a los altos costos que trae el registro de los trabajadores. Otro cambio necesario.