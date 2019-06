Belén Barragué, Mateo Salvatto, José Del Rio (LA NACION), Ezequiel Staple y Chule Von Wernich Crédito: Fabián Malavolta

Un científico que genera impacto, una cantante, una diseñadora de moda y un estudiante que da sus primeros pasos: el camino de éxito de jóvenes con futuro

26 de junio de 2019

Poco constantes, inconformistas y desafiantes. Estas son solo algunas de las cualidades con las que se etiqueta de manera peyorativa a las nuevas generaciones. Pero esta vez fueron ellos mismos los que se encargaron de derribar estos preconceptos. Belén Barragué, cofundadora y directora creativa de Sofía de Grecia; Mateo Salvatto, CEO y cofundador de Asteroid Technologies; Sofía "Chule" Von Wernich, cantante, y Ezequiel Staple, estudiante universitario y empleado de McDonald's, contaron en primera persona cómo es su experiencia con el mundo del trabajo, cómo llegaron a emprender y cómo hacen para complementar el estudio con sus gustos y la rutina diaria. El panel fue moderado por José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION.

Barragué fundó su propia marca, Sofía de Grecia, hace ya once años, en 2008, junto a Inés García Iturralde. Empezaron la marca con solo $300, una página de Facebook y ferias fijas los sábados en el living de la casa de Barragué. En 2009 abrió su primera tienda a la calle, recuperando la inversión inicial y obteniendo rentabilidad en el primer día de ventas.

Hoy, desde hace dos años, también se dedica a otras pasiones, como dar talleres de marketing en Instagram. Barragué estudió Administración de Empresas, pero lo cierto es que nunca dejó de capacitarse. Entre otros, hizo cursos de marketing digital y comunicación y marketing de moda; y asegura que el aprendizaje constante fue una de las claves que ayudaron a que su emprendimiento creciera. "Me mantengo motivada. Sé que en la vida no todo es éxito, pero me mantengo positiva y trato de disfrutar el camino", aseguró.

En 2012, Barragué lanzó Shoe Factory, una plataforma innovadora en su tienda online, donde el cliente tiene la oportunidad de desarrollar un zapato personalizado, jugando con las capelladas, las bases y los colores. Hoy, la marca cuenta con cinco locales en Buenos Aires, más de 12 revendedores en todo el país y un shop online que vende a todo el mundo.

Tras años de trabajo desde muy joven, Barragué dice que aprendió a disfrutar del día a día y a "cortar" para no sobrecargarse de tareas. "Ahora, a las cuatro de la tarde corto y me voy a andar en rollers, o voy a canto. Trato de hacer otras cosas", contó la emprendedora.

Salvatto se recibió como técnico electrónico en la escuela ORT, pero a los 16 años ya era campeón nacional de robótica y a los 17, campeón mundial. Hoy lidera su propia empresa, Asteroid Technologies, desde la que, entre otros proyectos, lanzó Háblalo, una aplicación que permite la traducción en tiempo real para sordos y ya asiste a 65.000 personas en 50 países del mundo.

Con solo 20 años, Salvatto fue reconocido como emprendedor del año por la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). En 2017 fue distinguido como emprendedor del año por la Legislatura porteña y en 2016 por la embajada de Estados Unidos en la Argentina. "Lo más importante es que todo lo que hagamos ayude a la mayor cantidad de personas posible. En el equipo de Asteroid ya somos 10 personas trabajando para mostrar que la tecnología no es enemiga, es aliada", aseguró el joven de 20 años, que ya representa al país en el mundo y que, entre otras experimentaciones, se dedicaba a crear y lanzar cohetes con sus amigos. "Hacíamos cohetes experimentales que volaban un kilómetro. Lanzamos hasta tres cohetes", contó, y despertó las risas y los aplausos del público.

Salvatto quiso destacar la relación que mantiene hoy con sus amigos, incluso después de haber viajado a China para representar a la Argentina. "Tengo una relación buenísima. Es extraño, yo había estudiado electrónica en la escuela y, de un día para el otro, estaba viajando a China. Todo fue rápido, se dio en dos años y medio, pero mis amigos me acompañan", contó.

A largo plazo, Salvatto tiene el foco puesto en desarrollar tecnología que permita potenciar a las personas, cualesquiera sean sus capacidades o necesidades. "Me importa que la Argentina progrese en tecnología y plantearlo para todos. Tenemos todas las herramientas para ser una potencia tecnológica", aseveró.

Staple tiene 19 años, trabaja en McDonald's como entrenador, estudia Administración de Empresas y, además, se dedica a la música, su pasión. Como muchos jóvenes, comenzó a trabajar en la cadena para poder pagar el viaje de egresados. "Lo veía como algo temporal, quería dedicarme de lleno a la música. Pero, cuando me fui adentrando más en los números, me di cuenta de que podía nivelar ambas cosas", dijo, y contó que dejó de sentir un fuerte contraste entre sus pasiones, al darse cuenta de que podía realizar distintas cosas. "Siempre me imagino de acá a cinco años. Para eso, me pongo minimetas para llegar al objetivo mayor, a lo que yo quiero. Uno va avanzando, pero la tecnología va más rápido que nosotros. Siempre hay que acoplarse a eso", destacó Staple.

Para Von Wernich, la clave para seguir su sueño fue la mudanza de Pehuajó a Buenos Aires. "La ciudad me abrió puertas en el sentido de salir a tocar y conocer profesionales dentro de lo que es el rubro de la música, que viniendo de un pueblo era desconocido", dijo la joven.

Chule llegó a cursar el CBC para seguir Veterinaria, pero los recursos de la gran ciudad, combinados con las redes sociales, le abrieron las puertas para trabajar de lo que más le gusta. Hoy, ya tiene más de 300.000 seguidores en Instagram, donde sube sus versiones acústicas de diferentes canciones populares y distintas colaboraciones con distintos artistas. En noviembre de 2013 editó su primer EP (un disco con pocos temas) y en 2019 lanzó su propio single "Dime para cuándo" junto a los productores colombianos Alberto Hernández y Felipe Mejía.

Al hablar de "largo plazo", Von Wernich dice que "prefiere disfrutar el proceso. "Para mí, pensar de acá a cinco años es mucho, porque en los últimos dos me pasó de todo. La realidad es tan cambiante e incierta en el mundo de la música que nunca se sabe", contó, y destacó que detrás de un hit o un éxito hay años de estudio, trabajo y esfuerzo. "Una canción te puede cambiar la vida, como a otros una app o el crecimiento de su negocio. Detrás de eso hay años de trabajo, horas dedicadas. Está bueno pensar en el proceso y disfrutarlo", concluyó.

