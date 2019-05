Para FIEL, la recesión puede ser larga

Crédito: Shutterstock

Sus analistas dijeron que la credibilidad del BCRA será clave

Rafael Mathus Ruiz 3 de mayo de 2019

WASHINGTON.- Todos los años, los cuatro economistas jefes de FIEL viajan a Nueva York a dar su panorama sobre la economía argentina ante inversores y analistas en el Consejo de las Américas. Este año, Juan Luis Bour marcó de entrada el tono de la presentación con una frase: "Esta ha sido otra década perdida para la economía ".

Bour, Fernando Navajas, Daniel Artana y Sebastián Urbiztondo trazaron un pantallazo de la coyuntura durante una hora y media. Ante la incertidumbre electoral, respondieron preguntas tanto de economía como de política, incluida una sobre la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri desista de buscar la reelección, y dejaron una advertencia: la recesión puede ser larga y todavía puede empeorar.

El primero que ofreció esa visión fue Bour, quien dijo que es probable que la economía no logre recuperar todo el terreno perdido durante la última crisis y no retornaría al último pico de actividad hasta mediados de 2021.

"Esta puede ser una recesión larga, aunque ya hay algunos signos de recuperación", indicó Bour.

Artana planteó un escenario binario al analizar los últimos cambios al plan económico y referirse a la renovada capacidad de intervención del Banco Central en el mercado cambiario anunciada a principios de esta semana. Artana dijo que la entidad que preside Guido Sandleris ahora tiene suficiente poder de fuego como para controlar el dólar. Pero dejó una advertencia: "El problema al final es si la gente cree que serán capaces de controlar el tipo de cambio, aunque se deprecie modestamente mes a mes. Si lo creen, habrá un efecto positivo en la inflación. La inflación bajará. No a cero, pero bajará. Si no lo creen, la recesión se agravará", afirmó.

Para Artana, el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Banco Central para intervenir tuvo motivos políticos: "Se puede decir que el FMI adoptó una decisión política y económica". No ve más cambios en el plan oficial hasta las elecciones.

Al brindar las perspectivas sobre la inflación, Navajas dijo que el plan del Gobierno y el Fondo "no cumplió la promesa o el objetivo de reducir la inflación", y que el problema persistirá. "Fue un problema para el primer trimestre, y será un problema ahora, y será un problema a partir de noviembre, más allá de diciembre", afirmó.

El Gobierno confía en que los próximos meses ofrecerán datos más alentadores respecto de la inflación, aunque el dato de abril termine en torno al 4%, un valor alto que todavía muestra el impacto de la indexación de la economía y la volatilidad del dólar. Bour dijo que el recalentamiento de la inflación se debió a las subas de tarifas, la devaluación del peso y el cambio de portfolio de pesos a dólares de los ahorristas.

En medio de los rumores sobre la posibilidad de que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sea finalmente la candidata de Cambiemos a la presidencia, uno de los asistentes preguntó cuán factible era que el presidente Mauricio Macri desistiera de competir.

"Algunas personas dicen que es una ilusión porque si Macri decidiera no competir sería una señal de debilidad y eso terminaría por afectar las posibilidades de Vidal. No sé si ese análisis es acertado o no", respondió Artana.