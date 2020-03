En Punta Cana, centenares de argentinos esperan regresar al país

El aeropuerto de Punta Cana, uno de los lugares donde los argentinos acampan a la espera de vuelos

21 de marzo de 2020

Las imágenes de argentinos varados en el mundo se han multiplicado desde que la mayoría de los países cerraron las fronteras. Punta Cana , el principal balneario de República Dominicana, se convirtió en otro de los lugares críticos para el regreso . Los vuelos llamados sanitarios, no son técnicamente repatriaciones, pero se han convertido en el único salvoconducto para el regreso.

Las imágenes del aeropuerto de Punta Cana son elocuentes: centenares de argentinos buscan una respuesta que ni las empresas ni el consulado puede dar. Todos intentan tener el boleto de regreso. Pero las opciones son pocas, y a veces, caras.

Las familias esperan los vuelos de regreso en Punta Cana

"Mi vuelo de regreso es para el 27 de marzo pero se encuentra cancelado. No he recibido ninguna confirmación ni por parte de Aerolíneas ni de Cancillería de cuándo puedo regresar, ni cuando van a tener vuelos disponibles. En mi caso particular me encuentro con mi mujer y mi hija menor de dos años. Y según el representante de aerolíneas Argentinas en Punta Cana, no hay preferencia ni por edad, ni embarazo, ni menores", comenta Lisandro a una plataforma creada por LNData para contactar argentinos que están dispersos por el mundo.

"Somos tres pasajeros argentinos de 85, 79 y 44 años de edad. Tenemos que salir del hotel en Punta Cana el 27 de marzo. Hay vuelos de rescate o de compra", escribió Jorge Nell a los lugares habilitados por las empresas que llegan con vuelos a la ciudad. Aerolíneas Argentinas contestó: "Gracias por contactarnos. Estamos atendiendo prioritariamente a pasajeros que estén viajando dentro de los próximos siete días o que requieran ser trasladados a su país de origen de forma urgente. Si este es tu caso pasanos tu código de reserva, caso contrario por favor contactate en los próximos días", fue la respuesta que le dieron.

Jorge Nell y su familia, varados en Punta Cana

Nell, director de La Meridional Seguros, respondió. "Quiero regresar en forma urgente. Estoy dispuesto a comprar y pagar los tres tickets",respondió. Ahí terminó el intercambio.

Nadie da abasto. Aerolíneas Argentinas no llega responder los miles de reclamos y pedidos que le llegan. Las otras empresas, recién están empezando a coordinar los vuelos que les autorizaron hace pocas horas.

A la espera del embarque, en República Dominicana

Por estas horas, al menos un vuelo de Copa Airlines viene en camino con argentinos que habían quedado en República Dominicana. A los pasajeros que tenían vuelos con la empresa los trajeron gratis. Pero esa opción se agota. La aerolínea, una de las principales transportistas al Caribe y al norte de América latina desde la Argentina, anunció que deja de operar a partir de mañana. Por las restricciones que impuso el gobierno de Panamá, mediante un comunicado, dijo que ya no despegarán sus aviones hasta el 22 de abril.

En Punta Cana, los argentinos se organizaron en cinco grupos de WhatsApp según la aerolínea que canceló el vuelo (Latam, Avianca, Copa, Aerolíneas Argentinas). Todos están en contacto. Y con los hoteles que están a punto de cerrar.