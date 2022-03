En los pasillos de Economía hablan de “éxito rotundo” y paso “histórico”

En los pasillos del Ministerio de Economía se sonríen con las “operaciones” internas y externas sobre la continuidad o no de Martín Guzmán al frente de esa cartera. Eso nunca estuvo en duda y menos ahora, dicen.

Cerca del economista platense hablan de un “éxito rotundo” a la hora de evaluar el paso del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el Congreso, minimizan las actitudes de parte del Frente de Todos –La Cámpora– de votar en contra en la Cámara de Diputados y aseguran que los 202 votos a favor son suficientes para convencer al directorio del organismo de que hay un “amplio apoyo político” al programa económico.

El lunes, el ministro de Economía irá al Senado a explicar el acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por según las siglas en inglés) por US$45.000 millones y a responder las preguntas de los legisladores. Se esperan asperezas, no tanto de la oposición, como de aquellos que responden a Cristina Kirchner. Cerca del ministro se muestran respetuosos con la extensión del debate legislativo y la aprobación final de la autorización del financiamiento del Fondo. Sin embargo, saben que el 21 de este mes hay un vencimiento de capital difícil de afrontar con la actualidad de las reservas internacionales en el Banco Central.

“Es un triunfo rotundo. Un paso adelante para la Argentina”, afirmaron fuentes cercanas al ministro a LA NACION. “Son 202 votos a favor”, esgrimieron. “Pero, ¿cómo se implementará un programa económico con parte del oficialismo en contra?”, preguntó este medio. “Es gestión y hay que gestionar. Lo vamos a hacer con toda la fuerza, cuidando a la Argentina. Gestionar para la recuperación, la creación de empleo y mirando el contexto internacional e inflacionario”, dijeron. Tras el affaire con el subsecretario de Energía Eléctrica y hombre de La Cámpora, Federico Basualdo, en el Ministerio de Economía decidieron dejar de confrontar cualquier decisión contraria a sus propios objetivos que venga de la agrupación que dirige Máximo Kirchner.

Cerca del ministro minimizan el hecho que los cambios que se hicieron al proyecto original votado en Diputados. Incluso señalan que gran parte de la letra fina final acordada contó con el beneplácito de Martín Guzmán a pesar de sus objetivos explicitados antes de la discusión del proyecto en la cámara baja.

“El Acuerdo de Facilidades Extendidas (El Acuerdo) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se conforma por dos documentos: el ‘Memorándum de Políticas Económicas Financieras’ y el ‘Memorándum Técnico de Entendimiento’, que como anexos forman parte integrante del proyecto de Ley que se somete a su consideración en un todo inescindible”, habían escrito en el Palacio de Hacienda en el documento completo que ingresó a Diputados.

“Ahora algunos dicen ‘quiero el financiamiento, pero no me hagas votar las políticas’ y eso no existe, a ver si se entiende”, había explicado Guzmán días atrás en una entrevista con Radio 10.

La última palabra

“Todo estuvo trabajado hasta la última palabra y se coordinó con el Ministerio de Economía”, dijeron cerca del ministro, que estaba en Houston en un evento energético cuando se realizaron los cambios. Desde EE.UU, contaron a este medio que se mantuvo en contacto permanente con el Presidente durante toda la negociación, pese al protagonismo que adquirió Sergio Massa en los tramos finales de la misma.

“Lo que se aprobó es muy razonable. Lo estuvimos trabajando nosotros en forma directa. Se encontró una avenida, que genera un precedente de enorme valor y se aprobó”, contaron cerca del ministro.

Allí además destacan que, más allá de las modificaciones realizadas la aprobación del financiamiento en el marco de un programa de Facilidades Extendidas (como dice el artículo uno) está asociado a un programa. “Así es como debe funcionar a los efectos de ir al directorio”, contaron y agregaron que fue idea de Guzmán reafirmar que el Gobierno es responsable del diseño y la ejecución de las medidas económicas. “Es bueno que quede así, y que haya pasado por el parlamento es un camino que enriquece. Este fue un debate que no tiene precedentes y que deja un antecedente: nunca más un acuerdo con el FMI no pasará por el Congreso”, indicaron en los pasillos de Hacienda.

Allí agregaron que, pese a que los anexos no figuren directamente, al estar citado en número de expediente legalmente se incluye todo (carta de intención y los dos memorandos de entendimiento). “Esto era muy importante para potenciar la economía real”, explicaron pese a que todavía falta el paso por el Senado. “Los países no hacen esto y tuvimos la aprobación de más del 80% de la composición [de Diputados]”, afirmaron sin discriminar quienes dieron y quienes no el aval al nuevo endeudamiento con el Fondo.

“Es muy enriquecedor para la Argentina. Se podrá profundizar sectores clave, mejorar la cuestión financiera y de balanza de pagos. Es un paso adelante con un proceso que es histórico. Es la primera vez que un programa con el Fondo es puesto a la consideración del Congreso”, celebraron cerca del ministro.

Esta madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que avala el financiamiento de la deuda con el Fondo, pero de los 202 votos a favor de la iniciativa, poco más de un tercio provino del bloque del Frente de Todos. Esto implica que, de no haber sido por el aporte de los distintos bloques de la oposición, la iniciativa habría quedado trunca y, en consecuencia, el país hubiera quedado más cerca de la mora con el FMI.