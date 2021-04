Salarios fuera de convenio: los planes de las empresas para lo que queda del año

La película Lo que queda del día, protagonizada por Anthony Hopkins y Emma Thompson (de 1993) narra el frustrado romance de dos personajes en Gran Bretaña, antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay una insoportable tensión (amorosa) a causa de los sentimientos nunca expresados entre el mayordomo Stevens y la señorita Kenton, ama de llaves. Mientras tanto, transcurre el día a día en cumplimiento del deber.

En las empresas también existe la tensión (no amorosa), sobre todo porque el salario real cae desde hace por lo menos dos años. En el caso de los empleados fuera de convenio, se esperan tiempos mejores para encarar el pedido de aumento, porque por encima de la conversación pendiente y de la dicotomía entre lo que se piensa y lo que se expresa, hay una premisa: cuidar el trabajo.

"Hay una pérdida salarial importante. En los dos últimos años se dio una caída del salario real de alrededor del 15%", afirma Juan Luis Bour, economista jefe de Fiel. Hasta ahora... Según estiman quienes estudian el tema, con una inflación anual que llegaría a aproximadamente a 54% al final de 2019, en los sectores económicos que tienen mejor performance las empresas estiman que el incremento salarial resultará de 49%. En el caso de las actividades más castigadas por la estanflación, la suba puede quedar por debajo del 40%.

Marcela Angeli, directora de Talento y Compensaciones de Willis Towers Watson, detalla que en 2018 el salario real (el ingreso ajustado por la inflación) cayó entre 8 y 10 puntos. "No estaba proyectado que este año se recuperara del todo el poder adquisitivo, pero sí que quizás haya entre 2 y 5 puntos por arriba de la inflación (en el caso de las compañías con buena performance). No se pudo...", dice Angeli. Sí se ve, agrega, "un afán por resguardar puestos de trabajo".

Ivana Thornton directora de Career de Mercer, afirma que "la estrategia del año pasado fue cuidar el puesto de trabajo mas que el salario y esto es lo que pasa este año con un nivel mas grande dificultad".

Según estima, la inflación de todo este año se ubicará en alrededor de 54%. Y "el dato al día de hoy es que los incrementos [de salarios] estarían en alrededor de 42% promedio este año. Después de las PASO la proyección de incremento para el año movió del 38% al 42%. Estos números se revisan, aunque a medida en que se dispara la inflación, baja la posibilidad de acercarse más".

Las PASO marcaron el inicio de la revisión del presupuesto (otra más) para las compañías, que habían proyectado para 2019 una inflación de 40% y aumentos salariales que, con viento a favor, llegarían a ese porcentaje y quizá serían de unos puntos más, aunque eso dependía de las industrias, de sus objetivos y de su performance en el año. El escenario posterior a la elección le dio un vuelco a la economía, con una devaluación, un contexto más recesivo y, sobre todo, la disparada de la inflación. Con este nuevo panorama, las empresas se acomodaron, pero solo un poco. Pocas llegarán a igualar la inflación, lo que va a significar un nuevo año de pérdida del poder adquisitivo para los empleados fuera de convenio.

"La mayoría de las empresas intentan llevar adelante acciones concretas, revisar los salarios, contarle a la casa matriz cuál es el contexto para ver si logran modificar el presupuesto por segunda o tercera vez en el año", comenta Marcela Angeli, La última encuesta de Willis Towers Watson, realizada después de las PASO entre 356 empresas muestra que, hasta ahora, el 24,7% ya tiene aprobado un nuevo presupuesto para el personal fuera de convenio y el resto lo está evaluando o está negociando con sus casas matrices. Si la inflación anual es mayor a la suba presupuestada, 77% dice que dará más aumento. De las que quedan fuera de ese índice, el 56% compensará el gap el año que viene, mientras que el 44% no lo hará ni este ni el próximo año. "Habrá en general aumentos del 40 al 49%, aunque sabemos que el piso de inflación será 50%", dice Angeli.

Depende de las industrias

"La contracara de los posibles aumentos de sueldo está relacionada con los resultados del negocio y, excepto sectores muy puntuales de la economía, estamos en un proceso recesivo en el que a las empresa les va a costar llegar a los resultados", dice Angeli. Según Willis Towers Watson, los mayores aumentos se darán en los sectores de logística y transporte, de alta tecnología y petrolero, y los menores en retail, construcción y comunicaciones.

Thornton, por su parte, explica que el sector de los bancos es el único que ha estado acompañando a la inflación y podría igualarla o superarla. "La mayoría de los empleados está bajo convenio con cláusulas de ajuste", cuenta. Y agrega: "En empresas de consumo masivo hay retracción, menos ventas y menos rentabilidad".

También afirma que hay cautela con el tema salarial. "No vemos que los trabajadores en convenio estén corriendo mejor suerte que los fuera de convenio. Hay una prudencia en los diferentes actores en términos de reclamos salariales".

Para las contrataciones, incluso, se manejan salarios más bajos. "Estamos en un contexto de recesión, uno paga por la disponibilidad de talento. Hay mas oferta que demanda de talento y eso hace que bajen los montos de los salarios", explica.

El sube y baja

Como en todos los aspectos de una Argentina con problemas estructurales, esto no es nuevo. "Es un país que crece y después cae. En la última década la economía cayó en 2012, 2014, 2016, 2018 y 2019. En los otros años creció un poco. Y, por supuesto, los salarios no crecen si la economía no crece. Por eso estamos hoy en niveles de 2010, con sueldos que crecieron cada tanto, pero que no pudieron sostenerse", agrega Bour.

Desde afuera "nos ven como un país con un altísimo nivel de volatilidad, pero muy resiliente frente a las dificultades. El costado positivo es que el talento es muy apreciado y valorado. Sin embargo, en términos de planes de largo plazo, la conversación es mas difícil porque construir confianza lleva tiempo. Hay desconfianza. El resto del mundo se plantea hasta qué punto somos un país con capacidad de sostener las reglas en el tiempo", opina Thornton. Cita el caso de algunos países de la región que sí lo está logrando, además de Chile: Perú, Paraguay, Panamá y Costa Rica.

"Se empiezan a ver cambios cuando hay por lo menos cinco años de crecimiento sostenido. Chile ya tiene más de diez. Esto se empieza a notar en disponibilidad de puestos de trabajo, salarios mas competitivos, el tamaño de las operaciones, empresas que se expanden...", señala.

"La moraleja de lo que esta pasando con los salarios -comenta Bour- es que en una economía que no crece resulta difícil crear empleo de calidad y sostener los salarios. El empleo formal esta asociado con el crecimiento económico. Por cada punto que crece el producto bruto, el empleo formal crece medio punto. Hay que ordenar la economía para después empezar a crecer. Acá no hay milagros", cierra.