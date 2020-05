Ya se perdieron 500.000 puestos de trabajo en AMBA y hay otros 2.500.000 en riesgo Fuente: Archivo

El Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la UCA relevó las consecuencias económicas de la cuarentena en el Área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es decir, Capital y Gran Buenos Aires, advirtiendo que " la proyección de una caída del PBI de entre 6 y 7% tendrá severas consecuencias económicas y sociales , en una sociedad que viene transitando un largo ciclo de crisis y estancamiento".

"Es muy preocupante el nivel de vulnerabilidad que se ve en el sector formal", dice Eduardo Donza, responsable del nuevo informe de la UCA llamado EDSA Covid 19, en el AMBA. "Al problema para el 44,4% de empleadores (unos 40.000) que no percibieron ingresos en mayo, se suma un 29,9% de cuentapropistas (pintores, electricistas, plomeros), que no pudo trabajar y no tuvo ingresos (alrededor de 480.000), como tampoco los tuvieron quienes hacen changas y trabajos de extrema vulnerabilidad, en un 32,7% (unos 313.000)".

Dentro de los ocupados, que son 6.200.000 millones en Capital y Gran Buenos Aires, 1.200.000 no cobró ningún ingreso en mayo y 2.728.000 vieron sus ingresos reducidos . "Esta situación agrava el panorama de los trabajadores que viene de arrastre desde 2019, cuando hubo más del 50% de inflación y los ingresos se quedaron atrás. Este año se suponía que iba a haber una recuperación salarial, pero ¿cómo se habla con un empleador con semejantes pérdidas económicas?", pregunta Donza. La variable de ajuste también pasará por el bolsillo de los trabajadores en un momento crítico para empleadores.

Donza aclara que la pérdida salarial y también de empleo alcanza tanto a trabajadores informales como formales, llegando a "un empobrecimiento generalizado de la sociedad". Solo el 35% de los ocupados tuvo en mayo los mismos ingresos precuarentena. El 44,2%, sufrió una pérdida de ingresos y el 19,8% no tuvo ingresos por su trabajo.

En el conurbano el 9,8% de los trabajadores perdió el empleo o se quedó sin trabajo y el 41,6% está suspendido o debió dejar de trabajar en comparación con el 3,3% y el 32% en CABA

Agrega el informe que "en este marco, el Gobierno ha diseñado e implementado rápidamente políticas de protección y estímulo dirigidas a prácticamente todos los sectores sociales y productivos (empleadores, trabajadores en relación de dependencia, informales y pasivos) por un monto equivalente a 5,6% del PB I", pero que estas medidas no bastan para compensar "la retracción económica, la destrucción de empleo y el aumento del empobrecimiento, en especial, entre los sectores sociales que se ven impedidos de mantener sus actividades laborales y carecen de un fondo de reserva. En el contexto de crisis, no sólo hay más pobres, sino que los pobres crónicos son más pobres , y cabe pronosticar un empeoramiento en los próximos meses".

"Hay dos cuestiones, la pérdida de trabajo y la imposibilidad de trabajar. Lo inédito de esta situación es que el sector formal también se ve muy perjudicado y es el que paga los impuestos al trabajo", dice Donza.

Según los datos de la EDSA Covid 19, en el AMBA:

El 8,2% de los ocupados perdió su empleo o no puede realizar su actividad por cuenta propia. Con base en 6.200.000 millones de ocupados, se trata de 508.000 personas

El 39,3% está suspendido o debió dejar de trabajar: son 2.436.000

El 4,2% tiene licencia por ser parte del grupo de riesgo.

El 22% está trabajando menos horas

Sólo el 26,4% sigue trabajando como siempre o más horas.

La mayor pérdida de empleo se observa en los empleados de casas particulares y en los que realizaban trabajos temporarios, 28,3% y 20,9% respectivamente. Son 140.000 empleadas domésticas las que declararon en la encuesta haber perdido, o tener la percepción de haber perdido su trabajo.

En el conurbano bonaerense: los trabajadores presentan una situación más adversa que los de CABA: El 9,8% perdió el empleo o se quedo sin trabajo. El 41,6% está suspendido o debió dejar de trabajar, en comparación con el 3,3% y el 32%, respectivo de los trabajadores de CABA.

Los ocupados que residen en hogares que en 2019 se encontraban en situación de pobreza deben enfrentar una situación más adversa que el resto. Perdió el empleo o se quedó sin trabajo el 15,4% de los trabajadores de hogares pobres y el 52,8% está suspendido o debió dejar de trabajar , en comparación con el 5% y el 33,3%, respectivamente de los ocupados que residen en hogares no pobres.

Perdió el empleo o se quedó sin trabajo el 15,4% de los trabajadores de hogares pobres y el 52,8% está suspendido o debió dejar de trabajar

Ingresos

La disminución de la actividad económica, consecuencia de la pandemia y la cuarentena, generó un marcado descenso de los ingresos laborales.

Según los datos de la EDSA COVID 19; el 19,8% de los ocupados no cobró ni tuvo ingresos en el período de la cuarentena, el 44,2% vio reducidos sus ingresos y solo el 36% pudo disponer de los mismos o más ingresos .

La situación de los trabajadores del Conurbano Bonaerense es peor que la de los de la CABA; el 21,7% no tuvo ingresos y al 43,6% se le redujeron los ingresos laborales, en comparación con el 13,7% y el 45,9% , respectivos de los trabajadores de la CABA. Solo el 34,6% de los ocupados del conurbano y el 40,4% de los de la CABA recibieron los mismos o más ingresos.

Los ocupados que residen en hogares que en 2019 se encontraban en situación de pobreza vieron aún más reducidos sus ingresos que el resto. No cobró ni tuvo ingresos el 25,1% de los trabajadores de hogares pobres y el 50,5% vieron reducidos sus ingresos, en comparación con el 17,3% y el 41,3%, respectivamente de los ocupados que residen en hogares no pobres.

Está suspendido o debió dejar de trabajar el 44,4% de los socios, patrones o empleadores, que llegan a 40.000, y cerca del 30% de los empleados del sector público o privado y de los trabajadores por cuenta propia no profesionales.

Continúan trabajando la misma o más horas el 45,8% de los ocupados en el sector público y el 40,7% de los del sector privado

Homeoffice

En el total del AMBA, sólo un 26,8% de los ocupados pudo realizar un trabajo virtual. El porcentaje de trabajadores que podía trabajar desde su hogar fue marcadamente mayor en CABA que en el Conurbano Bonaerense (40,7% y 22,4%, respectivamente), en los trabajadores residentes en hogares no pobres que en hogares pobres (35,9% y 6,4%) y en hogares de nivel socioeconómico medio alto que en los de nivel muy bajo (62% y 2,6%). También el porcentaje se incrementa en los trabajadores de hogares del estrato medio profesional (63%)