En el mundo de los negocios aparecen en contadas ocasiones declaraciones contraintuitivas si no son puestas en sus respectivos contextos económicos, políticos, y hasta, sanitarios. El país vive una pandemia, claras distorsiones productivas por la brecha cambiaria y atraviesa recién el primer año del gobierno de Alberto Fernández. El camino para los empresarios es aún largo.

Por eso, las palabras de Sergio Kaufman, presidente de Accenture, no sorprendieron este mediodía. "Este es probablemente el mejor momento en los últimos 20 años para invertir", dijo el ejecutivo. Tampoco hicieron ruido los dichos de Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA): "Los problemas devaluando no se arreglan".

Ambos ejecutivos presentaron hoy el Centro de Industria X en el tercer piso del edificio de la entidad fabril en Avenida de Mayo. La apuesta es crear allí una vidriera, "el kilómetro cero", para enhebrar redes, brindar asesoramiento y apalancar el cruce necesario entre la industria y los servicios -lo que en la jerga se conoce como industria 4.0- con el objetivo final de mejorar el acceso a las pequeñas y medianas empresas industriales (las grandes ya suelen acceder).

Kaufman y Acevedo recibieron allí a los medios para revelar un proyecto en el que trabajan desde 2019 y que tiene como visión "lanzar una ola de unicornios industriales en 10 o 15 años" agregando robótica, digitalización y tecnología a las cadenas de valor. Ese piso, dijeron los organizadores, estará abierto para toda empresa que busque innovar digitalmente y quiera encontrar el camino y los contactos en el sector privado, público y educativo.

Pero claro, el mediano plazo empujado por los empresarios choca con las urgencias de siempre en la Argentina. "Hoy no estamos hablando de coyuntura, pero no la podemos dejar en el olvido", dijo Acevedo. "Tenemos las mejores posibilidades para empezar a crecer. Si se logra ordenar a la macroeconomía se va a salir a invertir", afirmó el presidente de la UIA, luego de un primer paseo por las diferentes estaciones instaladas en el tercer piso para trabajar sobre inteligencia industrial, operaciones ágiles, un trabajador industrial conectado y seguridad, todo sobre plataformas de software para agregar valor a los sensores que recogen información.

El debate se desplazó luego a la sala de reuniones en el segundo piso, el lugar que coordinará Acevedo hasta marzo, cuando sea reemplazado por el nuevo presidente de la UIA. Acevedo se retirará con tres legados: la incorporación de cada vez más jóvenes y mujeres a la entidad, la modernización de la institución (un ejemplo de eso busca ser la inauguración que encabezó hoy) y un equilibrio interno amalgamado con su antecesor Adrián Kaufmann (frente a las históricas batallas facciosas del pasado entre los Industriales y la lista Celeste y Blanco).

Por caso, la "salita" escondida en la propia sala de reuniones en la que dos o tres directivos decidían todo ya prácticamente no se usa, según fuentes de la UIA. Esto no significa que los grandes jugadores de la institución no sigan concentrando la toma de las decisiones finales.

"Se va a tener que arreglar la macro para que vuelvan a entrar dólares y podamos importar", dijo Acevedo. "El año que viene tenemos que estar insertados en el mundo y tenemos que lograr tener financiamiento a precios competitivos para invertir más. La Argentina no puede vivir del mercado interno. Tiene que exportar", reclamó. Pidió también "una inflación controlada".

"Bajar la brecha es ganar confianza. El tipo de cambio no es bajo. La Argentina está barata. El tema es si logramos mejorar la macro. No se arreglan los problemas devaluando", dijo el ejecutivo de Aceitera General Deheza (AGD), que admitió que hoy esa brecha está produciendo problemas con falta de materias primas y dudas por los costos de reposición.

El director ejecutivo y economista jefe de la UIA, Diego Coatz, pidió estabilidad en el tipo de cambio, y coincidió con que el Gobierno tiene la tarea de llevar adelante un fino equilibrio entre dólar, tarifas y salarios en 2021, un año marcado por las elecciones de medio término.

Todos se estaban despidiendo este mediodía entre canapé y canapé hasta que una periodista le pidió una pregunta más al presidente de Accenture. Fue sobre la inversión. "Este es probablemente el mejor momento en los últimos 20 años para invertir", respondió Kaufman, que dijo que si encontrara los 1100 perfiles que necesita ya los hubiera incorporado. "Las exportaciones de servicios tiran porque el mundo se está digitalizando por la pandemia", señaló y cerró: "Si las empresas no se transforman van a perder mucho lugar en el futuro". Claro que el ejecutivo dijo que todavía espera que se reglamente la ley de economía del conocimiento luego de un año en el que el sector quedó afuera de todo beneficio.

Es uno de los problemas argentinos: el lugar que reservará en el mundo en un presente con cada vez más pobres, en un país que vive de urgencia en urgencia y cuya clase política suele despreciar el largo plazo porque se trata de una temporalidad alejada del voto en las urnas.

