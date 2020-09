En agosto el BCRA vendió más dólares que en mayo y julio juntos

Las reservas del BCRA no dejan de caer Fuente: Archivo

Javier Blanco Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2020 • 21:18

El Banco Central (BCRA) sacrificó US$1279 millones de sus menguantes reservas durante agosto en intervenciones sobre el mercado para mantener bajo control el ritmo de actualización que quiere darle al tipo de cambio oficial.

La cifra implica 15% de su tenencia neta (estimada en torno a los US$8000 millones) o 3% de su tenencia bruta contable total, que también bajó en US$544 millones en el mes y cerró ayer en US$42.613 millones, según la información preliminar, con otro descenso de US$28 millones.

Se trata además de un monto que supera las ventas que la entidad realizó con los mismos fines en el mercado en mayo (US$679 millones) y julio (US$568 millones) ya que durante junio, tras bloquear el acceso al mercado para enfrentar pagos de importaciones a empresas con liquidez registrada en el exterior (circular 7030), logró comprar US$672 millones.

El dato, conocido anoche al actualizarse la información oficial, confirma queel mes cerrado el lunes fue el más costoso en términos de reservas de la era Fernández, como había anticipado LA NACION días atrás. Implica, además, que la entidad, que vendió más de US$100 millones en cinco ruedas, debió desprenderse de US$64 millones en promedio por jornada.

Incidencia del dólar ahorro

El grueso de las ventas estuvo destinado a atender la demanda de dólar ahorro, según permitieron anticipar los datos de recaudación difundidos anteayer por la AFIP al mostrar que el denominado impuesto PAIS recaudó $21.888 millones el mes pasado.

Esos recursos surgen del recargo impositivo del 30% que se aplica a la compra de divisas y dejan a la vista que esa demanda habría alcanzado unos US$950 millones el mes pasado (13% o US$100 millones más que durante julio), A su vez, dividido por el cupo de US$200 permitido por personas, supone que unas 4,7 millones de personas compraron divisas.

La apuesta oficial es que la sed dolarizadora de los argentinos se calme en las próximas semanas cuando la baja del riesgo país, que derivará del canje, mantenga bajo presión bajista a los precios financieros del dólar, ayudando a reducir la brecha cambiaria.

Por el momento esas cotizaciones parecen haberse estabilizado en torno de los $120 (MEP) y $124 (CCL) y sin intervención oficial ya que la mayor parte de los instrumentos (Ledes o acciones) que se usaron están en manos de privados. "Hay que ver la semana que viene si con la aparición de los nuevos bonos, el BCRA comienza a operar para tirarlos más abajo", apunta el economista Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa (IEB).

Por lo pronto, antenoche el presidente Alberto Fernández dijo en una entrevista que no estaba en sus planes devaluar. "No es la solución; la solución es ver cómo se empieza a acumular dólares. Los cepos son malos y no los potenciaría", dijo.